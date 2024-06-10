Путешествие в Далат из Нячанга подарит вам незабываемые впечатления от посещения города вечной весны. Архитектура, вдохновленная французским стилем, кофейные плантации и уникальные достопримечательности, такие как Crazy House и водопад Датанла, создадут атмосферу романтики и приключения. Гид заберет вас из отеля и обеспечит комфортное путешествие на автомобиле или байке. Присоединяйтесь к группе и окунитесь в мир красоты и гармонии

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Буддийский комплекс Чук Лам. Добираться до него будем по канатной дороге. Вас ждут живописные пейзажи, реликтовые сосны, плантации кофе и чая. Также погуляем по французскому кварталу, оценим необычную архитектуру зданий, заглянем в Парк цветов и полюбуемся видом на город.

Гостиница-музей «Crazy House», или «Сумасшедший дом» — проект, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса! Вы увидите необычные тематические номера «Термит», «Скат», «Жираф», «Орёл» и другие, построенные из бетона без единого угла. Здесь немыслимое переплетение лабиринтов и лестниц!

Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины. В основном это исторические достопримечательности Далата. В экспозиции есть объекты, которые получили 2 рекорда Вьетнама. Разгадаем, какие.

Кофейные плантации и мастерская кофе. Вы научитесь обжаривать кофе, различать его сорта и при желании попробуете «Лювак» — самый дорогой кофе в мире. Также здесь можно покормить тигров, слонов, обезьян, страусов.

Водопад Датанла — великолепный трёхуровневый водопад с фигурой Кинг-Конга. Около него можно отдохнуть в кафе и купить сувениры.

Пагода Линь Фуок — буддийский храмовый комплекс неподалёку от Далата. Внутри и снаружи пагода украшена мозаикой из осколков керамической посуды и пивных бутылок. Битые фарфоровые сервизы, горшочки и старое стекло привозили сюда из Нячанга, Хошимина и других городов Вьетнама.

Организационные детали