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Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»

4
2 отзыва
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Приглашаю совершить прогулку 👣 в онлайн-формате по одному из живописных кварталов Мюнхена, получившего название «Ареал искусства».

Мы познакомимся с особняками, в которых находятся известные на весь мир картинные галереи и музеи 🖼 города.

Эта экскурсия ⛳, словно звуковая красочная картинка позволит получить представление о знаменитых на весь мир картинных галереях Старой и Новой Пинакотеке, Королевской площади, коллекции мюнхенских художников.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»

Что вы увидите

  • Музей Брандхорст
  • Пинакотека Модерна
  • Старая Пинакотека
  • Музей египетского искусства
  • Фюрербау
  • Музей посвященный истории национал социализма
  • Королевская площадь
  • Пропилеи
  • Глиптотека
  • Античное собрание
  • Ленбаххауз
Я, профессиональный гид Мюнхена, Анна Зайцева, приглашаю в онлайн формате совершить прогулку 👣 по одному из живописных кварталов Мюнхена, получившего название Ареал искусства и познакомиться с особняками, в которых находятся известные на весь мир картинные галереи и музеи 🖼 города. Эта экскурсия ⛳, словно звуковая красочная картинка позволит получить представление о знаменитых на весь мир картинных галереях Старой и Новой Пинакотеке, Королевской площади, коллекции мюнхенских художников.

Тайминг экскурсии:

    Первая часть - 40 минут
    Перерыв - 10 минут
    Вторая часть - 40 минут
    Что входит
    • Услуги гида (онлайн)
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
    Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
    Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»
    Онлайн-экскурсия «Мюнхен: музейный квартал — ареал искусства»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анна З.
    Анна З.
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