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На китайском языке – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «На китайском языке» в Самарканде на русском языке, цены от $45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
На машине
На микроавтобусе
4 часа
-
5%
146 отзывов
Индивидуальная
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около вашего адреса в городе
Завтра в 05:00
12 июл в 05:00
от $100$105 за всё до 4 чел.
Путешествие к семи Маргузорским озёрам из Самарканда
На машине
10 часов
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
Путешествие к семи Маргузорским озёрам из Самарканда
С визитом в горные поселения Таджикистана
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 05:00
12 июл в 05:00
от $260$305 за всё до 50 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Едем из Самарканда в Шахрисабз
Путешествие в Шахрисабз - это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре древнего мира. Посетите места, где жил великий Тамерлан
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Аэропорт ⇄ Самарканд. Трансфер в любую точку города
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
Аэропорт ⇄ Самарканд. Трансфер в любую точку города
Наши поездки - про комфорт, пунктуальность и внимание к деталям
Начало: Около аэропорта или вокзала Самарканда, а также по...
Сегодня в 23:00
Завтра в 00:00
от $45 за всё до 5 чел.
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Пешая
3 часа
Билеты
Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены)
Исследовать все главные исторические памятники и понаблюдать за бытом местных жителей
Начало: У отеля Movenpick
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
$45 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду;
  2. Путешествие к семи Маргузорским озёрам из Самарканда;
  3. Едем из Самарканда в Шахрисабз;
  4. Аэропорт ⇄ Самарканд. Трансфер в любую точку города;
  5. Автопешеходная экспресс-экскурсия по Самарканду (билеты включены).
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Регистан;
  2. Площадь Регистан;
  3. Мавзолей Гур-Эмир;
  4. Медресе Улугбека;
  5. Сиабский Базар;
  6. Обсерватория Улугбека;
  7. Мечеть Биби-Ханым;
  8. Некрополь Шахи Зинда;
  9. Медресе Шердор;
  10. Восточный базар.
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июле 2026
Сейчас в Самарканде в категории "На китайском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 260 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год на китайском языке, 15 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь