Еще 20 лет назад никто не подозревал, что во Вьетнаме будут выращивать кофе. Сегодня это второй по величине производитель в мире. Здесь на горных фермах среди могучих сосен и нежных цветов живут кофейные малыши и взрослые деревья. Я отвезу вас на ферму и фабрику, расскажу о генетике кофе, процессах ферментации и сушки. А вы примерите на себя роль сборщика урожая!

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Описание

Что вас ожидает

Рождение легенды

Подобно самураю, кофейное зерно проходит удивительный путь перерождения. Маленькая зеленая ягодка – нежная и беззащитная – рождается на высоте гор. Проходит через сезон дождей и ветров. И вот она уже готова открыть нам свою суть – зерно, которому предстоит перевоплотиться в бодрящий и ароматный напиток. Хотите проследить этот путь? Прикоснуться к этому удивительному циклу изменений? Тогда отправляемся в горы на кофе-тур!

Ферма и завод

На ознакомительной экскурсии по плантациям вы узнаете, как растут кофейные деревья, чем пахнут кофейные цветы и каковы на вкус снятые с куста зерна. С фермы вы приедете на кофейный завод и заступите на смену! После обучения, посвященного процессам обработки и обжарки, вам предстоит тут же применить полученные знания и собственноручно провести селекцию зерна, а затем обжарить его.

Организационные детали