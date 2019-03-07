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Снорклинг среди рыбок и кораллов, наблюдение за дельфинами и рыбалка в открытом море

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
В этом путешествии вам откроются все грани спокойного и гостеприимного Аравийского моря, ради которого путешественники стремятся в Гоа.

Вы исследуете морские глубины, рассматривая подводных обитателей и причудливые кораллы.

Отдохнете на уединенном пляже, попробуете блюда из свежих морепродуктов, увидите маяк Агуада и понаблюдаете за дельфинами.

А желающие смогут порыбачить в открытом море, вооружившись удочкой и наживкой из креветок.
$30 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Морская прогулка в Гоа
Морская прогулка в Гоа

Что вас ожидает

🐠 Купание и снорклинг в Аравийском море
Наше приключение начнется с поездки к португальскому форту Агуада – вы увидите коренастое белокаменное сооружение 17 века, которое входит в десятку самых знаменитых маяков мира. А затем вам предстоит окунуться в открытые воды теплого Аравийского моря: желающие смогут не только искупаться, но и понырять с маской, наблюдая за тропическими рыбками и проплывая над целыми городами из разноцветных коралловых рифов.

🌴 Индийский обед на пляже
После активного знакомства с подводным миром самое время расслабиться и понежиться на солнце. Вы отдохнете на уединенном небольшом пляже, а заодно попробуете блюда из свежих морепродуктов, рыбы, овощей и фруктов, прохладные соки, а также сможете отведать «морской» коктейль с ромом, колой и лаймом.

🎣 Морская рыбалка и наблюдение за дельфинами
Вдоволь отдохнув и подкрепившись, вы вернетесь в лодку и снова отправитесь в открытое море, чтобы порыбачить пару часов с легкой удочкой и наживкой из креветок. А по пути наверняка понаблюдаете за дельфинами – постоянными дружелюбными спутниками наших морских прогулок, которые часто подплывают к самой лодке, давая путешественникам себя пофотографировать.

Организационные детали

Напитки, закуски и индийский обед включены в стоимость

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию организует индийская компания, имеющая соответствующую лицензию. Мы осуществляем трансфер до пристани и обратно.
  • Это прогулка без сопровождения гида
  • Бесплатный трансфер — из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер из
    отдаленных отелей Северного Гоа (5$—20$ с человека) и Южного Гоа (5$ —30$ с человека)
  • Вы вернетесь в отель примерно к 16-17 часам
Морская прогулка в Гоа
Морская прогулка в Гоа
Морская прогулка в Гоа
Морская прогулка в Гоа
Морская прогулка в Гоа

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2019
Не плохая поездка, гида в этой поездке не было, да собственно и так все понятно было, все программа выполнена, но не увидели дельфинов, что очень расстроило! Но в целом ничего.

Елена проводит ещё 10 экскурсий

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