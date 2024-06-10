Туристические места во Вьетнаме часто изобилуют ювелирными магазинами.Но зачем покупать украшения, если можно сделать их самому? На этом мастер-классе вы создадите элегантное изделие из природных материалов по собственному эскизу. После

этого вы сможете с гордостью носить его и принимать комплименты. Мастер-класс проходит в ювелирном магазине на крыше, защищённой от солнца и дождя. Вы познакомитесь с особенностями материала и рабочими инструментами, создадите эскиз будущего украшения. Немного практики - и у вас в руках ювелирный шедевр собственного изготовления. Базовый вариант мастер-класса включает изготовление кольца на резинке. Все инструменты и расходные материалы входят в стоимость. Если захотите сделать другое изделие, потребуется доплата за драгоценный металл и материалы по действующему прайс-листу. Один из мастеров-ювелиров проведёт мастер-класс и поможет на всех этапах, включая перевод на русский язык

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Мы встретимся в ювелирном магазине — здесь, на защищённой от солнца и дождя крыше, проходит мастер-класс. Вы познакомитесь с особенностями материала и рабочими инструментами. Создадите эскиз будущего украшения. Немного практики — и у вас в руках ювелирный шедевр собственного изготовления.

Как проходит мастер-класс

Базовый вариант мастер-класса — изготовление кольца на резинке. Все инструменты и расходные материалы входят в стоимость.

Если захотите сделать другое изделие (подвеску, кулон, браслет и т. д.), потребуется доплата за драгоценный металл и материалы по действующему прайс-листу (см. галерею фото)

Я научу вас основным приёмам и помогу на всех этапах

Организационные детали

Мастер-класс для вас проведёт один из мастеров-ювелиров. Я буду сопровождать вас на протяжении всего мероприятия и помогу с переводом на русский язык.