Отправляйтесь в автобусный тур, включающий посещение Музея ГДР и осмотрите все достопримечательности 🏛️ в центре столицы ⭐️. Вы сможете увидеть такие знаменитые места, как Правительственный квартал, Потсдамский городской дворец, все основные музеи 🖼, КПП Чарли, Александерплац и многие другие. Исследуйте Берлин с аудио гидом на 13 языках. Вы можете выходить и заходить в автобус на 18 остановках рядом с важными местами в городе в любое время – автобусы ходят каждый день. Создайте свой собственный тур и посещайте музеи или занимайтесь шопингом. Выйдя на остановке 11, вы сможете посетить Музей ГДР.

Посетите самый интерактивный музей Германской Демократической Республики. Музей ГДР уникальный и один из самых посещаемых в Берлине. Постоянная экспозиция музея следует своему лозунгу буквально «История- прикоснуться и почувствовать»: посетители попадают в типичную модель ГДР в масштабе 1:20, где собраны вещи того времени. Информация и экспонаты сложены в шкафах, спрятаны в чуланах и за дверями. В музее все можно трогать и использовать, на кухне 🥧 все еще можно почувствовать аромат прежнего времени, на авто трабант посетители могут совершить виртуальный тур во времени.

Ваш билет 🎫 на автобус Hop-on Hop-off действителен в течение 24 часов!

Время отправления:

Ежедневное отправление с 10:00 каждые 15 минут с Курфюрстендамм (Kurfürstendamm )/ угол Ранкештрасе (Rankestraße)

Ежедневное отправление с 10:00 каждые 15 минут с Александрплац (Alexanderplatz) / напротив главного входа в отель 🏨 Park Inn Hotel