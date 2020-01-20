Что вас ожидает

Красота и мудрость северного Гоа

Первым делом вы отправитесь к форту Чапора, где узнаете историю этого бастиона. Сегодня старая крепость больше похожа на широкую смотровую площадку, окружённую каменной стеной с арочными входами, — отсюда откроется великолепный вид на океан. Дальше предстоит путь через джунгли к дереву-храму — священному баньяну, у корней которого уже 44 зимы сидит местный мудрец. Встреча со стариком может стать откровением: наставник всегда готов дать совет. А после заботы о душе подумаем о теле — возьмём курс на озеро Свит Лейк, горячо любимое самими индусами. Вы сможете последовать их примеру и обмазаться целебной белой грязью со дна ручья, стекающего в озеро.

Первые и последние хиппи

В сопровождении проводника вы подстроитесь под умиротворяющий ритм современного Гоа. Заглянете в Джус центр — кафе, основанное ещё первыми хиппи, где подают свежевыжатые соки, закуски с мороженым и дарами тропиков. На пляже Арамболь ближе к вечеру найдёте блошиный рынок, куда торговцы приносят безделушки ручной работы и свежеприготовленную еду и продают это за копейки. А с наступлением заката здесь же, на пляже, зазвучит музыка барабанов и начнётся джем-сейшн с плясками у костра. Если будет интересно, зайдём и в пару арамбольских клубов. Живой музыки, заразительной энергетики и атмосферы свободы не избежать!