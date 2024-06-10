Из Нячанга - во французский Далат (в группе)

Погрузитесь в атмосферу французского Далата: кофейные плантации, архитектура, водопады и уникальные достопримечательности ждут вас
Путешествие в Далат из Нячанга подарит вам незабываемые впечатления от посещения города вечной весны.

Архитектура, вдохновленная французским стилем, кофейные плантации и уникальные достопримечательности, такие как Crazy House и водопад Датанла, создадут атмосферу романтики и приключения. Гид заберет вас из отеля и обеспечит комфортное путешествие на автомобиле или байке. Присоединяйтесь к группе и окунитесь в мир красоты и гармонии

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌸 Город вечной весны и цветов
  2. 🏰 Европейская архитектура и французский квартал
  3. ☕ Дегустация самого дорогого кофе в мире
  4. 🏨 Посещение уникального отеля-музея «Сумасшедший дом»
  5. 🛤️ Канатная дорога с живописными видами
  6. 🌲 Прогулки по кофейным и чайным плантациям
  7. 🕌 Пагода, украшенная мозаикой из пивных бутылок

Что можно увидеть

  • Буддийский комплекс Чук Лам
  • Гостиница-музей «Crazy House»
  • Глиняная деревня
  • Кофейные плантации и мастерская кофе
  • Водопад Датанла
  • Пагода Линь Фуок
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Из Нячанга - во французский Далат (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 08:00, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Буддийский комплекс Чук Лам. Добираться до него будем по канатной дороге. Вас ждут живописные пейзажи, реликтовые сосны, плантации кофе и чая. Также погуляем по французскому кварталу, оценим необычную архитектуру зданий, заглянем в Парк цветов и полюбуемся видом на город.

Гостиница-музей «Crazy House», или «Сумасшедший дом» — проект, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса! Вы увидите необычные тематические номера «Термит», «Скат», «Жираф», «Орёл» и другие, построенные из бетона без единого угла. Здесь немыслимое переплетение лабиринтов и лестниц!

Глиняная деревня — парк развлечений с многочисленными постройками и скульптурами из глины. В основном это исторические достопримечательности Далата. В экспозиции есть объекты, которые получили 2 рекорда Вьетнама. Разгадаем, какие.

Кофейные плантации и мастерская кофе. Вы научитесь обжаривать кофе, различать его сорта и при желании попробуете «Лювак» — самый дорогой кофе в мире. Также здесь можно покормить тигров, слонов, обезьян, страусов.

Водопад Датанла — великолепный трёхуровневый водопад с фигурой Кинг-Конга. Около него можно отдохнуть в кафе и купить сувениры.

Пагода Линь Фуок — буддийский храмовый комплекс неподалёку от Далата. Внутри и снаружи пагода украшена мозаикой из осколков керамической посуды и пивных бутылок. Битые фарфоровые сервизы, горшочки и старое стекло привозили сюда из Нячанга, Хошимина и других городов Вьетнама.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit. Также можем поехать на байке (вы — пассажир).
  • Гид заберёт вас из отеля в Нячанге и после экскурсии привезёт обратно
  • Отдельно оплачивается питание (еда и кофе) — $10/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 05:00 и 21:00, в субботу в 08:00 и 21:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€195
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 05:00 и 21:00, в субботу в 08:00 и 21:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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