Елена проводит ещё 17 экскурсий

Что вас ожидает

День 1: Святыни Мурдешвара и колоритные ритуалы в Удупи

Рано утром после вкусного завтрака по-индийски мы отправимся в паломнический центр Мурдешвар. В этом городе находятся реликвии, значимые для почитания Шивы, одного из главных индуистских богов, управляющих вселенной. Вы увидите самую высокую в мире (37,5 метров) статую Шивы, внутри которой расположен музей восковых фигур, и узнаете историю Шива-лингама, символа творческой энергии. Подниметесь на «гопурам» — башню 16 века, — откуда откроется захватывающий вид на побережье, и посетите знаменитый Золотой храм Шивы. А вечером в городе Удуши отправитесь на красочную службу в кришнаитском храме. Вы вместе с индусами-прихожанами поучаствуете в ритуале с колесницы и увидите слона, возглавляющего красочное шествие.

День 2: Покататься на слонах и проследить за тигром

Встретив живописный рассвет в горах, мы поедем в центр тренировки слонов. Вы покатаетесь на слонах, пообщаетесь с этими мудрыми животными и сфотографируетесь с ними. Оттуда направимся в биологический парк Шивамога, в котором дикие звери обитают в естественной для них среде обитания. Вы сможете увидеть тигра на расстоянии вытянутой руки! Мы также прогуляемся по местном зоопарку, где вы познакомитесь с ягуарами, гиенами, шакалами, павлинами, гималайскими мишками и другими животными — это понравится всем: от детей до докторов биологических наук. А после вкусного обеда вы отправитесь к самому высокому в Юго-Восточной Азии водопаду Джог Фолс, и, полные впечатлений, вернетесь домой.