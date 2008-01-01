Я, профессиональный гид Мюнхена, Анна Зайцева, приглашаю в онлайн формате совершить прогулку 👣 по одному из живописных кварталов Мюнхена, получившего название Ареал искусства и познакомиться с особняками, в которых находятся известные на весь мир картинные галереи и музеи 🖼 города. Эта экскурсия ⛳, словно звуковая красочная картинка позволит получить представление о знаменитых на весь мир картинных галереях Старой и Новой Пинакотеке, Королевской площади, коллекции мюнхенских художников.
Тайминг экскурсии:
Первая часть - 40 минут
Перерыв - 10 минут
Вторая часть - 40 минут
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.