Групповая пешеходная экскурсия ⛳ Пинакотека Мюнхена входит в 10 самых знаменитых картинных галерей Европы. Многие другие коллекции размещены в дворцовых постройках. А в Мюнхене для галереи было построено специальное, отдельно стоящее здание в стиле флорентийского дворца-палаццо. Заинтриговали? А ведь не только здание, но и коллекция полотен великих художников-мастеров начала XII – начала XIX века производит незабываемое впечатление. Мы приглашаем вас познакомиться с главными шедеврами Старой Пинакотеки – работами Альбрехта Альтдорфера, Альбрехта Дюрера, Леонардо до Винчи, Рафаэля, Тициана, великого Рубенса, Рембрандта. Во время экскурсии 🧭 по Старой Пинакотеке вас ждет знакомство с 10 основными общепризнанными шедеврами картинной галереи.