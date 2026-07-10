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5%
Индивидуальная
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около вашего адреса в городе
Завтра в 05:00
12 июл в 05:00
от $100
$105 за всё до 4 чел.
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15%
Индивидуальная
Путешествие к семи Маргузорским озёрам из Самарканда
С визитом в горные поселения Таджикистана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:00
12 июл в 05:00
от $260
$305 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Аэропорт ⇄ Самарканд. Трансфер в любую точку города
Наши поездки - про комфорт, пунктуальность и внимание к деталям
Начало: Около аэропорта или вокзала Самарканда, а также по...
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
от $45 за всё до 5 чел.
Билеты
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Исследовать все главные исторические памятники и понаблюдать за бытом местных жителей
Начало: У отеля Movenpick
Сегодня в 21:00
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$45 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На китайском языке»
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