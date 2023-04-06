Узнать о секретах индустрии, «вьетнамском чуде» и удивительных превращениях кофейных зёрен
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даты
Описание
Что вас ожидает
Рождение легенды
Подобно самураю, кофейное зерно проходит удивительный путь перерождения. Маленькая зеленая ягодка – нежная и беззащитная – рождается на высоте гор. Проходит через сезон дождей и ветров. И вот она уже готова открыть нам свою суть – зерно, которому предстоит перевоплотиться в бодрящий и ароматный напиток. Хотите проследить этот путь? Прикоснуться к этому удивительному циклу изменений? Тогда отправляемся в горы на кофе-тур!
Ферма и завод
На ознакомительной экскурсии по плантациям вы узнаете, как растут кофейные деревья, чем пахнут кофейные цветы и каковы на вкус снятые с куста зерна. С фермы вы приедете на кофейный завод и заступите на смену! После обучения, посвященного процессам обработки и обжарки, вам предстоит тут же применить полученные знания и собственноручно провести селекцию зерна, а затем обжарить его.
Организационные детали
- Экскурс проходит на комфортабельном внедорожнике
- В стоимость включены: транспортное обслуживание и услуги гида, входные билеты по программе, обед и минеральная вода
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.