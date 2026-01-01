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Групповая
Турецкая баня в Анталье
Начало: Lara Hamamı, Баня · район Муратпаша, махалле Чагла...
Расписание: Каждый день
$25
$48 за человека
Индивидуальная
Анталья: посещение бани хаммам с трансфером и без
Начало: Ваш отель
«Турецкие бани или «хаммам» — это народная традиция, которая стала неотъемлемой частью культуры Турции»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00 (время начала).
$41.48 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Турецкая баня глазами местной жительницы
Начало: Дениз, Конялты Сд., 07050 Муратпаша/Анталья
«Я Вас приглашаю увидеть баню для местных жителей, окунуться в расслабляющую атмосферу пены и массажей»
Расписание: Каждый день
$149 за всё до 4 чел.
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