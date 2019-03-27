Программа

1 день — утренний авиаперелет Гоа-Дели (2,5 часа), экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Агру (5 часов), размещение в отеле.

2 день — экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Дели (5 часов), ночь в отеле.

3 день — трансфер в аэропорт, ранний вылет обратно в Гоа (2,5 часа).

День первый: Дели

Погружение в эпицентр индийской жизни

Рано утром мы заедем за вами и отвезем в аэропорт, с которого вы полетите в Дели. Прибыв, вы сможете немного отдохнуть и перекусить, а затем отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям города. Находясь в одном из самых густонаселенных и древних городов мира, вы сразу погрузитесь в концентрированный индийский колорит со всеми контрастами, которые ассоциируют с Индией. Встретите дорогие иномарки, проезжающие рядом с лошадиными упряжками, и отшельников в лохмотьях, соседствующих с чинными индусами в деловых костюмах. На прогулке вы узнаете, что за люди здесь живут, на каких языках разговаривают и ради каких возможностей миллионами приезжают из других городов.

Общее представление об истории и архитектуре столицы

Поговорим о том, что подразумевают, называя Дели «столицей семи империй». Какие этапы она пережила и как обрела 60 тысяч памятников мирового значения. Вы увидите символ города — Ворота Индии, возведенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И познакомитесь с архитектурой дворца Раштрапати Бхаван — действующей резиденцией президента, сочетающей необарокко и индийские традиции. А также узнаете о структуре города и различиях между Старым и Новым Дели.

Религиозная мозаика в храмах Дели

В красивом храме Гурудвара Бангла Сахиб с большим священным прудом вы познакомитесь с основами и предписаниями сикхизма, возникшего в результате взаимовлияния индуизма и ислама, кодексе сикхов и отношении к представителям другой веры. У грандиозного храма Лотоса в виде распускающегося цветка из белого мрамора поговорим о широких взглядах религии бахаи, признающей в качестве божественных проявлений святых из разных вероисповеданий. Также в программе популярный индуистский храм Бирла, или Лакшми-Нараян. Знакомясь с деталями яркой храмовой индийской архитектуры, вы узнаете о почитании одного из главных богов пантеона Вишну и его супруги, богини изобилия Лакшми, которым посвящен храм.

День второй: Агра

Символ безграничной любви и главная визитная карточка Индии

Переночевав в отеле Агры, вы направитесь к главной цели путешествия — изумительному Тадж-Махалу. Осматривая со всех ракурсов великолепный памятник, вы узнаете трогательную историю его создания по приказу Шаха Джахана. Услышите о невероятных ресурсах, задействованных при строительстве. Откроете секреты, благодаря которым здание меняет цвет в разное время суток, и узнаете, какие приемы в оформлении подарили постройке ощущение «воздушности». Оцените богатство драгоценных деталей в интерьере мавзолея-мечети и, конечно, услышите мифы и легенды, окружившие за много лет «индийскую жемчужину».

Красный форт в столице империи Великих Моголов

Всего в 2,5 километрах от Тадж-Махала находится еще одна историческая достопримечательность — величественная крепость эпохи Великих Моголов Красный Форт, или Лал-Кила, возведенная в 16 веке и служившая резиденцией правителей. Гуляя по прекрасно сохранившемуся комплексу в форме полумесяца, вы познакомитесь с образцами сочетания индуистского и исламского зодчества, осмотрите дворцы, мечети и сады. И узнаете, какой след оставил статус столицы в истории древней Агры.