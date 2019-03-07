Что вас ожидает

🐠 Купание и снорклинг в Аравийском море

Наше приключение начнется с поездки к португальскому форту Агуада – вы увидите коренастое белокаменное сооружение 17 века, которое входит в десятку самых знаменитых маяков мира. А затем вам предстоит окунуться в открытые воды теплого Аравийского моря: желающие смогут не только искупаться, но и понырять с маской, наблюдая за тропическими рыбками и проплывая над целыми городами из разноцветных коралловых рифов.

🌴 Индийский обед на пляже

После активного знакомства с подводным миром самое время расслабиться и понежиться на солнце. Вы отдохнете на уединенном небольшом пляже, а заодно попробуете блюда из свежих морепродуктов, рыбы, овощей и фруктов, прохладные соки, а также сможете отведать «морской» коктейль с ромом, колой и лаймом.

🎣 Морская рыбалка и наблюдение за дельфинами

Вдоволь отдохнув и подкрепившись, вы вернетесь в лодку и снова отправитесь в открытое море, чтобы порыбачить пару часов с легкой удочкой и наживкой из креветок. А по пути наверняка понаблюдаете за дельфинами – постоянными дружелюбными спутниками наших морских прогулок, которые часто подплывают к самой лодке, давая путешественникам себя пофотографировать.