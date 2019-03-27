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  4. Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа

Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Где бы вы ни остановились в Индии, пару дней стоит уделить «индийской жемчужине» — величественному Тадж-Махалу, и Дели, одному из самых древних и крупных городов мира.

Это не просто must-see места, а возможность прикоснуться к великим сооружениям и истории человечества; почувствовать ритм настоящей Индии на улицах столицы; поразиться духовной «всепронизанностью» и попытаться понять, как живут эти удивительные люди.

В Дели вы узнаете о мировых памятниках «столицы семи империй» и познакомитесь с основами сикхизма, индуизма и бахаи.

А в Агре встретитесь с легендой о потомке Тамерлана и его последнем подарке покойной жене, оцените роскошь мавзолея и изучите исламо-индуистское зодчество на примере Красного форта.
$248 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа

Программа

1 день — утренний авиаперелет Гоа-Дели (2,5 часа), экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Агру (5 часов), размещение в отеле.
2 день — экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Дели (5 часов), ночь в отеле.
3 день — трансфер в аэропорт, ранний вылет обратно в Гоа (2,5 часа).

День первый: Дели

Погружение в эпицентр индийской жизни
Рано утром мы заедем за вами и отвезем в аэропорт, с которого вы полетите в Дели. Прибыв, вы сможете немного отдохнуть и перекусить, а затем отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям города. Находясь в одном из самых густонаселенных и древних городов мира, вы сразу погрузитесь в концентрированный индийский колорит со всеми контрастами, которые ассоциируют с Индией. Встретите дорогие иномарки, проезжающие рядом с лошадиными упряжками, и отшельников в лохмотьях, соседствующих с чинными индусами в деловых костюмах. На прогулке вы узнаете, что за люди здесь живут, на каких языках разговаривают и ради каких возможностей миллионами приезжают из других городов.

Общее представление об истории и архитектуре столицы
Поговорим о том, что подразумевают, называя Дели «столицей семи империй». Какие этапы она пережила и как обрела 60 тысяч памятников мирового значения. Вы увидите символ города — Ворота Индии, возведенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И познакомитесь с архитектурой дворца Раштрапати Бхаван — действующей резиденцией президента, сочетающей необарокко и индийские традиции. А также узнаете о структуре города и различиях между Старым и Новым Дели.

Религиозная мозаика в храмах Дели
В красивом храме Гурудвара Бангла Сахиб с большим священным прудом вы познакомитесь с основами и предписаниями сикхизма, возникшего в результате взаимовлияния индуизма и ислама, кодексе сикхов и отношении к представителям другой веры. У грандиозного храма Лотоса в виде распускающегося цветка из белого мрамора поговорим о широких взглядах религии бахаи, признающей в качестве божественных проявлений святых из разных вероисповеданий. Также в программе популярный индуистский храм Бирла, или Лакшми-Нараян. Знакомясь с деталями яркой храмовой индийской архитектуры, вы узнаете о почитании одного из главных богов пантеона Вишну и его супруги, богини изобилия Лакшми, которым посвящен храм.

День второй: Агра

Символ безграничной любви и главная визитная карточка Индии
Переночевав в отеле Агры, вы направитесь к главной цели путешествия — изумительному Тадж-Махалу. Осматривая со всех ракурсов великолепный памятник, вы узнаете трогательную историю его создания по приказу Шаха Джахана. Услышите о невероятных ресурсах, задействованных при строительстве. Откроете секреты, благодаря которым здание меняет цвет в разное время суток, и узнаете, какие приемы в оформлении подарили постройке ощущение «воздушности». Оцените богатство драгоценных деталей в интерьере мавзолея-мечети и, конечно, услышите мифы и легенды, окружившие за много лет «индийскую жемчужину».

Красный форт в столице империи Великих Моголов
Всего в 2,5 километрах от Тадж-Махала находится еще одна историческая достопримечательность — величественная крепость эпохи Великих Моголов Красный Форт, или Лал-Кила, возведенная в 16 веке и служившая резиденцией правителей. Гуляя по прекрасно сохранившемуся комплексу в форме полумесяца, вы познакомитесь с образцами сочетания индуистского и исламского зодчества, осмотрите дворцы, мечети и сады. И узнаете, какой след оставил статус столицы в истории древней Агры.

Организационные детали

Трансфер
Бесплатный трансфер — из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер из других мест Южного и Северного Гоа — от 5 до 20 долларов с человека.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проживание в отелях 3* и завтраки
  • Оплачивается дополнительно: авиабилеты Гоа-Дели-Гоа (~200$), обеды и ужины, входные билеты (около 60$/человека за все)
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 марта 2019
Здравствуйте. Экскурсия нам очень понравилась. Наш гид Пунит. Он жил в России 5 лет, очень хорошо говорит на русском языке, очень много знает, понимает, как вести себя с русскими туристами. Огромное ему за всё спасибо.
Но были и 2 отрицательных и очень весомых момента.
1. Гостиница в Агре. Да, на сайте написано, что гостиница 3 звезды. Но было бы очень здорово, если бы предложили доплатить 50 - 100 долларов и поселиться в хорошем отеле. При общей стоимости экскурсии это будет не ощутимо. Наша же гостиница была ужасна :грязно, вонючее постельное белье и полотенца, отсутствие окна, грязные стены. Продолжать могу долго, но думаю, что этого уже достаточно.
2. Гид в Агре. К сожалению, наш гид из Дели (Пунит) не имеет права проводить экскурсии в Агре. Это могут делать только местные с лицензией. Нам достался не очень профессиональный человек. Он очень плохо говорит на русском, очень мало выдаёт информации, и её трудно понять из-за плохого знания языка. Но а главное, не честный человек. Он получил деньги за билет для себя, но при том ещё взял и с нас деньги. Были и дальше проблемы с расчётами. Это очень неприятно :(
Как итог, советую экскурсию. Но нужно быть очень внимательной.

Елена проводит ещё 17 экскурсий

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