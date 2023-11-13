Несвиж: путешествие сквозь века. Исследуя ухоженную территорию старого замкового комплекса, вы сможете полюбоваться интерьером замка, который был восстановлен до первоначального состояния на основе исторических произведений искусства и фотографий. Вы также сможете посетить церковь Божьего Тела XVI века, которая не прекращала свои богослужения даже в советское время. Вы узнаете, как был спасен 400-летний склеп, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная Панна из Несвижа.

Мирский замок – это исключительный образец оборонительной архитектуры. Вы можете подняться на две огромные башни, прогуляться по боевой галерее, спуститься в подвал тюрьмы и осмотреть дворцовую часть замка. Возможно, вам также посчастливится посетить часовню-усыпальницу семьи Святополк-Мирских, последних частных владельцев замка. Если вам повезет, вы сможете стать свидетелем стилизованного представления шотландских воинов, которые служили наемниками у литовских князей.