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Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»

Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Приглашаю вас в рождественнский Мюнхен, одетый огнями и еловыми ветками. Вместе мы прогуляемся по старинным улочкам мимо украшенных к празднику витрин и сияющих елок. Гирлянды, шарики, прятичные домики, свечи и улыбающиеся немцы, выбирающие подарки своим близким — увидим все это в прямом эфире, гуляя по самым красивым достопримечательностям баварской столицы ⭐️, площади Одеон, Пяти дворам, площади Знаменитостей и другим. Погрузитесь в атмосферу настоящего Рождества!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • €5.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»
Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»

Что вы увидите

  • Odeon
  • Max-Joseph Platz
  • Residenz
  • Opera
  • Fùnf Hôfe
  • Promenadenplatz
  • Marienplatz
Экскурсия в формате он-лайн по вечернему историческому центру Мюнхена,
Декабрь-это самый яркий и красочный месяц года. Это не случайно, когда экономные немцы забывают о природной бережливости и экономии, и стараются как можно лучше украсить свой дом, квартиру, рабочее место и конечно свой город 🏙️ Мюнхен -это один из самых красивых 🤩 городов Германии. Приглашаю погрузиться в атмосферу праздника, погулять среди ярких огней украшенных витрин и улыбающихся людей.
В вечернее время улицы, дворики подсвечиваются миллионами лампочек гирлянд и световых композиций, во время экскурсии 🧭 увидем площадь Одеон, комплекс Пять дворов, Площадь Знаменитостей, пешеходную улицу Мюнхена, живописно украшенные пассажи и дворики, и конечно самую большую рождественскую Ель Мюнхена,
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»
    Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»
    Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»
    Онлайн-экскурсия «Огни рождественского Мюнхена»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анна З.
    Анна З.
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