Наш новый авторский маршрут – это самые укромные и нетронутые уголки Гоа (более 12-ти локаций), которые еще не стали местом массового паломничества туристов.

Доставим максимум эмоций и проведем минимум времени в пути!

Видео-презентацию нашей экскурсии 🧭 можно посмотреть здесь

https://youtu. be/g17s78Ct1FA

Вы увидите:

квартал Фонтейнес

Старый квартал Фонтейнес в Панаджи удивит вас своим узким старинным улочкам, красивейшим аллеям и маленьким домикам с ярко окрашенными стенами, которые идут вдоль улиц и поднимаются на холм Альтино. Архитектура этого места является ярким примером колониального наследия и настолько нетипична для остальной Индии, что очень скоро вы почувствуете себя где-то в континентальной Европе. В ходе прогулки вы узнаете множество интересных деталей из времен колониальной жизни. Чистые камерные улочки Фонтайньяса напомнят вам уютные голландские городки.

Церковь Непорочного Зачатия в Панаджи

Белоснежная Церковь ⛪ Непорочного Зачатия расположена на центральной площади Панаджи. Находящаяся на возвышении, утонченно ажурная, с летящей конструкцией она как бы вся устремлена вверх, к небесам. Раньше здесь молились за моряков, уходящих в плавание. От Церкви вы сможете пройти мощеными улицами Панаджи, полюбоваться на старинные здания и стильные современные сооружения, присмотреться к причудливым балконам и черепичным крышам, заглянуть в португальские кварталы.

Храм Марути в Панаджи

Очень воздушный, оранжевого цвета и очень необычный по архитектуре храм Марути стоит на вершине холма и с его террасы открывается великолепный вид на Панджим.

Храм Марути посвящен богу Хануману, индийскому божеству, сыгравшем большую роль в великом индийском эпосе «Рамаяна». Вы сможете получить благословение священным огнем и святой водой от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак.

другой Олд Гоа - башня св. Августина и панорамный вид на город 🏙️ и реку от часовни “Богоматери Горы”

Особняк-музей Figueiredo

Португальская вилла, построенная 430 лет назад. Со дня своего основания и по сегодняшний день она принадлежит влиятельной гоанской семье, взявшей португальскую фамилию.

Роскошный интерьер дома контрастирует с природной красотой рисовых полей и кокосовых деревьев, которые его окружают. Старинная мебель, фарфоровая и серебряная посуда, старинные зеркала, портреты членов семьи - все предметы интерьера аутентичны. Но самое главное – на пороге виллы гостей встречают сами хозяева, благодаря чему посещение особняка больше напоминает визит в гости.

Полуразрушенный мост

Старинный полуразрушенный мост через реку Zuari, наследие португальского колониального правления, - чудесное атмосферное место для красивых 🤩 фотографий.

Мечеть Сафа Масджид

Самая старая и красивая мечеть в Гоа была построена в середине 16 века. Во времена правления султанов Адиль Шахов вокруг нее был разбит райский сад. К сожалению, большая часть комплекса мечети была разрушена католиками. Сегодня территория мечети облагорожена вновь. Визитной карточкой мечети является пруд с большими рыбами и зеленой водой, более типичный для индийской храмовой архитектуры.

Храм Шри Шантадурга

Один, из самых известных в Гоа храм, открытый в 1550 году. Храм посвящен воинственному воплощению Богини-Матери – Дурге, которая по преданию остановила войну между божествами Вишну и Шивой. Храм находится на склоне горной цепи, окруженной пышной растительностью. Современное здание храма было построено в 1713-1738 годах. Храмовый комплекс включает в себя главный храм и три храма меньшего размера, купола которых состоят из серии пирамидальных крыш.

Заповедник и ландшафтный парк 🌳 Бондла (слоны, крокодилы, гепарды, гипопотам, террариум со змеями, тигры, дикобразы, птицы, павлины и мн. др. )

Арвалемские пещеры

Это уникальное место, своеобразные рукотворные катакомбы, возраст которых насчитывает 15-16 веков и с которыми местное население связывает множество легенд. Ученые приписывают создание Арвалемских пещер странствующим буддийским монахам, так как по своей структуре они напоминают типичный буддийский монастырь. Пещеры разделены на пять основных секций, в каждой из которых находится священный камень линга – не антропоморфный символ Бога Шивы – поставленный вертикально камень с полусферической или закругленной верхушкой. Извилистые хода в пещерах ведут к Вихара – так в древности называли келью или временное убежище странствующих монахов, где они спали и принимали пищу.

Арвалемский водопад

Рядом с пещерами находится каскадный 50-ти метровый Арвалемский водопад, в водах которого вы сможете искупаться!

Это красивейшая природная достопримечательность 🏛️ Гоа, о которой знают далеко не все туристы. Это второй по высоте водопад в Гоа, впадающий в живописное озеро между скалами. К водопаду ведут ступеньки, по которым можно подняться к его вершине и насладиться красивым видом.