Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Авторский тур в Ереване

Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри

За 3 дня мы покажем вам знаменитые памятники природы и архитектуры. Вы увидите 4 святыни: Хор Вирап и Нораванк, Гегард и Гарни. С высоты Каскада полюбуетесь столицей Армении и Араратом. Заглянем на винный завод, где вы попробуете местное вино и узнаете тонкости его создания. Исследуем древнюю пещеру, в которой когда-то жили люди, и рассмотрим необычные базальтовые столбы.

А на кулинарном мастер-классе вы не только сами испечёте лаваш, но и продегустируете ароматный хлеб.
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Ближайшие даты:
31
мая
21
июн
5
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В отеле в Ереване, размещение 2-местное.

Питание. Не включено в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Еревану

Вы прилетаете и добираетесь до отеля. После размещения в 16:00 встречаетесь с гидом и отправляетесь на экскурсию по столице Армении, которая старше древнего Рима на 28 лет. Вы побываете на площади Республики — главном архитектурном комплексе города. Увидите Оперный театр и Государственный университет, здание Парламента и резиденцию Президента. А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат.

Обзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по Еревану
2 день

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводе

Сегодня в 09:00 выезжаем к монастырю Хор Вирап, построенному у подножия священной горы, который считается местом зарождения христианства в стране. Затем побываем в Птичьей пещере (Арени), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения. Учёные полагают, что это самая древняя винодельня в мире. После отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, окружённому стенами красных скал.

Отдохнув, заедем на винный завод: вы полюбуетесь живописными и обширными виноградниками, узнаете, как создаётся вкуснейшее вино и попробуете разные сорта купажей.

Закончим насыщенную программу этого дня у памятника ереванскому архитектору А. Таманяну, автору идеи строительства Каскада.

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводеМонастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводеМонастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводеМонастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводе
3 день

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камней

В 10:00 отправляемся дальше исследовать памятники природы и архитектуры Армении. Остановимся у арки Чаренца, сквозь которую открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат. Вы полюбуетесь завораживающей панорамой и узнаете историю сооружения.

Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1-м веке. Есть мнение, что по красоте он превосходит афинский Парфенон! После побываем в монастырском комплексе Гегард, который высечен из гранитного монолита. Тут в течение десятилетий одна за другой прорубались пещеры в скале, служившие монахам кельями.

А теперь — вперёд за кулинарными впечатлениями: вас ждёт мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Вы попробуете свежий ароматный хлеб, желающие смогут здесь же пообедать. Подкрепившись, полюбуемся Симфонией камней — уникальными базальтовыми столбами, нависающими над землёй. Завершим тур после 16:00 в центре Еревана. Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камнейАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камнейАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камнейАрка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камней

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы на протяжении тура
  • Сопровождение гидом
  • Дегустация на винном заводе
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Ереван, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмы

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