Я, профессиональный гид Мюнхена, Анна Зайцева, приглашаю в онлайн формате совершить прогулку 👣 по одному из живописных кварталов Мюнхена, получившего название Ареал искусства и познакомиться с особняками, в которых находятся известные на весь мир картинные галереи и музеи 🖼 города. Эта экскурсия ⛳, словно звуковая красочная картинка позволит получить представление о знаменитых на весь мир картинных галереях Старой и Новой Пинакотеке, Королевской площади, коллекции мюнхенских художников.

Тайминг экскурсии:

Первая часть - 40 минут

Перерыв - 10 минут

Вторая часть - 40 минут