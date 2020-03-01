Данила проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

День первый

Путь к бухте и водопады Бахо

Путешествие начнется с посещения небольшой бухты с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море, песчаный пляж и отвесные скалы. По пути мы сделаем остановку возле пагоды Да Бао и Нгок Сон, которые интересны не только своей архитектурной красотой, но и прекрасными видами на город и окрестности. Далее мы поедем к знаменитым водопадам Бахо, название которых переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Последние 20 километров пути — это серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов.

Дикие пляжи, скалы и потрясающие виды

После водопадов мы отвезем вас туда, где нет даже намека на массовый туризм — на дикий пляж, где нет шезлонгов, назойливых попрошаек или охраны. У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль местной речушки, подняться и сфотографировать море со скалы и, конечно, искупаться в прозрачной воде у пологого пляжа. Затем мы продолжим путь и приедем в тихую бухту, находящуюся в 100 километрах от Нячанга, но обязательно стоящую внимания — здесь отвесные скалы, белый песок, горы, река и море составляют дивную композицию, которая станет еще одной приятной частью ваших воспоминаний о путешествии по Вьетнаму. А если получится застать закат — непередаваемые впечатления гарантированы.

Ночевка в рыбацкой деревне

Вечером, когда уже стемнеет, поедем к нашим друзьям, в традиционную вьетнамскую деревушку, где основной промысел — это рыбалка. По пути вы увидите море в огнях от рыбацких ферм и кораблей, которые вышли ловить кальмара. Это очень красиво. Особенно если ехать под открытым звездным небом. На ужин у вас будут блюда простой домашней кухни, а если захотите — можно будет выпить немного пива. Вы сможете задать любые вопросы о жизни и быте, а мы выступим в роли переводчиков. После ужина вам будет предложено остаться в доме и переночевать совсем как местные — в гамаках; либо мы отвезем вас в отель неподалеку.

День второй

Завораживающие дюны и «оазис»

После завтрака отправимся на один из самых красивых пляжей юга Вьетнама. Прелесть его еще и в том, что он безлюден, так как путь к нему лежит через песчаные дюны. Особенно впечатляюще выглядит бескрайний горизонт моря с вершины дюн. Посреди пляжа вы обнаружите место, которое мы называем оазисом — среди внезапно появившихся низкорослых пальм находится жилище, где семья вьетнамцев разводит птиц и встречает путников. Здесь хозяйка вас угостит кофе и после небольшого перерыва мы двинемся дальше.

Скалистая бухта и подводный мир

Это кульминационная часть программы. Пройдя через небольшую скалу, с которой откроются фантастические пейзажи, вы доберетесь до превосходной для снорклинга бухты — это самое интересное для наблюдения подводного мира место в доступной близости от Нячанга. Морские ежи, звезды, разноцветные рыбки и всевозможные кораллы, морские моллюски и очень красивые ракушки — все это откроется вам в своем многообразии. Здесь, в окружении изумительных пейзажей, вы останетесь наедине с целой Вселенной.

Дорога домой

Вдоволь накупавшись и насмотревшись пейзажей морского дна и скалистых берегов, пляжей и морского горизонта, мы вернемся в деревню. Там вы перекусите, выпьете традиционного кофе и двинетесь в обратный путь. В результате за два дня вы познакомитесь с самыми разными сторонами вьетнамской жизни: религией и бытом, культурой и традициями, потрясающей флорой и фауной региона — и все это вдали от туристических толп, в аутентичных уголках страны.