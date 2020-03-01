Дарья проводит ещё 5 экскурсий

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Путешествие из Мюнхена в баварский городок, куда каждый стремится за щепоткой волшебства

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Приглашаю вас в самый уютный уголок Баварии, где царит атмосфера сказки 365 дней в году.

Прогулка по улочкам с подлинной печатью Средневековья неминуемо погрузит вас в романтичный дух города! А я поделюсь историями о том, как здесь жили и работали люди эпохами раньше, помогу разобраться в стилях архитектуры, покажу самые запоминающиеся фахверковые дома и проведу по крепостной стене.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере

Что вас ожидает

Знакомство с городом-сказкой
Мы обойдём самые примечательные постройки, поговорим об их значении, а также заглянем в милые уголки, которые так и норовят стать идеальной декорацией для вашего кадра! Маршрут охватит следующие места:

  • Пленляйн — одно из самых красивых мест средневековой Германии и олицетворение уюта, тепла и красоты. Именно в таких местах жили герои немецких сказок.
  • Ратушу, которая расположена на Рыночной площади и до сих (аж с 13 века) продолжает играть центральную роль городского управления. Эта одна из самых значительных построек городов на Романтической дороге!
  • Трактир господ советников — особое место, где вы узнаете знаменитую легенду о чудесном спасении города и посмотрите, как откроются створки часов и начнется представление о волшебном напитке.
  • Церковь Св. Якоба, именно здесь находится алтарь «Крови Господней» гениального резчика Тильмана Рименшнайдера. Вы увидите реликвию, привезенную в Ротенбург крестоносцами еще в 12 веке, а также узнаете, какое необычное решение принял мастер, создавая алтарь.
  • Фонтан Св. Георга — глубокий и красивый колодец, украшенный очаровательными декоративными элементами. Здесь мы поговорим о проблеме воды для средневекового города и о том, что делали городские власти для ее разрешения.
  • Рождественскую деревню Käthe Wohlfart, где праздник и сказочная атмосфера круглый год. Я расскажу о традициях Рождества в Германии: что такое адвент, праздничный венок и сладкий календарь.

По вашему желанию можно посетить музей Рождества, где представлена история праздника и его главной героини — ёлки. Вы увидите старинные игрушки, открытки и конечно Св. Николая и ангела, которые дарят детям рождественские подарки. Мы с вами остановимся на обед в чудном ресторанчике, и вы попробуете настоящую франконскую кухню, ведь императоры Священной Римской империи набирали себе поваров именно Ротенбурга 👑

Организационные детали

Что входит в стоимость
В цену включены услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Мюнхена. Экскурсия возможна только на автомобиле. Для вашего удобства мы предлагаем выбор: микроавтобус Меrcedes Vito или V class (до 6 человек), Mercedes Sprinter (до 18 человек). Трансфер осуществляет водитель-профессионал с лицензией на перевозку пассажиров (стоимость обсуждаем в переписке).
  • Вход в церковь Св. Якова (2.5 евро) и музей Рождества (4 евро) — по вашему желанию
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере
Игрушечный Ротенбург-на-Таубере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Дорогие друзья! Я рада, что следующее ваше путешествие — в Мюнхен. Я живу в Мюнхене уже почти всю свою жизнь с самого юного возраста. Получив высшее образование в Вене, я вернулась в Мюнхен и организовала компанию. Наша команда гидов специализируется на экскурсионных турах по Мюнхену и Баварии для групп и индивидуальных путешественников. В своей работе мы стремимся сочетать профессионализм, ответственность и жизнерадостность! Ждем вас в гости! :)
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