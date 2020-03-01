Дмитрий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

День начнется с завтрака — вы попробуете самую вкусную в жизни лапшу, приготовленную по старинному вьетнамскому рецепту. У каждого «лапшичного дома» свой секрет, который передается через поколения и не раскрывается ни при каких обстоятельствах. Дальше — вперед, открывать Вьетнам!

Развлечения Дананга: город в облаках и местный Диснейленд

Мы отправимся в горы, во французскую деревню Ба На Хилл с домами и замками в средневековом стиле. Самая высокая канатная дорога в мире унесет нас на 1,5 км вверх, на встречу с богом, чьи руки держат Золотой мост — построенный в 2018 году, он стал новым брендом Вьетнама. По живописной дороге вернемся в Дананг, чтобы посетить парк развлечений Азия. У вас будет время повеселиться, покататься на аттракционах и посмотреть на город с колеса обозрения.

Прогулка и ужин в самобытном древнем Хойане

Это азиатская Венеция, город фонариков и старинных лодок, кулинарных курсов и национальной музыки. Каждый дом здесь — история, искусство и памятник архитектуры. Вы узнаете, как смешение культур и традиций породило город-феномен Хойан. Услышите о доколониальной архитектуре, правилах национальной поэтической игры и особенностях непростого, но интересного вьетнамского языка.

После я предлагаю поужинать в ресторане с видом на реку. Наслаждаясь традиционными блюдами, вы поймете, почему повара со всего мира приезжают в Хойан постигать тайны азиатских рецептов.

История, культура и жизнь Вьетнама

Путешествие наполнят увлекательные и понятные рассказы о стране. Мы поговорим о традициях древних племен, формировании Вьетнамского государства и экономике страны, о войне и мире, о менталитете вьетнамцев и малых народностях. А еще я расскажу, почему Вьетнам неправильно считать бедной страной и дам полезные советы по тому, как её «приручить»!