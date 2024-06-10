Архитектура, вдохновленная французским стилем, кофейные плантации и уникальные достопримечательности, такие как Crazy House и водопад Датанла, создадут атмосферу романтики и приключения. Гид заберет вас из отеля и обеспечит комфортное путешествие на автомобиле или байке. Присоединяйтесь к группе и окунитесь в мир красоты и гармонии
7 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Город вечной весны и цветов
- 🏰 Европейская архитектура и французский квартал
- ☕ Дегустация самого дорогого кофе в мире
- 🏨 Посещение уникального отеля-музея «Сумасшедший дом»
- 🛤️ Канатная дорога с живописными видами
- 🌲 Прогулки по кофейным и чайным плантациям
- 🕌 Пагода, украшенная мозаикой из пивных бутылок
Что можно увидеть
- Буддийский комплекс Чук Лам
- Гостиница-музей «Crazy House»
- Глиняная деревня
- Кофейные плантации и мастерская кофе
- Водопад Датанла
- Пагода Линь Фуок
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Буддийский комплекс Чук Лам. Добираться до него будем по канатной дороге. Вас ждут живописные пейзажи, реликтовые сосны, плантации кофе и чая. Также погуляем по французскому кварталу, оценим необычную архитектуру зданий, заглянем в Парк цветов и полюбуемся видом на город.
Гостиница-музей «Crazy House», или «Сумасшедший дом» — проект, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса! Вы увидите необычные тематические номера «Термит», «Скат», «Жираф», «Орёл» и другие, построенные из бетона без единого угла. Здесь немыслимое переплетение лабиринтов и лестниц!
Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины. В основном это исторические достопримечательности Далата. В экспозиции есть объекты, которые получили 2 рекорда Вьетнама. Разгадаем, какие.
Кофейные плантации и мастерская кофе. Вы научитесь обжаривать кофе, различать его сорта и при желании попробуете «Лювак» — самый дорогой кофе в мире. Также здесь можно покормить тигров, слонов, обезьян, страусов.
Водопад Датанла — великолепный трёхуровневый водопад с фигурой Кинг-Конга. Около него можно отдохнуть в кафе и купить сувениры.
Пагода Линь Фуок — буддийский храмовый комплекс неподалёку от Далата. Внутри и снаружи пагода украшена мозаикой из осколков керамической посуды и пивных бутылок. Битые фарфоровые сервизы, горшочки и старое стекло привозили сюда из Нячанга, Хошимина и других городов Вьетнама.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit. Также можем поехать на байке (вы — пассажир).
- Гид заберёт вас из отеля в Нячанге и после экскурсии привезёт обратно
- Отдельно оплачивается питание (еда и кофе) — $10/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 05:00 и 21:00, в субботу в 08:00 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€195