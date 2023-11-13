Что вас ожидает:
- Несвиж
- Мирский замок
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Несвиж: путешествие сквозь века. Исследуя ухоженную территорию старого замкового комплекса, вы сможете полюбоваться интерьером замка, который был восстановлен до первоначального состояния на основе исторических произведений искусства и фотографий. Вы также сможете посетить церковь Божьего Тела XVI века, которая не прекращала свои богослужения даже в советское время. Вы узнаете, как был спасен 400-летний склеп, чем знаменит род Радзивиллов и кто такая Черная Панна из Несвижа.
Мирский замок – это исключительный образец оборонительной архитектуры. Вы можете подняться на две огромные башни, прогуляться по боевой галерее, спуститься в подвал тюрьмы и осмотреть дворцовую часть замка. Возможно, вам также посчастливится посетить часовню-усыпальницу семьи Святополк-Мирских, последних частных владельцев замка. Если вам повезет, вы сможете стать свидетелем стилизованного представления шотландских воинов, которые служили наемниками у литовских князей.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы Входные билеты
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.