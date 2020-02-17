4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древнейший гоанский храм Махадева

Затерянные в джунглях религиозные сооружения — одни из узнаваемых символов Южной Азии и зрелище, которое непременно стоит увидеть, чтобы ваше путешествие действительно напоминало экзотическое приключение. На подступах к храму Махадева в Тамбди Сурла вы узнаете, почему большинство религиозных объектов Гоа оказалось разрушенными и как удалось уцелеть памятнику, возникшему в 13 веке! Я расскажу о материале постройки, особенностях ее оформления, а также об истории и символике храма. Здесь вы познакомитесь с основами индуизма и сможете сделать колоритные фотографии .

Горный поход к дикому водопаду

Осмотрев храм, вы отправитесь в 3-километровый поход по каменистой тропе через заросли тропического леса, вдоль рек, через ручьи и лианы. По пути вы узнаете о флоре и фауне индийских джунглей, конечно, повстречаете множество обезьянок, диковинных птиц и других ярких животных местной экосистемы. А в конце пути вы будете вознаграждены величественным пейзажем водопада Сурла, ничуть не менее прекрасного, чем знаменитый Дудхсагар. Наслаждаясь видами, вы сможете искупаться под его белоснежными струями и с новыми силами отправитесь в обратную дорогу. В завершение я отвезу вас на плантацию специй, где вас будет ждать вкусный обед (шведский стол).

Кому подходит экскурсия

Тем, кто бодр и вынослив, любит активный отдых, хочет увидеть первозданный тропический лес в Гоа и прикоснуться к индуистской религии.