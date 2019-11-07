8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка-дегустация и знакомство с восточными сладостями

Марина
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Гюльбешекер и ревани, шекерпаре и пишмание… «Губы красавицы» и «живот женщины», «печенье жениха» и «гнездо соловья»… Экзотические названия турецких сладостей ласкают слух и услаждают вкус.

На нашей экскурсии вы услышите множество интересных историй о восточных лакомствах, сможете попробовать и купить самые вкусные.
44 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Аланья, центр, Джума базар
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Сладко поедим — сладко поговорим
Сладко поедим — сладко поговорим

Программа

Вы узнаете:

  • грустную и романтическую историю влюбленного пекаря — создателя воздушной сладости пишмание;
  • легенду о происхождении «легких кусочков» — рахат-лукума;
  • о том, какая турецкая сладость была, по преданию, изготовлена самим Ноем в день, когда его ковчег пристал к суше после долгого скитания по водам;
  • что означает сладкий и соленый турецкий кофе во время сватовства;
  • и многое-многое другое

Кроме того, вы сможете попробовать все эти турецкие сладости и купить многие их них, чтобы увести на родину сладкую негу Турции.

Кондитерская

Начнется наша экскурсия у знаменитой достопримечательности Алании — Красной башни (Кызыл куле). Оттуда мы поднимемся на улицу, которую можно назвать одновременно и смотровой площадкой, так как оттуда открывается великолепный вид на Аланийский порт и восточную часть Аланьи. Здесь расположена известная кондитерская, где мы сделаем первый привал и попробуем такие традиционные турецкие сладости, как сютлач, казандиби, кешкюль, тавук гёйсу (десерт из куриной грудки специально для завзятых любителей экзотики и другие.

Лавка специй и базар по пятницам

Потом, пройдя мимо пиратских яхт (Аланья была городом пиратов), дойдем до лавки специй, где вы, если захотите, сможете приобрести свежайшие рахат-лукум, халву, джевиз суджуу (многие знают его под грузинским названием «чурчхела»), орехи, финики и курагу, а также натуральные специи, мыло, травы и масла, турецкий чай и кофе.

Если наша экскурсия выпадет на пятницу, зайдем и на пятничный базар с его неповторимой атмосферой и свежайшими фруктами.

Кондитерская для местных

Закончим экскурсию в популярной среди местных жителей и гостей города кондитерской «Тюркменоглу», где попробуем всемирно известную турецкую баклаву, а также менее известные, но от этого не менее вкусные кадайиф, бурму, «народную» сладость — халк татлысы и мороженое из города Караманмараш, в которое добавляют дикую орхидею для придания ему специальной вязкости и замедления таяния.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит стоимость дегустации сладостей в кондитерских. Примерная стоимость сладостей для 4-х человек в обеих кондитерских составит ориентировочно 50 турецких лир (примерно 17-20 евро).

Сладко поедим — сладко поговорим
Сладко поедим — сладко поговорим
Сладко поедим — сладко поговорим
Сладко поедим — сладко поговорим
Сладко поедим — сладко поговорим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Аланья, центр, Джума базар.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Я живу в Аланье и люблю этот город. Он прекрасен и никогда не надоедает. Он дружелюбный, солнечный и уютный. Я интересуюсь историей Аланьи, Турции, а также турецкой кулинарией. Для вас я с удовольствием проведу историческую или гастрономическую экскурсию. Добро пожаловать!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
В Алании были впервые. На экскурсию попали в конце нашего отдыха. Мы были в турецком кафе, пробовали лахмаджун, овощи по турецки. Неожиданно понравился фисташковый лимонад и миндальный кофе. Не зайти в кондитерскую тоже было невозможно. Без Марины, самостоятельно, мы не смогли бы столько узнать и попробовать. Съесть на месте все у нас не получилось, и нам упаковали сладости в красивую коробку. За приятной беседой время пролетело незаметно. Благодарна Марине за замечательный вечер! Также понравилось заказывать экскурсию по интернету. Это оказалась самая интересная экскурсия в Алании и самый подготовленный экскурсовод.
24 апреля 2019
Собирались на экскурсии с 5 летним ребенком и 70 летней бабушкой, поэтому очень переживали, выдержат ли они 3 часовую прогулку. С Мариной обсудили этот вопрос до приобретения экскурсии, и она предложила нам скорректировать маршрут. Марина встретила нас у отеля, провела по красивейшим местам Аланьи, рассказала массу интересных историй и закончили экскурсию в кафе, где и поговорили о сладостях и о турецкой кухни в целом. Это, конечно, не дегустация, это скорее лекция в кафе, где можно заказать блюда и десерты турецкой кухни (после прогулки, нам, как раз, это и надо было).
Рассказ об античном периоде и периоде сельджукского султаната подвиг нас освежить знания по истории этого региона.
Знание гидом турецкого языка, значительно упрощало некоторые (коммерческие и гастрономические)))) моменты.
ЗЫ
От экскурсии остались самые позитивные впечатления!
16 января 2019
Многие считают, что сладости Востока - это пахлава, да рахат-лукум. Но это далеко не так! На экскурсии вы поймете, что это только два типа сладостей из пяти! Мы пробовали необычные блюда, что сам не закажешь, ибо страшно (некоторые выглядят не приглядно), но все было очень вкусно! Марина спрашивала о наших предпочтениях и была очень внимательна. Поскольку что-то мы пробовали в отеле, на месте решали, какие сладости дегустировать, а какие - пропустить. Дегустационная программа включает 2 кафе. В первом ели странные молочные и студенистые сладости, во втором более привычную пахлаву. Гид понравился, речь без изъянов, темп нормальный. Марина рассказывала обо всем, что спрашивали, даже если вопросы выходили за рамки программы: быт, культура, история и т.д. Еще чувствуется, что человек занят любимым делом и действительно выкладывается на 100%.
Елена
3 января 2019
Отличная экскурсия по "сладким" местам Алании. Я в Турции всего второй раз и кухню этого региона только начинаю изучать. Марина очень внимательный, творческий человек, интересный рассказчик, показала несколько хороших кафе, много и интересно рассказывала о истории как Турции, так и местной кухни, с упором на сладкую составляющую, хотя я активно пыталась сбить разговор на рассказ о современной жизни турок)))). Человек в общении очень приятный, легко подстраивается под клиента, с первой минуты общения создается впечатление, что вы давно знакомы и общаетесь с хорошим знакомым. Хотя экскурсия посвящена кулинарной теме, Марина дает немного информации и о стране, и о религии, истории, современной жизни и т.д. Очень рада знакомству с Марией и спасибо за экскурсию
8 ноября 2018
Это была настоящая авторская экскурсия, очень вкусная и интересная! Экскурсия проходит в нескольких кондитерских Аланьи, с дегустацией настоящих турецких сладостей под неторопливую и очень интересную беседу. На самом деле, Марина как добрый друг, много рассказала и показала и помимо темы, и мы пожалели, что запланировали экскурсию практически перед своим отъездом, т.к. не успели воспользоваться многими ее советами. В следующем году будем рады вновь встретиться с Мариной на ее замечательных экскурсиях!
14 октября 2018
Мы рады знакомству с Мариной и городом, который после экскурсии стал немножечко родней для нас. Ею были выбраны кафе с прекрасным видом, уютным интерьером и грамотной подачей десертов. Приятно узнать, с какой любовью изучена тема восточных сладостей и увезти с собой на память удовольствие от собеседника. Советуем экскурсию бронировать в самом начале вашего отпуска, если вы в Аланье впервые. Подсказки Марины, где вкусно перекусить, что посетить, как доехать и чем из сладкого побаловать близких будут бесценны. Спасибо еще раз. Виват Аланья!
9 октября 2018
Очень рекомендую Марину как экскурсовода. Узнали много нового о турецких сладостях, и еще больше попробовали и купили с собой) Название экскурсии отражает ее содержание, советую к посещению.
24 апреля 2018
Огромное спасибо Марине за такую увлекательную, легкую экскурсию! Все прошло как встреча давних друзей! Поэтому всем обязательно рекомендую к посещению!) зарядились новыми знаниями и позитивом)) и конечно же попробовали интересные и необычные восточные сладости!)

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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