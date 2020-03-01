Елена проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

День 1: шедевры Хампи

Вы исследуете таинственные руины Хампи — бывшей столицы величайшей Виджаянагарской империи, которая в старину правила в Южной Индии. В XVI веке процветающий город был разрушен нападением мусульманских княжеств. Однако сохранившиеся жемчужины архитектуры, мои рассказы и немного воображения помогут вам почувствовать дух времени и мощь сильной и прекрасной империи. Вы увидите знаменитую каменную колесницу, высеченную из цельного куска гранита, гигантскую царскую купальню и дворцовую площадь с огромным постаментом для царского трона. Посетите храм Виттала с поющими каменными колоннами и действующий храм Вирупакши, в котором до сих пор проводятся богослужения. Подниметесь на холмы Хемакута, где медитировал Шива, и Малеванта, где Рама пережидал сезон дождей, а сейчас брамины круглые сутки нараспев читают «Рамаяну».

День 2: озеро и скальные пещеры Бадами

Вы встретите рассвет в Хампи, полюбуетесь напоследок инопланетными пейзажами и отправитесь изучать еще более древнюю эпоху в Бадами. Это место, примечательное пещерами, вырубленными из красного песчаника прямо в скале в эпоху династии ранних Чалукья в VI-VII вв. Вас впечатлят изящество и красота барельефов индуистских и джайнской пещер, которые я помогу прочитать как увлекательную книгу. С высоты одной из пещер откроется отличный вид на озеро с зеленой водой, где местные жители по старинке стирают белье руками. Далее мы поедем в город, раскинувшийся у подножия скалы, в котором бок о бок живут индусы и мусульмане. Тесные улочки, незамысловатый быт, прогулка вдоль озера и осмотр маленьких старинных храмов заставят забыть, что вы в XXI веке, и подарят ощущение спокойствия и умиротворения.

Кому подойдет экскурсия

Если вам интересна история Индии, вы хотите полюбоваться ее старинной архитектурой и разобраться в мифологии — эта поездка обязательно вам понравится!