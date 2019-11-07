8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы узнаете:

грустную и романтическую историю влюбленного пекаря — создателя воздушной сладости пишмание;

легенду о происхождении «легких кусочков» — рахат-лукума;

о том, какая турецкая сладость была, по преданию, изготовлена самим Ноем в день, когда его ковчег пристал к суше после долгого скитания по водам;

что означает сладкий и соленый турецкий кофе во время сватовства;

и многое-многое другое

Кроме того, вы сможете попробовать все эти турецкие сладости и купить многие их них, чтобы увести на родину сладкую негу Турции.

Кондитерская

Начнется наша экскурсия у знаменитой достопримечательности Алании — Красной башни (Кызыл куле). Оттуда мы поднимемся на улицу, которую можно назвать одновременно и смотровой площадкой, так как оттуда открывается великолепный вид на Аланийский порт и восточную часть Аланьи. Здесь расположена известная кондитерская, где мы сделаем первый привал и попробуем такие традиционные турецкие сладости, как сютлач, казандиби, кешкюль, тавук гёйсу (десерт из куриной грудки специально для завзятых любителей экзотики и другие.

Лавка специй и базар по пятницам

Потом, пройдя мимо пиратских яхт (Аланья была городом пиратов), дойдем до лавки специй, где вы, если захотите, сможете приобрести свежайшие рахат-лукум, халву, джевиз суджуу (многие знают его под грузинским названием «чурчхела»), орехи, финики и курагу, а также натуральные специи, мыло, травы и масла, турецкий чай и кофе.

Если наша экскурсия выпадет на пятницу, зайдем и на пятничный базар с его неповторимой атмосферой и свежайшими фруктами.

Кондитерская для местных

Закончим экскурсию в популярной среди местных жителей и гостей города кондитерской «Тюркменоглу», где попробуем всемирно известную турецкую баклаву, а также менее известные, но от этого не менее вкусные кадайиф, бурму, «народную» сладость — халк татлысы и мороженое из города Караманмараш, в которое добавляют дикую орхидею для придания ему специальной вязкости и замедления таяния.