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Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа

5
8 отзывов
Анна З.
Анна З. – Гид из Мюнхена
Старая пинакотека Мюнхена — одна из известнейших галерей мира — это собрание главных произведений живописцев от эпохи Средневековья до середины 18 века: Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта.

На экскурсии 🧭 вы узнаете, как и кто собрал столь ценную коллекцию, познакомитесь с 10 основными экспонатами картинной галереи и поймете, какие секреты они скрывают.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €40 за человека

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Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа

Что вы увидите

  • Старая Пинакотека
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ Пинакотека Мюнхена входит в 10 самых знаменитых картинных галерей Европы. Многие другие коллекции размещены в дворцовых постройках. А в Мюнхене для галереи было построено специальное, отдельно стоящее здание в стиле флорентийского дворца-палаццо. Заинтриговали? А ведь не только здание, но и коллекция полотен великих художников-мастеров начала XII – начала XIX века производит незабываемое впечатление. Мы приглашаем вас познакомиться с главными шедеврами Старой Пинакотеки – работами Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо до Винчи, Рафаэля, Тициана, великого Рубенса, Рембрандта. Во время экскурсии 🧭 по Старой Пинакотеке вас ждет знакомство с 10 основными общепризнанными шедеврами картинной галереи.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты — 1 евро (для лиц старше 18 лет)
Начало и место завершения
🚩 Barer Str. 27, 80333 München
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа
Старая Пинакотека — 10 шедевров за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна З.
Анна З.
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8 отзывов оставили туристы

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