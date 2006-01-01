Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Аланьи

Что вас ожидает

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка 👣. Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными ⛰️ пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезет, встретим орлов и понаблюдаем за горными ⛰️ козочками на берегу.

Пляжный 🏖️ отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

Отправление (после сбора гостей из всех отелей)

Прибытие в порт и подъем на борт (около 10:00)

Прогулка 👣 по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки

Обед в панорамном ресторане

Прогулка 👣 по Большому каньону (2, 5 часа). Остановка для купания (30-45 мин)

Возвращение в порт (около 15:00)

Возвращение в отели (около 17:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка 👣

— Обратите внимание: это видовая прогулка 👣 без сопровождения гидом. На яхте 🛥️ с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами.

— На прогулке присутствуют гости из разных стран

— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии 🧭.

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе 12 °C. Расстояние от центра Алании до Грин Каньона: 78 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от отеля и обратно; яхтенная прогулка 👣 по каньону

— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)

— Рыболовные снасти

— Безлимитные напитки на яхте 🛥️ и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.