1 день — утренний авиаперелет Гоа-Дели (2,5 часа), экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Агру (5 часов), размещение в отеле.
2 день — экскурсия по городу, вечерний трансфер на автомобиле в Дели (5 часов), ночь в отеле.
3 день — трансфер в аэропорт, ранний вылет обратно в Гоа (2,5 часа).
Погружение в эпицентр индийской жизни
Рано утром мы заедем за вами и отвезем в аэропорт, с которого вы полетите в Дели. Прибыв, вы сможете немного отдохнуть и перекусить, а затем отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям города. Находясь в одном из самых густонаселенных и древних городов мира, вы сразу погрузитесь в концентрированный индийский колорит со всеми контрастами, которые ассоциируют с Индией. Встретите дорогие иномарки, проезжающие рядом с лошадиными упряжками, и отшельников в лохмотьях, соседствующих с чинными индусами в деловых костюмах. На прогулке вы узнаете, что за люди здесь живут, на каких языках разговаривают и ради каких возможностей миллионами приезжают из других городов.
Общее представление об истории и архитектуре столицы
Поговорим о том, что подразумевают, называя Дели «столицей семи империй». Какие этапы она пережила и как обрела 60 тысяч памятников мирового значения. Вы увидите символ города — Ворота Индии, возведенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И познакомитесь с архитектурой дворца Раштрапати Бхаван — действующей резиденцией президента, сочетающей необарокко и индийские традиции. А также узнаете о структуре города и различиях между Старым и Новым Дели.
Религиозная мозаика в храмах Дели
В красивом храме Гурудвара Бангла Сахиб с большим священным прудом вы познакомитесь с основами и предписаниями сикхизма, возникшего в результате взаимовлияния индуизма и ислама, кодексе сикхов и отношении к представителям другой веры. У грандиозного храма Лотоса в виде распускающегося цветка из белого мрамора поговорим о широких взглядах религии бахаи, признающей в качестве божественных проявлений святых из разных вероисповеданий. Также в программе популярный индуистский храм Бирла, или Лакшми-Нараян. Знакомясь с деталями яркой храмовой индийской архитектуры, вы узнаете о почитании одного из главных богов пантеона Вишну и его супруги, богини изобилия Лакшми, которым посвящен храм.
Символ безграничной любви и главная визитная карточка Индии
Переночевав в отеле Агры, вы направитесь к главной цели путешествия — изумительному Тадж-Махалу. Осматривая со всех ракурсов великолепный памятник, вы узнаете трогательную историю его создания по приказу Шаха Джахана. Услышите о невероятных ресурсах, задействованных при строительстве. Откроете секреты, благодаря которым здание меняет цвет в разное время суток, и узнаете, какие приемы в оформлении подарили постройке ощущение «воздушности». Оцените богатство драгоценных деталей в интерьере мавзолея-мечети и, конечно, услышите мифы и легенды, окружившие за много лет «индийскую жемчужину».
Красный форт в столице империи Великих Моголов
Всего в 2,5 километрах от Тадж-Махала находится еще одна историческая достопримечательность — величественная крепость эпохи Великих Моголов Красный Форт, или Лал-Кила, возведенная в 16 веке и служившая резиденцией правителей. Гуляя по прекрасно сохранившемуся комплексу в форме полумесяца, вы познакомитесь с образцами сочетания индуистского и исламского зодчества, осмотрите дворцы, мечети и сады. И узнаете, какой след оставил статус столицы в истории древней Агры.
Трансфер
Бесплатный трансфер — из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер из других мест Южного и Северного Гоа — от 5 до 20 долларов с человека.
Что входит в стоимость, а что — нет