Индивидуальная
до 10 чел.
Таллин православный
Узнайте о православии в Таллине, посетите значимые храмы и погрузитесь в историю религии, которая оставила след в культуре Эстонии
Завтра в 10:30
10 окт в 10:30
€65 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешком по средневековому Таллину
Путешествие в прошлое начинается у Вируских ворот. Откройте для себя главные достопримечательности Таллина и узнайте, как здесь жилось в разные эпохи
Начало: У Вируских ворот
Завтра в 15:00
10 окт в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Новая жизнь старых кварталов Таллина
Откройте для себя три квартала Таллина, где исторические здания обрели новую жизнь благодаря креативным проектам. Узнайте их историю и современность
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллинские были и небыли
Увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина для детей и родителей. Откройте секреты города и почувствуйте дух Средневековья
Завтра в 12:30
16 окт в 12:30
€70 за всё до 6 чел.
