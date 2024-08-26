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поездки нас сопровождали, поддерживали, помогали, всегда были начеку, смотрели за нами и мы, соответственно, совершенно не переживали, а с удовольствием наслаждались🤤 Трек поездки очень крутой: мы проехали и по лесу, и по кочкам и по воде - настоящее приключение! Катались целых 2 часа, виды невероятные кругом💔 Мы с мужем очень довольны) С нами в группе ездила семья с детьми, они тоже получили огромное удовольствие, так что даже для детей это безопасно и очень весело🙌🏽 Мы твердо и убедительно рекомендуем, эмоции невероятные🔥