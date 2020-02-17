4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям

Прогуляться по тропическому лесу, искупаться в изумительном водопаде и посетить древнейший храм Гоа

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Вы мечтаете побывать в настоящих джунглях, где лиановые сети оплетают сочно-зеленые деревья, диковинные пернатые заливаются песнями и водопады редкой красоты обрушиваются в экзотический мир? В компании профессионального проводника вы увидите эти нетронутые уголки природы, пройдете по нетуристическим тропинкам и познакомитесь с живописным индуистским храмом Махадева.

А на плантации специй вас будет ждать ароматный обед и мороженое — идеальный десерт после активной прогулки по тропическим зарослям.
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям

Что вас ожидает

Древнейший гоанский храм Махадева
Затерянные в джунглях религиозные сооружения — одни из узнаваемых символов Южной Азии и зрелище, которое непременно стоит увидеть, чтобы ваше путешествие действительно напоминало экзотическое приключение. На подступах к храму Махадева в Тамбди Сурла вы узнаете, почему большинство религиозных объектов Гоа оказалось разрушенными и как удалось уцелеть памятнику, возникшему в 13 веке! Я расскажу о материале постройки, особенностях ее оформления, а также об истории и символике храма. Здесь вы познакомитесь с основами индуизма и сможете сделать колоритные фотографии .

Горный поход к дикому водопаду
Осмотрев храм, вы отправитесь в 3-километровый поход по каменистой тропе через заросли тропического леса, вдоль рек, через ручьи и лианы. По пути вы узнаете о флоре и фауне индийских джунглей, конечно, повстречаете множество обезьянок, диковинных птиц и других ярких животных местной экосистемы. А в конце пути вы будете вознаграждены величественным пейзажем водопада Сурла, ничуть не менее прекрасного, чем знаменитый Дудхсагар. Наслаждаясь видами, вы сможете искупаться под его белоснежными струями и с новыми силами отправитесь в обратную дорогу. В завершение я отвезу вас на плантацию специй, где вас будет ждать вкусный обед (шведский стол).

Кому подходит экскурсия

Тем, кто бодр и вынослив, любит активный отдых, хочет увидеть первозданный тропический лес в Гоа и прикоснуться к индуистской религии.

Организационные детали

  • Экскурсия видовая и не предполагает сопровождение гида, но всю поездку с вами будет англоговорящий проводник
  • Бесплатный трансфер из из Кандолима, Калангута, Баги и Арпоры. Доплата за трансфер с дальних пляжей Северного и Южного Гоа — от 5$ до 25$.
  • Обед включен в стоимость экскурсии
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Очень необычная и интересная экскурсия. Красивая природа, потрясающие виды.
7 марта 2019
Мы должны были посмотреть храм, сходить на водопад и посмотреть плантацию специй. Нам очень хотелось посидеть у водопада, насладиться его прохладой. Тем более после душных джунглей. Экскурсовод нас очень торопил, на бегу пытались фотографироваться. На водопаде были очень мало. Экскурсовод постоянно нервничала, торопила нас, нашла кем то брошенную бутылку, выругала нас. Природа конечно очень красивая, но темп экскурсии не дал нам ею насладиться.
21 февраля 2019
Нашим непосредственным гидом в день экскурсии была Диана. Человек, знающий и интересующийся историей и культорой Индии. Спасибо ей огромное за интересные рассказы, которые было приятно слушать. Я присоединилась только к первой части экскурсии - поход в храм и в джунгли. И эта часть мне очень понравилось. Из отеля меня забрали где-то в 7мь часов утра. Уже в машине Диана нас развлекала интересными рассказами про Индию. На месте мы были через 1,5 - 2 часа. Храм находится в очень живописном месте, зелень там прямо очень зеленая, территория вокруг весьма ухоженная, на фоне храма видны горы, что придает виду храма, по сути небольшому по размеру, какую-то величественность и особенность, возможно еще и в силу того, что место не похоже на обычные гоанские пейзажи (по крайней мере те, что видела я). Тропа к водопаду была хорошая, и даже очень проходимая. Т.к. мы начали свой поход утром, солнце еще сильно не припекало и для меня тропа не составила никакого труда, наоборот мне было очень приятно наконец таки походить среди зелени. Водопад мне понравился. В нем можно было искупаться или помочить ножки. Помимо нашего проводника, нас в джунглях нас сопровождали индийский проводник и, конечно же, собака. Так что, мы были в целости и сохранности. По дороге можно было насладиться пением птиц, видами разных растений, и.. отсутствием толп народа. Либо в этот день, либо в целом, тропа оказалась очень спокойной и нам никто кроме парочки птиц и бабочек не встретился.
23 января 2019
Однозначно только для физически подготовленных людей

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