Данила проводит ещё 3 экскурсии

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Дикие пляжи, первозданная природа, вечер в гостях у вьетнамской семьи и многое другое!

Данила
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Данила – представитель гидов
В двухдневном путешествии по преимущественно нетуристическим местам южного Вьетнама вы совершите настоящее погружение в быт и среду.

Мы будем возить вас по живописным дорогам к укромным бухтам и диким пляжам, атмосферным пагодам и прекрасным водопадам.

Вечер вы проведете в гостях у вьетнамской семьи, в доме наших друзей, где вас вкусно и по-домашнему накормят и с радостью расскажут обо всем, что вас интересует из жизни простых людей.

Днем будете купаться, заниматься снорклингом, много гулять и открывать живые, настоящие картины вьетнамских пейзажей, способные очаровать каждого, кто любит и ценит первозданные виды.
195 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 13 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение

Что вас ожидает

День первый

Путь к бухте и водопады Бахо
Путешествие начнется с посещения небольшой бухты с самым настоящим маяком, где в одном месте встретились река и море, песчаный пляж и отвесные скалы. По пути мы сделаем остановку возле пагоды Да Бао и Нгок Сон, которые интересны не только своей архитектурной красотой, но и прекрасными видами на город и окрестности. Далее мы поедем к знаменитым водопадам Бахо, название которых переводится как «три озера» — сквозь лес и камни река пробила себе проход, образовав в этом месте небольшие водоемы. Местами вода обрывается, создавая небольшие дикие водопады. Здесь каждый может почувствовать себя героем фильма в стиле «Голубой лагуны». Последние 20 километров пути — это серпантин, откуда открываются изумительные виды моря и островов.

Дикие пляжи, скалы и потрясающие виды
После водопадов мы отвезем вас туда, где нет даже намека на массовый туризм — на дикий пляж, где нет шезлонгов, назойливых попрошаек или охраны. У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться вдоль местной речушки, подняться и сфотографировать море со скалы и, конечно, искупаться в прозрачной воде у пологого пляжа. Затем мы продолжим путь и приедем в тихую бухту, находящуюся в 100 километрах от Нячанга, но обязательно стоящую внимания — здесь отвесные скалы, белый песок, горы, река и море составляют дивную композицию, которая станет еще одной приятной частью ваших воспоминаний о путешествии по Вьетнаму. А если получится застать закат — непередаваемые впечатления гарантированы.

Ночевка в рыбацкой деревне
Вечером, когда уже стемнеет, поедем к нашим друзьям, в традиционную вьетнамскую деревушку, где основной промысел — это рыбалка. По пути вы увидите море в огнях от рыбацких ферм и кораблей, которые вышли ловить кальмара. Это очень красиво. Особенно если ехать под открытым звездным небом. На ужин у вас будут блюда простой домашней кухни, а если захотите — можно будет выпить немного пива. Вы сможете задать любые вопросы о жизни и быте, а мы выступим в роли переводчиков. После ужина вам будет предложено остаться в доме и переночевать совсем как местные — в гамаках; либо мы отвезем вас в отель неподалеку.

День второй

Завораживающие дюны и «оазис»
После завтрака отправимся на один из самых красивых пляжей юга Вьетнама. Прелесть его еще и в том, что он безлюден, так как путь к нему лежит через песчаные дюны. Особенно впечатляюще выглядит бескрайний горизонт моря с вершины дюн. Посреди пляжа вы обнаружите место, которое мы называем оазисом — среди внезапно появившихся низкорослых пальм находится жилище, где семья вьетнамцев разводит птиц и встречает путников. Здесь хозяйка вас угостит кофе и после небольшого перерыва мы двинемся дальше.

Скалистая бухта и подводный мир
Это кульминационная часть программы. Пройдя через небольшую скалу, с которой откроются фантастические пейзажи, вы доберетесь до превосходной для снорклинга бухты — это самое интересное для наблюдения подводного мира место в доступной близости от Нячанга. Морские ежи, звезды, разноцветные рыбки и всевозможные кораллы, морские моллюски и очень красивые ракушки — все это откроется вам в своем многообразии. Здесь, в окружении изумительных пейзажей, вы останетесь наедине с целой Вселенной.

Дорога домой
Вдоволь накупавшись и насмотревшись пейзажей морского дна и скалистых берегов, пляжей и морского горизонта, мы вернемся в деревню. Там вы перекусите, выпьете традиционного кофе и двинетесь в обратный путь. В результате за два дня вы познакомитесь с самыми разными сторонами вьетнамской жизни: религией и бытом, культурой и традициями, потрясающей флорой и фауной региона — и все это вдали от туристических толп, в аутентичных уголках страны.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • Экскурсия длится 2 дня, но если вам захочется задержаться, можно будет обсудить этот вариант.
  • Стоимость экскурсии на байке — 195 евро с 1 человека; на авто Toyota Innova (7-мест) — 292 евро 1 человек, 583 евро 2 человека, 777 евро 3 человека.
  • Расстояние от Нячанга 100 км.

Включено в стоимость:

  • Питание (местная традиционная кухня) во вьетнамской семье и местных кафе.
  • Входные билеты.
  • Проводник(и) — я или\и кто-то из команды.
  • Ночевка на выбор: в гамаках во вьетнамской семье; в отеле Nhà nghỉ Thanh Sương.

Не включено в стоимость: личные расходы.

Что взять с собой:

  • удобную одежду и обувь (желательно кроссовки, футболка с длинным рукавом);
  • солнцезащитные средства;
  • небольшой запас питьевой воды;
  • удобную сумку или рюкзак.
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение
Южный Вьетнам: полное погружение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Данила
Данила
До того, как я приехал в Нячанг, путешествовал по Азии. Путешествия это то, чем я живу. Раньше я исследовал все в одиночку, а теперь, уже более двух лет, открываю мир другим. Делаю это вместе с командой единомышленников. Наша миссия — помочь испытать всем желающим «полное погружение» в жизнь настоящего Вьетнама. И если вы хотите испытать полный спектр ощущений, мы поможем увидеть Вьетнам со всех сторон и на все 360°. Присоединяйтесь!
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Данила проводит ещё 3 экскурсии

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