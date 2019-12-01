Путешествие по романтической дороге, знаменитому маршруту длиной 366 километров, соединяющему одни из самых прекрасных архитектурных жемчужин Баварии, начнется с Харбурга, одного из старейших, крупнейших и наиболее сохранившихся замковых комплексов на юге Германии. Прекрасно расположенный замок впервые упоминается в документах XI века и вместе с деревней, находящейся по соседству, сохраняет атмосферу средних веков. Полюбуйтесь историческим своеобразием замка и полностью погрузитесь в его историю.

После посещения замка и чашки кофе вы отправитесь дальше и увидите фантастический пейзаж Нёрдлингер-Райса – гигантской воронки, оставленной древним метеоритом в ландшафте Швабии. Следуйте через Динкельсбюль с его башнями и шпилями в Ротенбург, прекрасно восстановленный средневековый город. Здесь у вас будет время для детального осмотра достопримечательностей. Побродите по красивым улицам и переулкам, наполненным очарованием прошлого. Приобретите пару сокровищ в бутиках или поужинайте в эксклюзивном ресторане.

На обратном пути в Мюнхен побывайте в крупнейшем в мире хмелеводческом регионе – Халлертау. В этом туре вы обязательно увидите один из самых красивых регионов юга Германии.