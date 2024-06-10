Туристические места во Вьетнаме часто изобилуют ювелирными магазинами.
Но зачем покупать украшения, если можно сделать их самому? На этом мастер-классе вы создадите элегантное изделие из природных материалов по собственному эскизу. После
Но зачем покупать украшения, если можно сделать их самому? На этом мастер-классе вы создадите элегантное изделие из природных материалов по собственному эскизу. После
5 причин купить этот мастер-класс
- 💎 Создание уникального украшения
- 🛠 Обучение ювелирным техникам
- 👨🏫 Индивидуальный подход мастера
- 🎨 Развитие творческих навыков
- 🛍 Памятный сувенир из Вьетнама
Что можно увидеть
- Ювелирный магазин
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Мы встретимся в ювелирном магазине — здесь, на защищённой от солнца и дождя крыше, проходит мастер-класс. Вы познакомитесь с особенностями материала и рабочими инструментами. Создадите эскиз будущего украшения. Немного практики — и у вас в руках ювелирный шедевр собственного изготовления.
Как проходит мастер-класс
- Базовый вариант мастер-класса — изготовление кольца на резинке. Все инструменты и расходные материалы входят в стоимость.
- Если захотите сделать другое изделие (подвеску, кулон, браслет и т. д.), потребуется доплата за драгоценный металл и материалы по действующему прайс-листу (см. галерею фото)
- Я научу вас основным приёмам и помогу на всех этапах
Организационные детали
Мастер-класс для вас проведёт один из мастеров-ювелиров. Я буду сопровождать вас на протяжении всего мероприятия и помогу с переводом на русский язык.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€6
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральном районе Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мая — ваша команда гидов в Нячанге
Меня зовут Мая. Я вьетнамка, но родилась в России, поэтому хорошо говорю как на русском, так и на вьетнамском. Моя семья родом из северной части Вьетнама, в Нячанге я проживаю уже более 5 лет. Моё хобби — изготовление ювелирных украшений. Буду рада приоткрыть перед вами завесу тайны этого ремесла.Задать вопрос
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