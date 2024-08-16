Водные для детей – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Каире, цены от $49, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
скидка
9%
15 отзывов
3 часа
Билет на борт
Ночной круиз по Нилу с ужином и фольклорным шоу в Каире
Проведите незабываемый вечер на борту роскошного корабля, наслаждаясь ужином и фольклорным шоу. Полюбуйтесь огнями Каира и окунитесь в атмосферу Востока
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
54$49 за человека
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
10%
3 отзыва
3 часа
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
83$75 за человека
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
скидка
10%
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Ночной круиз по Нилу с ужином и шоу-программой в Каире
Отправьтесь в круиз по Нилу и насладитесь ужином с видами на ночной Каир. Вас ждут восточные танцы, танура-шоу и живая музыка
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 18:00
9 сен в 18:00
от 80$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 августа 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Все было организовано хорошо. Водитель забрал нас из отеля, привёз на пирс, а после круиз отвез обратно, да еще и по дороге угостил божественным манговым соком.
  • Н
    Николай
    8 июня 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Прогулка по Нилу получилась отличной. Ахмед всё предусмотрел. Встретил в гостинице, сам усадил за удобно расположенный столик на двоих, ждал
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    на причале. Еда была разнообразной и вкусной. Шоу продолжалось без перерыва. Танцоры сумели "поднять" всех. Мы смогли посмотреть Нил и Каир при свете дня и после захода солнца. Получили много впечатлений, прекрасно отдохнули.

  • Ф
    Федор
    26 мая 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Довольно весело, организатор подобрал нам отличные места. Ужин- шведский стол включен в стоимость экскурсии. Есть алкоголь и зажигательное шоу. Можно подняться на 3 палубу с открытым верхом. Рекомендую. Вы проходите без очередей, и на хорошие места где не шумно.
  • М
    Марова
    28 апреля 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз оставил самые лучшие впечатления, все чисто красиво, вкусный ужин, было из чего выбрать. Шоу очень интересное, мне всё понравилось) Рекомендую всем!
    Спасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз оставилСпасибо огромное за экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне, индивидуальный трансфер приехал вовремя, круиз оставил
  • Е
    Елена
    18 марта 2024
    Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
    Отлично организовано мероприятие! Интересное шоу! Ужин на высоте!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
    Хорошо организованная, четкая экскурсия. Вовремя забрали из отеля, безопасное вождения (что критично в Каире), водитель ждал на выходе с корабля. Еда вкусная, программа фольклорная, хорошо смотрится. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
  2. Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
  3. Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2024
Сейчас в Каире в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 49 до 75 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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