Ирена проводит ещё 23 экскурсии

Что вас ожидает

На велосипеде по городским диковинкам

Из исторического центра мы прокатимся к самым красивым мюнхенским кварталам, делая остановки в интересных уголках города. Вы увидите Придворный сад и старинный акведук, понаблюдаете за мюнхенскими серферами, рассмотрите церковь Святого Луки, красивейшие Мюллеровы бани и колонну Ангел Мира. Побываете на живописном острове Пратер и на уютном побережье реки Изар, окажетесь в зеленом оазисе Английского сада с необычной Китайской башней и Моноптером, а по пути услышите занимательные рассказы об этих нестандартных достопримечательностях. А еще вас ждут места-сюрпризы, о многих из которых не знают даже жители Мюнхена!

Баварская гастрономия

Чтобы вы не утомились, крутя педали, на прогулке мы остановимся на гастрономическую паузу во втором по величине пивном саду Мюнхена. Здесь вы отведаете баварские блюда для мясоедов и вегетарианцев, попробуете пиво старинной мюнхенской пивоварни, популярные пивные коктейли и традиционные немецкие десерты. А если вам по душе кофе, локацией для отдыха может стать и необычное хипстерское кафе с невероятной историей!

Кому подойдет прогулка

Маршрут велоэкскурсии несложный и под силу любому путешественнику.