Дарья проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Знакомство с городом-сказкой

Мы обойдём самые примечательные постройки, поговорим об их значении, а также заглянем в милые уголки, которые так и норовят стать идеальной декорацией для вашего кадра! Маршрут охватит следующие места:

Пленляйн — одно из самых красивых мест средневековой Германии и олицетворение уюта, тепла и красоты. Именно в таких местах жили герои немецких сказок.

— одно из самых красивых мест средневековой Германии и олицетворение уюта, тепла и красоты. Именно в таких местах жили герои немецких сказок. Ратушу, которая расположена на Рыночной площади и до сих (аж с 13 века) продолжает играть центральную роль городского управления. Эта одна из самых значительных построек городов на Романтической дороге!

Трактир господ советников — особое место, где вы узнаете знаменитую легенду о чудесном спасении города и посмотрите, как откроются створки часов и начнется представление о волшебном напитке.

Церковь Св. Якоба, именно здесь находится алтарь «Крови Господней» гениального резчика Тильмана Рименшнайдера. Вы увидите реликвию, привезенную в Ротенбург крестоносцами еще в 12 веке, а также узнаете, какое необычное решение принял мастер, создавая алтарь.

Фонтан Св. Георга — глубокий и красивый колодец, украшенный очаровательными декоративными элементами. Здесь мы поговорим о проблеме воды для средневекового города и о том, что делали городские власти для ее разрешения.

Рождественскую деревню Käthe Wohlfart, где праздник и сказочная атмосфера круглый год. Я расскажу о традициях Рождества в Германии: что такое адвент, праздничный венок и сладкий календарь.

По вашему желанию можно посетить музей Рождества, где представлена история праздника и его главной героини — ёлки. Вы увидите старинные игрушки, открытки и конечно Св. Николая и ангела, которые дарят детям рождественские подарки. Мы с вами остановимся на обед в чудном ресторанчике, и вы попробуете настоящую франконскую кухню, ведь императоры Священной Римской империи набирали себе поваров именно Ротенбурга 👑