Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€18
€22 за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
На прогулке по старому Тбилиси откроется гармония истории и современности. Захватывающие кадры и эмоции станут вашим воспоминанием
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Билеты
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Добро пожаловать на грузинское застолье! Ощутите тепло и радушие, насладитесь национальными танцами и песнями, а также мастер-классом по кулинарии
Начало: В районе Метехи
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€86
€95 за билет
