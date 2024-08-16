Е Евгений Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Все было организовано хорошо. Водитель забрал нас из отеля, привёз на пирс, а после круиз отвез обратно, да еще и по дороге угостил божественным манговым соком.

Н Николай Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле читать дальше на причале. Еда была разнообразной и вкусной. Шоу продолжалось без перерыва. Танцоры сумели "поднять" всех. Мы смогли посмотреть Нил и Каир при свете дня и после захода солнца. Получили много впечатлений, прекрасно отдохнули. Прогулка по Нилу получилась отличной. Ахмед всё предусмотрел. Встретил в гостинице, сам усадил за удобно расположенный столик на двоих, ждал

Ф Федор Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.

М Марова Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!

Е Елена Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!