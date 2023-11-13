Мирский замок и Несвиж

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональный русскоговорящим гидом.
Мирский замок и Несвиж
Мирский замок и Несвиж
Мирский замок и Несвиж
Мирский замок и Несвиж
Мирский замок и Несвиж

Что вас ожидает:

  • Несвиж
  • Мирский замок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Несвиж: путешествие сквозь века. Исследуя ухоженную территорию старого замкового комплекса, вы сможете полюбоваться интерьером замка, который был восстановлен до первоначального состояния на основе исторических произведений искусства и фотографий. Вы также сможете посетить церковь Божьего Тела XVI века, которая не прекращала свои богослужения даже в советское время. Вы узнаете, как был спасен 400-летний склеп, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная Панна из Несвижа.

Мирский замок – это исключительный образец оборонительной архитектуры. Вы можете подняться на две огромные башни, прогуляться по боевой галерее, спуститься в подвал тюрьмы и осмотреть дворцовую часть замка. Возможно, вам также посчастливится посетить часовню-усыпальницу семьи Святополк-Мирских, последних частных владельцев замка. Если вам повезет, вы сможете стать свидетелем стилизованного представления шотландских воинов, которые служили наемниками у литовских князей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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