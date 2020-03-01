Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!

Незабываемый день в центральном Вьетнаме — прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое

Дмитрий
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Дмитрий – представитель гидов
Это большое путешествие приведет вас к самым впечатляющим видам страны, поможет узнать историю Вьетнама и понять его суть.

В Дананге вы пройдете по Золотому мосту на горе, проедете по высочайшей канатной дороге мира и покатаетесь на аттракционах в азиатском Диснейленде.

А в Хойане, застывшем во времени, поплаваете по каналам и оцените национальную кухню.
333 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
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Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!

Что вас ожидает

День начнется с завтрака — вы попробуете самую вкусную в жизни лапшу, приготовленную по старинному вьетнамскому рецепту. У каждого «лапшичного дома» свой секрет, который передается через поколения и не раскрывается ни при каких обстоятельствах. Дальше — вперед, открывать Вьетнам!

Развлечения Дананга: город в облаках и местный Диснейленд
Мы отправимся в горы, во французскую деревню Ба На Хилл с домами и замками в средневековом стиле. Самая высокая канатная дорога в мире унесет нас на 1,5 км вверх, на встречу с богом, чьи руки держат Золотой мост — построенный в 2018 году, он стал новым брендом Вьетнама. По живописной дороге вернемся в Дананг, чтобы посетить парк развлечений Азия. У вас будет время повеселиться, покататься на аттракционах и посмотреть на город с колеса обозрения.

Прогулка и ужин в самобытном древнем Хойане
Это азиатская Венеция, город фонариков и старинных лодок, кулинарных курсов и национальной музыки. Каждый дом здесь — история, искусство и памятник архитектуры. Вы узнаете, как смешение культур и традиций породило город-феномен Хойан. Услышите о доколониальной архитектуре, правилах национальной поэтической игры и особенностях непростого, но интересного вьетнамского языка.

После я предлагаю поужинать в ресторане с видом на реку. Наслаждаясь традиционными блюдами, вы поймете, почему повара со всего мира приезжают в Хойан постигать тайны азиатских рецептов.

История, культура и жизнь Вьетнама
Путешествие наполнят увлекательные и понятные рассказы о стране. Мы поговорим о традициях древних племен, формировании Вьетнамского государства и экономике страны, о войне и мире, о менталитете вьетнамцев и малых народностях. А еще я расскажу, почему Вьетнам неправильно считать бедной страной и дам полезные советы по тому, как её «приручить»!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте

Дополнительные расходы
— входные билеты: Ba Na Hills (около 32$ с человека) и Азия Парк (около 7$ с человека)
— питание (около 15$ на человека)

Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Дананге или на автобусной станции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я эрудированный путешественник, бизнесмен, публицист, инста-блогер, шоумен и специалист по странам Юго-Восточной Азии. Среди моих увлечений: история, археология, религии, философские системы, этнография, культурное наследие, искусство и кулинария. Я точно знаю, что ищут путешественники, и вместе с командой профессионалов составляю маршруты, которые надолго остаются в сердцах и памяти наших гостей. До встречи во Вьетнаме!
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Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

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