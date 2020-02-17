Что вас ожидает

🌏 Ощутить колониальный дух Гоа

Что будет, если смешать индийский колорит с португальской и голландской архитектурой? На этот вопрос найдем ответ вместе, посетив места, напоминающие о колониальном прошлом штата.

Старый и нетипичный Фонтейнес встретит вас яркими домиками и «европейскими» узкими улочками, которые напомнят об уютных голландских городках. Прогуливаясь по кварталу, мы обсудим интересные детали о колониальной жизни Индии и отыщем немало сходств с континентальной Европой.

встретит вас яркими домиками и «европейскими» узкими улочками, которые напомнят об уютных голландских городках. Прогуливаясь по кварталу, мы обсудим интересные детали о колониальной жизни Индии и отыщем немало сходств с континентальной Европой. Еще один островок Старого Света — особняк-музей Фигурейдо . На старинной португальской вилле вы познакомитесь с потомками влиятельной гоанской семьи, которая владеет особняком больше 4 веков, рассмотрите старинную мебель, посуду, портреты членов семьи и аутентичные предметы быта 19 века.

. На старинной португальской вилле вы познакомитесь с потомками влиятельной гоанской семьи, которая владеет особняком больше 4 веков, рассмотрите старинную мебель, посуду, портреты членов семьи и аутентичные предметы быта 19 века. Вы увидите полуразрушенный португальский мост через реку Цуари, будто созданный для атмосферных фотографий.

А в форте Корджуем 18 века вспомним легенду о местной «Мулан» — португальской девушке Урсуле Ланкастре, которая выдавала себя за мужчину.

⛪ Исследовать культурные контрасты

Одна из характерных особенностей Гоа — разные традиции, культуры и конфессии, бок о бок уживающиеся в штате. Чтобы убедиться в этом, мы посетим несколько местных храмов:

На центральной площади Панаджи вы встретите католическую ажурную церковь Непорочного Зачатия с летящей конструкцией. А заодно прогуляетесь мощеными улочками квартала, разглядывая балконы и черепичные крыши.

с летящей конструкцией. А заодно прогуляетесь мощеными улочками квартала, разглядывая балконы и черепичные крыши. Следом посетим яркий и воздушный храм Марути на вершине холма. Вы узнаете об индийском божестве Ханумане, которому посвящён храм, сможете получить благословение от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак.

на вершине холма. Вы узнаете об индийском божестве Ханумане, которому посвящён храм, сможете получить благословение от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак. Мечеть Сафа Масджид 16 века — самая старая и красивая в Гоа. Вам откроется непростая история этого места, а живописный пруд с большими рыбами напомнит об особенностях индийской храмовой архитектуры.

16 века — самая старая и красивая в Гоа. Вам откроется непростая история этого места, а живописный пруд с большими рыбами напомнит об особенностях индийской храмовой архитектуры. А храм Шри Шантадурга, посвященный воинственному божеству Дурге, встретит вас пирамидальными крышами в окружении пышной растительности и горных склонов.

🌿 Влюбиться в индийскую природу

Украшением путешествия станут заповедные ландшафты парка Бондла и его обитатели — слоны, крокодилы, тигры и другие животные. Кроме того, вы побываете в Арвалемских пещерах — рукотворных катакомбах, которые больше тысячи лет назад использовались странствующими буддийскими монахами и с тех пор обросли десятками легенд. А рядом с пещерами вы освежитесь в водах 50-метрового Арвалемского водопада и сможете по ступенькам подняться к его вершине.