Экскурсия в формате он-лайн по вечернему историческому центру Мюнхена,

Декабрь-это самый яркий и красочный месяц года. Это не случайно, когда экономные немцы забывают о природной бережливости и экономии, и стараются как можно лучше украсить свой дом, квартиру, рабочее место и конечно свой город 🏙️ Мюнхен -это один из самых красивых 🤩 городов Германии. Приглашаю погрузиться в атмосферу праздника, погулять среди ярких огней украшенных витрин и улыбающихся людей.

В вечернее время улицы, дворики подсвечиваются миллионами лампочек гирлянд и световых композиций, во время экскурсии 🧭 увидем площадь Одеон, комплекс Пять дворов, Площадь Знаменитостей, пешеходную улицу Мюнхена, живописно украшенные пассажи и дворики, и конечно самую большую рождественскую Ель Мюнхена,