Елена проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

Форт Рейс Магос — португальская крепость

Погружение в историю Гоа начнется с недавно отреставрированного форта Рейс Магос — отличного образца колониальной архитектуры. Увидев прочные стены из латерита и традиционные португальские башенки в стиле мануэлино, вы отчетливо рассмотрите «португальский след» в прошлом Индии. А еще пройдете мимо пушек и бойниц, насладитесь морской панорамой со смотровой площадки и узнаете, какую роль сыграл форт в войне португальцев с местными княжествами — ведь Рейс Магос ни разу не покорился врагу.

Как жили колонизаторы

Затем отправимся на виллу, которая стоит на индийской земле уже 4 века и все это время принадлежит влиятельной гоанской семье с португальской фамилией. Гостеприимная хозяйка дома покажет винтажную мебель, фарфоровую и серебряную посуду, традиционную португальскую плитку и предметы интерьера колониальной эпохи. Вы почувствуете себя не в музее, а в гостях у старой знакомой, представите, как 300 лет назад по коридорам виллы прохаживались задумчивые дамы, одетые по последней европейской моде, и проникнетесь духом ушедшей эпохи.

Кусочек Голландии на Гоа

Знаете, что общего между Парижем и Панаджи? В обоих городах есть свой Латинский квартал — и мы обязательно пройдемся по одному из них. Чистые камерные улочки Фонтайньяса заставят вас забыть о том, что вы находитесь на Гоа, и навеют мысли о голландских городках. Это впечатление еще больше усилится во время обеда, ведь перекусим мы в уютном португальском ресторанчике.

Закат у подножия храма

На паромной переправе вы доберетесь на красивейший речной остров, где время замерло 300 лет назад. Потрясающий закат на холме у стен католической церкви станет идеальным завершением путешествия в колониальную Индию!