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Исследовать нетуристические уголки штата и ощутить местный колорит в групповом авторском туре

Артур
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Артур – представитель гидов
За один день вы проникнете в самые укромные и незаезженные локации Гоа в компании знатока-индолога.

Изучите церкви, мечети и самобытные индуистские храмы, пройдете по разношерстным колониальным кварталам и навестите местных жителей на старинной вилле Фигурейдо.

А краски индийской природы раскроются в парке Бондла и у заповедного водопада Арвалем.
$60 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Авторский Гоа
Авторский Гоа

Что вас ожидает

🌏 Ощутить колониальный дух Гоа
Что будет, если смешать индийский колорит с португальской и голландской архитектурой? На этот вопрос найдем ответ вместе, посетив места, напоминающие о колониальном прошлом штата.

  • Старый и нетипичный Фонтейнес встретит вас яркими домиками и «европейскими» узкими улочками, которые напомнят об уютных голландских городках. Прогуливаясь по кварталу, мы обсудим интересные детали о колониальной жизни Индии и отыщем немало сходств с континентальной Европой.
  • Еще один островок Старого Света — особняк-музей Фигурейдо. На старинной португальской вилле вы познакомитесь с потомками влиятельной гоанской семьи, которая владеет особняком больше 4 веков, рассмотрите старинную мебель, посуду, портреты членов семьи и аутентичные предметы быта 19 века.
  • Вы увидите полуразрушенный португальский мост через реку Цуари, будто созданный для атмосферных фотографий.
  • А в форте Корджуем 18 века вспомним легенду о местной «Мулан» — португальской девушке Урсуле Ланкастре, которая выдавала себя за мужчину.

Исследовать культурные контрасты
Одна из характерных особенностей Гоа — разные традиции, культуры и конфессии, бок о бок уживающиеся в штате. Чтобы убедиться в этом, мы посетим несколько местных храмов:

  • На центральной площади Панаджи вы встретите католическую ажурную церковь Непорочного Зачатия с летящей конструкцией. А заодно прогуляетесь мощеными улочками квартала, разглядывая балконы и черепичные крыши.
  • Следом посетим яркий и воздушный храм Марути на вершине холма. Вы узнаете об индийском божестве Ханумане, которому посвящён храм, сможете получить благословение от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак.
  • Мечеть Сафа Масджид 16 века — самая старая и красивая в Гоа. Вам откроется непростая история этого места, а живописный пруд с большими рыбами напомнит об особенностях индийской храмовой архитектуры.
  • А храм Шри Шантадурга, посвященный воинственному божеству Дурге, встретит вас пирамидальными крышами в окружении пышной растительности и горных склонов.

🌿 Влюбиться в индийскую природу
Украшением путешествия станут заповедные ландшафты парка Бондла и его обитатели — слоны, крокодилы, тигры и другие животные. Кроме того, вы побываете в Арвалемских пещерах — рукотворных катакомбах, которые больше тысячи лет назад использовались странствующими буддийскими монахами и с тех пор обросли десятками легенд. А рядом с пещерами вы освежитесь в водах 50-метрового Арвалемского водопада и сможете по ступенькам подняться к его вершине.

Организационные детали

В поездке с вами будет русский гид-эрудит из нашей команды: индолог, который уже более 3 лет живет в Индии.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входит в стоимость: трансфер на автомобиле Toyota Innova (для 6 человек) или мини-басе (для 12 человек) с кондиционером; все входные билеты; обед (на фиксированную сумму с блюдами на ваш выбор)
  • Оплачивается дополнительно: трансфер из отелей Южного Гоа (от 10$ с чел.), завтрак
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа

Экскурсия проводится в воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Артур
Артур
Наша команда уже несколько лет живет в Индии. Эта далекая, таинственная страна, ее самобытная культур и многообразие религиозно-философских учений манили к себе давно. Сейчас Индия уже стала нашим домом, мы впитали в себя культуру и ценности этого края, его доброжелательного, простодушного народа. Будем рады поделиться всем этим с вами на наших экскурсиях!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 февраля 2020
Спасибо огромное за проведённое время и за интересные рассказы нашему гиду Анне

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