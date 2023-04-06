Авторский кофе-тур в Далат

Узнать о секретах индустрии, «вьетнамском чуде» и удивительных превращениях кофейных зёрен

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Еще 20 лет назад никто не подозревал, что во Вьетнаме будут выращивать кофе. Сегодня это второй по величине производитель в мире. Здесь на горных фермах среди могучих сосен и нежных цветов живут кофейные малыши и взрослые деревья. Я отвезу вас на ферму и фабрику, расскажу о генетике кофе, процессах ферментации и сушки. А вы примерите на себя роль сборщика урожая!
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Авторский кофе-тур в Далат
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рождение легенды

Подобно самураю, кофейное зерно проходит удивительный путь перерождения. Маленькая зеленая ягодка – нежная и беззащитная – рождается на высоте гор. Проходит через сезон дождей и ветров. И вот она уже готова открыть нам свою суть – зерно, которому предстоит перевоплотиться в бодрящий и ароматный напиток. Хотите проследить этот путь? Прикоснуться к этому удивительному циклу изменений? Тогда отправляемся в горы на кофе-тур!

Ферма и завод

На ознакомительной экскурсии по плантациям вы узнаете, как растут кофейные деревья, чем пахнут кофейные цветы и каковы на вкус снятые с куста зерна. С фермы вы приедете на кофейный завод и заступите на смену! После обучения, посвященного процессам обработки и обжарки, вам предстоит тут же применить полученные знания и собственноручно провести селекцию зерна, а затем обжарить его.

Организационные детали

  • Экскурс проходит на комфортабельном внедорожнике
  • В стоимость включены: транспортное обслуживание и услуги гида, входные билеты по программе, обед и минеральная вода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нячанга

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
На весь день

Похожие туры из Нячанга

Южный Вьетнам: полное погружение
13 часов
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
1 отзыв
Южный Вьетнам: полное погружение
Дикие пляжи, первозданная природа, знакомство с особенностями вьетнамской жизни и многое другое
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
195 за человека
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Vladimir
Vladimir
1 отзыв
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Проехать по живописным нетуристическим местам Вьетнама и прикоснуться к традициям местных жителей
в центре Нячанга
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
от 250 за всё до 2 чел.
Из Нячанга в Далат на два дня
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
Нет отзывов
Из Нячанга в Далат на два дня
Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
230 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нячанге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ