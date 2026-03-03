Мои заказы

Чем заняться на длинных выходных – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Чем заняться на длинных выходных» в Тбилиси, цены от €18, скидки до 18%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
На автобусе
11 часов
-
18%
1367 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€18€22 за человека
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 3 чел.
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
На прогулке по старому Тбилиси откроется гармония истории и современности. Захватывающие кадры и эмоции станут вашим воспоминанием
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
5 часов
-
9%
3 отзыва
Билеты
Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси
Добро пожаловать на грузинское застолье! Ощутите тепло и радушие, насладитесь национальными танцами и песнями, а также мастер-классом по кулинарии
Начало: В районе Метехи
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€86€95 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Чем заняться на длинных выходных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кахетия: вино, легенды и красота (в группе);
  2. Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси;
  3. Супра - грузинское застолье и фольклорное шоу в сердце Тбилиси.
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Старый Тбилиси;
  3. Серные бани;
  4. Кахетия;
  5. Крепость Нарикала;
  6. Площадь Свободы;
  7. Мост мира;
  8. Монастырь Джвари;
  9. Театр марионеток Резо Габриадзе;
  10. Сигнахи.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в марте 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Чем заняться на длинных выходных" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 95 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 1371 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Тбилиси на 2026 год по теме «Чем заняться на длинных выходных», 1371 ⭐ отзыв, цены от €18. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май