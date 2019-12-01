Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Харбург, замок с древними традициями
Прогуляйтесь по Ротенбургу – прекрасно отреставрированному средневековому городу
Полюбуйтесь пейзажами Нёрдлингер-Райса
Познакомьтесь с Халлертау, крупнейшим в мире хмелеводческим регионом
Воспользуйтесь билетами с проходом без очереди
Путешествие по романтической дороге, знаменитому маршруту длиной 366 километров, соединяющему одни из самых прекрасных архитектурных жемчужин Баварии, начнется с Харбурга, одного из старейших, крупнейших и наиболее сохранившихся замковых комплексов на юге Германии. Прекрасно расположенный замок впервые упоминается в документах XI века и вместе с деревней, находящейся по соседству, сохраняет атмосферу средних веков. Полюбуйтесь историческим своеобразием замка и полностью погрузитесь в его историю.
После посещения замка и чашки кофе вы отправитесь дальше и увидите фантастический пейзаж Нёрдлингер-Райса – гигантской воронки, оставленной древним метеоритом в ландшафте Швабии. Следуйте через Динкельсбюль с его башнями и шпилями в Ротенбург, прекрасно восстановленный средневековый город. Здесь у вас будет время для детального осмотра достопримечательностей. Побродите по красивым улицам и переулкам, наполненным очарованием прошлого. Приобретите пару сокровищ в бутиках или поужинайте в эксклюзивном ресторане.
На обратном пути в Мюнхен побывайте в крупнейшем в мире хмелеводческом регионе – Халлертау. В этом туре вы обязательно увидите один из самых красивых регионов юга Германии.
Ответы на вопросы
Что входит
Путешествие на роскошном автобусе с гидом
Билеты с проходом вне очереди
Что не входит
Вход в замок Харбург (8€) не включен в стоимость тура
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Пожалуйста, будьте в пункте отправления за 20 минут до начала тура
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
D
Deepak
1 дек 2019
Наш гид - Моника, была очень хорошо организована, вежлива и полна энтузиазма. Она держала нас всех в курсе многих тем и событий, связанных с различными местами в нашем путешествии - прямо из Мюнхена в Харбург-Ротенбург и обратно. Она также посоветовала, что можно посетить в ближайшие будние дни. Очень повезло, что она была нашим гидом. Ее своевременные и хорошо осведомленные комментарии на протяжении всего тура не давали мне покоя. Теперь для самого тура. Тур был приятным с разумным временем для осмотра достопримечательностей и шоппинга. Замок Харбург небольшой, но ухоженный. Ротенбург - это уютный городок с очень красивыми зданиями. Каждое здание уникально. Все магазины и рестораны были обустроены в течение первых выходных Адвента. Уютно и красиво. Настоятельно рекомендуется.
A
Andrea
22 ноя 2019
В целом, мне очень понравилось, однако, это было много времени, проведенного в автобусе, и я думаю, что нужно прояснить, что «романтическая дорога» на пути к участкам совсем не романтическая. Однако есть и живописные аспекты, поскольку баварские сельские районы необычайны. Гиды на автобусе и в замке оба были очень хорошими, но замок был больше похож на форт, чем на замок - не очень красивый - но исторические аспекты были интересны. Предпочел бы отказаться от замка и провести еще несколько часов в Ротенбурге, что было действительно здорово, но это означало бы очень долгую поездку на автобусе по пути туда.
S
Suyane
4 сен 2021
One of the best ideas when going to Munich. My boyfriend and I had an amazing time from the beginning to the end. Paul was our guide and I have no words to thank him for making our day so special. Paul is absolutely professional, has lots of historic and curious information about the area. If you go to do this tour, make sure Paul will be your guide, he makes the difference.
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