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Авторский Гоа

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2 отзыва
Слон_и_Манго !.
Слон_и_Манго !. – Гид из Гоа
Авторский Гоа
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $60 за человека

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Авторский Гоа
Авторский Гоа

Что вы увидите

  • квартал Фонтейнес
  • Церковь Непорочного Зачатия в Панаджи
  • Храм Марути в Панаджи
  • другой Олд Гоа
  • башня св. Августина и панорамный вид на город и реку от часовни “Богоматери Горы”
  • Особняк-музей Figueiredo
  • Полуразрушенный мост
  • Мечеть Сафа Масджид
  • Храм Шри Шантадурга
  • Заповедник и ландшафтный парк Бондла (слоны, крокодилы, гепарды, гипопотам, террариум со змеями, тигры, дикобразы, птицы, павлины и мн. др. )
  • Арвалемские пещеры
  • Арвалемский водопад
  • Форт Корджуем
Наш новый авторский маршрут – это самые укромные и нетронутые уголки Гоа (более 12-ти локаций), которые еще не стали местом массового паломничества туристов.
Доставим максимум эмоций и проведем минимум времени в пути!
Видео-презентацию нашей экскурсии 🧭 можно посмотреть здесь
https://youtu. be/g17s78Ct1FA

Вы увидите:

  • квартал Фонтейнес
  • Старый квартал Фонтейнес в Панаджи удивит вас своим узким старинным улочкам, красивейшим аллеям и маленьким домикам с ярко окрашенными стенами, которые идут вдоль улиц и поднимаются на холм Альтино. Архитектура этого места является ярким примером колониального наследия и настолько нетипична для остальной Индии, что очень скоро вы почувствуете себя где-то в континентальной Европе. В ходе прогулки вы узнаете множество интересных деталей из времен колониальной жизни. Чистые камерные улочки Фонтайньяса напомнят вам уютные голландские городки.
  • Церковь Непорочного Зачатия в Панаджи
  • Белоснежная Церковь ⛪ Непорочного Зачатия расположена на центральной площади Панаджи. Находящаяся на возвышении, утонченно ажурная, с летящей конструкцией она как бы вся устремлена вверх, к небесам. Раньше здесь молились за моряков, уходящих в плавание. От Церкви вы сможете пройти мощеными улицами Панаджи, полюбоваться на старинные здания и стильные современные сооружения, присмотреться к причудливым балконам и черепичным крышам, заглянуть в португальские кварталы.
  • Храм Марути в Панаджи
  • Очень воздушный, оранжевого цвета и очень необычный по архитектуре храм Марути стоит на вершине холма и с его террасы открывается великолепный вид на Панджим.
  • Храм Марути посвящен богу Хануману, индийскому божеству, сыгравшем большую роль в великом индийском эпосе «Рамаяна». Вы сможете получить благословение священным огнем и святой водой от браминов и поставить на лоб особый знак паломника — теллак.
  • другой Олд Гоа - башня св. Августина и панорамный вид на город 🏙️ и реку от часовни “Богоматери Горы”
  • Особняк-музей Figueiredo
  • Португальская вилла, построенная 430 лет назад. Со дня своего основания и по сегодняшний день она принадлежит влиятельной гоанской семье, взявшей португальскую фамилию.
  • Роскошный интерьер дома контрастирует с природной красотой рисовых полей и кокосовых деревьев, которые его окружают. Старинная мебель, фарфоровая и серебряная посуда, старинные зеркала, портреты членов семьи - все предметы интерьера аутентичны. Но самое главное – на пороге виллы гостей встречают сами хозяева, благодаря чему посещение особняка больше напоминает визит в гости.
  • Полуразрушенный мост
  • Старинный полуразрушенный мост через реку Zuari, наследие португальского колониального правления, - чудесное атмосферное место для красивых 🤩 фотографий.
  • Мечеть Сафа Масджид
  • Самая старая и красивая мечеть в Гоа была построена в середине 16 века. Во времена правления султанов Адиль Шахов вокруг нее был разбит райский сад. К сожалению, большая часть комплекса мечети была разрушена католиками. Сегодня территория мечети облагорожена вновь. Визитной карточкой мечети является пруд с большими рыбами и зеленой водой, более типичный для индийской храмовой архитектуры.
  • Храм Шри Шантадурга
  • Один, из самых известных в Гоа храм, открытый в 1550 году. Храм посвящен воинственному воплощению Богини-Матери – Дурге, которая по преданию остановила войну между божествами Вишну и Шивой. Храм находится на склоне горной цепи, окруженной пышной растительностью. Современное здание храма было построено в 1713-1738 годах. Храмовый комплекс включает в себя главный храм и три храма меньшего размера, купола которых состоят из серии пирамидальных крыш.
  • Заповедник и ландшафтный парк 🌳 Бондла (слоны, крокодилы, гепарды, гипопотам, террариум со змеями, тигры, дикобразы, птицы, павлины и мн. др. )
  • Арвалемские пещеры
  • Это уникальное место, своеобразные рукотворные катакомбы, возраст которых насчитывает 15-16 веков и с которыми местное население связывает множество легенд. Ученые приписывают создание Арвалемских пещер странствующим буддийским монахам, так как по своей структуре они напоминают типичный буддийский монастырь. Пещеры разделены на пять основных секций, в каждой из которых находится священный камень линга – не антропоморфный символ Бога Шивы – поставленный вертикально камень с полусферической или закругленной верхушкой. Извилистые хода в пещерах ведут к Вихара – так в древности называли келью или временное убежище странствующих монахов, где они спали и принимали пищу.
  • Арвалемский водопад
Рядом с пещерами находится каскадный 50-ти метровый Арвалемский водопад, в водах которого вы сможете искупаться!
Это красивейшая природная достопримечательность 🏛️ Гоа, о которой знают далеко не все туристы. Это второй по высоте водопад в Гоа, впадающий в живописное озеро между скалами. К водопаду ведут ступеньки, по которым можно подняться к его вершине и насладиться красивым видом.
  • Форт Корджуем
  • Один из двух фортов, расположенных в континентальной части Гоа. Расположен в небольшой одноименной деревеньке, в 3-х километрах от деревни Алдона. Был построен португальцами в 1705 году. История 📖 форта связана с легендой о португальской девушке Урсуле Ланкастре (Ursula e Lancastre), посвятившей себя военной карьере. Урсула выдавала себя за мужчину, и это позволяло ей оставаться в военном гарнизоне. Ее военная авантюра продолжалось до тех пор, пока однажды ее пол не был обнаружен. Говорят, после этого она вышла замуж за капитана гвардии.
Что входит
  • ✔ Трансфер - Toyota Innova (6 чел. ) с AC
  • (или mini-bus на 12 чел. с кондиционером)
  • ✔ Все входные билеты
  • ✔ Обед (на фиксированную сумму с блюдами на ваш выбор)
  • ✔ Услуги русского гида-эрудита, индолога
  • (прожившего в Индии более 3 лет)
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается трансфер из:
  • Южный Гоа – от 50$ до 90$ за машину (в зависимости от удаленности вашего отеля)
  • Общая сумма доплаты делиться в равных частях на всех туристов, которых мы забираем из вашего округа. Так, например, если мы забираем 6 чел из Колвы, то сумма доплаты на чел составит всего 8$
Начало
🚩 Встреча с гидом в вашем отеле
Место завершения
🏁 Ваш отель
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа
Авторский Гоа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Слон_и_Манго !.
Слон_и_Манго !.
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2 отзыва оставили туристы

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