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Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР

TicketBar
TicketBar – Гид из Берлина
Вы отправитесь в небольшое путешествие по главным архитектурным достояниям Берлина.

Экскурсия ⛳ длительная и содержательная.

Вы увидите такие знаменитые места, как Правительственный квартал, Потсдамский городской дворец, КПП Чарли, Александерплац, а также посетите музей 🖼 ГДР.
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  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты

  • €50 за человека

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Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР
Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР

Что вы увидите

  • Правительственный квартал
  • Потсдамский городской дворец
  • КПП Чарли
  • Александерплац
  • музей Германской Демократической Республики и др.
Отправляйтесь в автобусный тур, включающий посещение Музея ГДР и осмотрите все достопримечательности 🏛️ в центре столицы ⭐️. Вы сможете увидеть такие знаменитые места, как Правительственный квартал, Потсдамский городской дворец, все основные музеи 🖼, КПП Чарли, Александерплац и многие другие. Исследуйте Берлин с аудио гидом на 13 языках. Вы можете выходить и заходить в автобус на 18 остановках рядом с важными местами в городе в любое время – автобусы ходят каждый день. Создайте свой собственный тур и посещайте музеи или занимайтесь шопингом. Выйдя на остановке 11, вы сможете посетить Музей ГДР.
Посетите самый интерактивный музей Германской Демократической Республики. Музей ГДР уникальный и один из самых посещаемых в Берлине. Постоянная экспозиция музея следует своему лозунгу буквально «История- прикоснуться и почувствовать»: посетители попадают в типичную модель ГДР в масштабе 1:20, где собраны вещи того времени. Информация и экспонаты сложены в шкафах, спрятаны в чуланах и за дверями. В музее все можно трогать и использовать, на кухне 🥧 все еще можно почувствовать аромат прежнего времени, на авто трабант посетители могут совершить виртуальный тур во времени.
Ваш билет 🎫 на автобус Hop-on Hop-off действителен в течение 24 часов!

Время отправления:

    Ежедневное отправление с 10:00 каждые 15 минут с Курфюрстендамм (Kurfürstendamm )/ угол Ранкештрасе (Rankestraße)
    Ежедневное отправление с 10:00 каждые 15 минут с Александрплац (Alexanderplatz) / напротив главного входа в отель 🏨 Park Inn Hotel
    Что входит
    • Билет на автобус типа Hop-on Hop-off
    • Посещение музея ГДР
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 см. ваучер
    Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР
    Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР
    Автобусный тур по Берлину с посещением музея ГДР

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    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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