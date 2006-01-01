Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании

Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Аланьи
Без преувеличений — это место очень красиво 🤩.

Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи — фотографии 📸 с этой поездки будут самыми яркими! В группе от 40 человек вы доберетесь до пирса, где пересядете на яхту и отправитесь в плавание по каньону.

Во время остановки отдохнете на пляже или порыбачите.

А еще пообедаете в ресторане с панорамными окнами!
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании

Что вас ожидает

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка 👣. Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными ⛰️ пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезет, встретим орлов и понаблюдаем за горными ⛰️ козочками на берегу.

Пляжный 🏖️ отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

  • Отправление (после сбора гостей из всех отелей)
  • Прибытие в порт и подъем на борт (около 10:00)
  • Прогулка 👣 по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки
  • Обед в панорамном ресторане
  • Прогулка 👣 по Большому каньону (2, 5 часа). Остановка для купания (30-45 мин)
  • Возвращение в порт (около 15:00)
  • Возвращение в отели (около 17:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка 👣
— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гидом. На яхте 🛥️ с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.
— На прогулке присутствуют гости из разных стран
— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии 🧭.
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Алании до Грин Каньона: 78 км

Что входит в стоимость
— Трансфер от отеля и обратно; яхтенная прогулка 👣 по каньону
— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
— Рыболовные снасти
— Безлимитные напитки на яхте 🛥️ и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании
Малахитовое царство: по Грин каньону из Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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