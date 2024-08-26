На Рождество – экскурсии в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Нячанге на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Трансфер из аэропорта в Нячанг
На машине
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
Групповое сафари на квадроциклах
На квадроциклах
3 отзыва
4 часа
Групповая
до 14 чел.
Групповое сафари на квадроциклах в Нячанге
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
$54 за человека
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
1 отзыв
7 часов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
$63 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    26 августа 2024
    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    Заказывала трансфер из Аэропорта до отеля в Нячанге, водитель встретил с табличкой, все было четко, как заявлял организатор. водитель вьетнамец
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    понимает по английски. Поездка была в удовольствие. Буду рекомендовать знакомым, Кирилла, как добропорядочного организатора трансфера. Что удобно, так это возможность оплатить остаток средств на карту РФ в рублях.

  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    Кирилл работает четко, как часы. Услуга оказана идеально, трансфер организован. Более того, Кирилл помог с ответами на все наши вопросы как туристов, впервые посещающих Таиланд.
  • И
    Иван
    14 августа 2024
    Групповое сафари на квадроциклах
    Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле - не дадут вам заскучать. Возьмите с собой перчатки)
    Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле -
  • N
    NIkolai
    10 августа 2024
    Групповое сафари на квадроциклах
    Хочу выразить огромную благодарность за невероятное приключение на квадроциклах! Прогулка через живописные плантации манго, вдоль реки и вокруг озера была
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    просто незабываемой. Гиды Илья и Роман продемонстрировали высокий профессионализм и внимательность на протяжении всего маршрута, что позволило нам чувствовать себя уверенно и комфортно. Продолжительность прогулки была идеальной, позволяя насладиться всеми красотами без спешки. Вождение квадроцикла доставило массу удовольствия и ярких эмоций. Эта прогулка отлично подходит для любых возрастов, для девушек и мужчин. Дерзайте!! Огромное спасибо за отличную организацию и незабываемые впечатления!

    Хочу выразить огромную благодарность за невероятное приключение на квадроциклах! Прогулка через живописные плантации манго, вдоль реки
  • Ю
    Юлия
    10 августа 2024
    Групповое сафари на квадроциклах
    Мы в полнейшем восторге от поездки на квадроциклах!) Ребята-инструктора работают профессионально: перед началом провели нам полный инструктаж, во время всей
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    поездки нас сопровождали, поддерживали, помогали, всегда были начеку, смотрели за нами и мы, соответственно, совершенно не переживали, а с удовольствием наслаждались🤤 Трек поездки очень крутой: мы проехали и по лесу, и по кочкам и по воде - настоящее приключение! Катались целых 2 часа, виды невероятные кругом💔 Мы с мужем очень довольны) С нами в группе ездила семья с детьми, они тоже получили огромное удовольствие, так что даже для детей это безопасно и очень весело🙌🏽 Мы твердо и убедительно рекомендуем, эмоции невероятные🔥

    Мы в полнейшем восторге от поездки на квадроциклах!) Ребята-инструктора работают профессионально: перед началом провели нам полныйМы в полнейшем восторге от поездки на квадроциклах!) Ребята-инструктора работают профессионально: перед началом провели нам полныйМы в полнейшем восторге от поездки на квадроциклах!) Ребята-инструктора работают профессионально: перед началом провели нам полный
  • Д
    Денис
    16 июля 2024
    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    Трансфер прошёл отлично с учётом что наш рейс опоздал на три часа, подождали, встретили и отлично довезли до отеля
  • A
    Alex
    25 июня 2024
    Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
    Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь
    Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта в Нячанг
  2. Групповое сафари на квадроциклах
  3. Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в сентябре 2024
Сейчас в Нячанге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 63. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 8 ⭐ отзывов, цены от $22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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