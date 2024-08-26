1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
$22 за всё до 3 чел.
4 часа
Групповая
до 14 чел.
Групповое сафари на квадроциклах в Нячанге
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
Завтра в 08:30
10 сен в 08:30
$54 за человека
7 часов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 сен в 07:00
$63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита26 августа 2024Заказывала трансфер из Аэропорта до отеля в Нячанге, водитель встретил с табличкой, все было четко, как заявлял организатор. водитель вьетнамец
- ННаталья18 августа 2024Кирилл работает четко, как часы. Услуга оказана идеально, трансфер организован. Более того, Кирилл помог с ответами на все наши вопросы как туристов, впервые посещающих Таиланд.
- ИИван14 августа 2024Отличная групповая экскурсия на квадриках. Красивые пейзажи и интересный маршрут от профессионалов в своем деле - не дадут вам заскучать. Возьмите с собой перчатки)
- NNIkolai10 августа 2024Хочу выразить огромную благодарность за невероятное приключение на квадроциклах! Прогулка через живописные плантации манго, вдоль реки и вокруг озера была
- ЮЮлия10 августа 2024Мы в полнейшем восторге от поездки на квадроциклах!) Ребята-инструктора работают профессионально: перед началом провели нам полный инструктаж, во время всей
- ДДенис16 июля 2024Трансфер прошёл отлично с учётом что наш рейс опоздал на три часа, подождали, встретили и отлично довезли до отеля
- AAlex25 июня 2024Нам понравилось, пока плыли Константин играл на гитаре, отличное настроение с утра настроено. Обучил рыбалке, помогал. Пообедали мясом на судне. Рассказал что местную жизнь
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