1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Таллин православный Узнайте о православии в Таллине, посетите значимые храмы и погрузитесь в историю религии, которая оставила след в культуре Эстонии €65 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Групповая до 20 чел. Пешком по средневековому Таллину Путешествие в прошлое начинается у Вируских ворот. Откройте для себя главные достопримечательности Таллина и узнайте, как здесь жилось в разные эпохи Начало: У Вируских ворот €30 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Новая жизнь старых кварталов Таллина Откройте для себя три квартала Таллина, где исторические здания обрели новую жизнь благодаря креативным проектам. Узнайте их историю и современность €70 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Таллинские были и небыли Увлекательное путешествие по старинным улочкам Таллина для детей и родителей. Откройте секреты города и почувствуйте дух Средневековья €70 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Таллина

