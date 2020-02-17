Что вас ожидает
🌏 Ощутить колониальный дух Гоа
Что будет, если смешать индийский колорит с португальской и голландской архитектурой? На этот вопрос найдем ответ вместе, посетив места, напоминающие о колониальном прошлом штата.
- Старый и нетипичный Фонтейнес встретит вас яркими домиками и «европейскими» узкими улочками, которые напомнят об уютных голландских городках. Прогуливаясь по кварталу, мы обсудим интересные детали о колониальной жизни Индии и отыщем немало сходств с континентальной Европой.
- Еще один островок Старого Света — особняк-музей Фигурейдо. На старинной португальской вилле вы познакомитесь с потомками влиятельной гоанской семьи, которая владеет особняком больше 4 веков, рассмотрите старинную мебель, посуду, портреты членов семьи и аутентичные предметы быта 19 века.
- Вы увидите полуразрушенный португальский мост через реку Цуари, будто созданный для атмосферных фотографий.
- А в форте Корджуем 18 века вспомним легенду о местной «Мулан» — португальской девушке Урсуле Ланкастре, которая выдавала себя за мужчину.
⛪ Исследовать культурные контрасты
Одна из характерных особенностей Гоа — разные традиции, культуры и конфессии, бок о бок уживающиеся в штате. Чтобы убедиться в этом, мы посетим несколько местных храмов:
- На центральной площади Панаджи вы встретите католическую ажурную церковь Непорочного Зачатия с летящей конструкцией. А заодно прогуляетесь мощеными улочками квартала, разглядывая балконы и черепичные крыши.
- Следом посетим яркий и воздушный храм Марути на вершине холма. Вы узнаете об индийском божестве Ханумане, которому посвящён храм, сможете получить благословение от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак.
- Мечеть Сафа Масджид 16 века — самая старая и красивая в Гоа. Вам откроется непростая история этого места, а живописный пруд с большими рыбами напомнит об особенностях индийской храмовой архитектуры.
- А храм Шри Шантадурга, посвященный воинственному божеству Дурге, встретит вас пирамидальными крышами в окружении пышной растительности и горных склонов.
🌿 Влюбиться в индийскую природу
Украшением путешествия станут заповедные ландшафты парка Бондла и его обитатели — слоны, крокодилы, тигры и другие животные. Кроме того, вы побываете в Арвалемских пещерах — рукотворных катакомбах, которые больше тысячи лет назад использовались странствующими буддийскими монахами и с тех пор обросли десятками легенд. А рядом с пещерами вы освежитесь в водах 50-метрового Арвалемского водопада и сможете по ступенькам подняться к его вершине.
В поездке с вами будет русский гид-эрудит из нашей команды: индолог, который уже более 3 лет живет в Индии.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входит в стоимость: трансфер на автомобиле Toyota Innova (для 6 человек) или мини-басе (для 12 человек) с кондиционером; все входные билеты; обед (на фиксированную сумму с блюдами на ваш выбор)
- Оплачивается дополнительно: трансфер из отелей Южного Гоа (от 10$ с чел.), завтрак