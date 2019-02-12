3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинный форт и пляж Palolem, «Берег Рая»

Перед тем, как отправиться на живописные пляжи, вы посетите форт Кабо да Рама — одно из крупнейших крепостных сооружений на побережье Гоа, связанных с героем индуистской Рамаяны и важными сражениями в истории Индии. Затем мы отвезем вас на «Берег Рая» — поразительно чистую бухту с белоснежным песком, бирюзовыми водами Аравийского моря и жизнерадостными пальмами. Здесь нет ни отелей, ни магазинов — оттого пляж действительно производит впечатление нетронутого уголка первозданной природы. С берега вы сможете понаблюдать за игрой дельфинов, а любителей снорклинга и дайвинга будет ждать сказка подводного гоанского мира.

На лодочке к необитаемому острову

Насладившись красотами Палолема, вы поедете на маленький остров, где притаился Butterfly Beach. О названии этого необитаемого места мы расскажем пару интересных легенд, а затем предоставим полную свободу для созерцания вдохновляющих пейзажей и приятного отдыха на море. По желанию, мы проведем вас по тропинкам живописного острова.

Cola Beach/пляж Агонда

Далее вам предстоит выбрать из двух вариантов: посетить пляж Кола или Агонда. Cola Beach долгое время называли секретным из-за его расположения среди холмов с густой растительностью. В кристальной лагуне вы прекрасно проведете время, не отвлекаясь на атрибуты цивилизации. А мы с радостью подскажем, где лучше купаться во время приливов и отливов. Пляж Агонда также заслуживает внимания — находящийся вблизи тихой деревушки, он располагает к медитациям и релаксу, очаровывая своей красотой, уединенностью, мягким песочком и чарующими видами плавно растекающихся волн.