Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
А на кулинарном мастер-классе вы не только сами испечёте лаваш, но и продегустируете ароматный хлеб.
мая
июн
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€340
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В отеле в Ереване, размещение 2-местное.
Питание. Не включено в стоимость.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Еревану
Вы прилетаете и добираетесь до отеля. После размещения в 16:00 встречаетесь с гидом и отправляетесь на экскурсию по столице Армении, которая старше древнего Рима на 28 лет. Вы побываете на площади Республики — главном архитектурном комплексе города. Увидите Оперный театр и Государственный университет, здание Парламента и резиденцию Президента. А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат.
Монастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводе
Сегодня в 09:00 выезжаем к монастырю Хор Вирап, построенному у подножия священной горы, который считается местом зарождения христианства в стране. Затем побываем в Птичьей пещере (Арени), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения. Учёные полагают, что это самая древняя винодельня в мире. После отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, окружённому стенами красных скал.
Отдохнув, заедем на винный завод: вы полюбуетесь живописными и обширными виноградниками, узнаете, как создаётся вкуснейшее вино и попробуете разные сорта купажей.
Закончим насыщенную программу этого дня у памятника ереванскому архитектору А. Таманяну, автору идеи строительства Каскада.
Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камней
В 10:00 отправляемся дальше исследовать памятники природы и архитектуры Армении. Остановимся у арки Чаренца, сквозь которую открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат. Вы полюбуетесь завораживающей панорамой и узнаете историю сооружения.
Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1-м веке. Есть мнение, что по красоте он превосходит афинский Парфенон! После побываем в монастырском комплексе Гегард, который высечен из гранитного монолита. Тут в течение десятилетий одна за другой прорубались пещеры в скале, служившие монахам кельями.
А теперь — вперёд за кулинарными впечатлениями: вас ждёт мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Вы попробуете свежий ароматный хлеб, желающие смогут здесь же пообедать. Подкрепившись, полюбуемся Симфонией камней — уникальными базальтовыми столбами, нависающими над землёй. Завершим тур после 16:00 в центре Еревана. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
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Что включено
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Трансферы на протяжении тура
- Сопровождение гидом
- Дегустация на винном заводе
- Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Еревана и обратно
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт