Елена проводит ещё 17 экскурсий

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Посетить храмы разных религий и узнать их историю

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
На небольшой территории Гоа мирно уживаются представители разных религий: индуисты и католики, сикхи и джайны, мусульмане и сторонники индийской православной церкви.

Вы посетите храмы Гоа, принадлежащие разным конфессиям, познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете их самые интересные особенности.

Я расскажу, почему сикхи носят тюрбаны и кинжалы, а джайны — белые повязки, как правильно поклоняться индийским богам и что означает точка на лбу индуистов.
$49 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у рецепшена вашего отеля. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования.
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Сакральный Гоа
Сакральный Гоа

Что вас ожидает

Пять религий Гоа
Вы посетите храмы всех религиозных течений, представленных в Гоа. В программе экскурсии:

  • Храм джайнов построен в Гоа совсем недавно, но хорошо передает атмосферу и настроение необычного верования. Я расскажу о джайнизме — редкой религии, возникшей примерно в IX-VI веках до н.э. Ее представителям запрещено причинять вред живым существам. Вы узнаете, зачем джайну нужны метелочка и повязка для рта, какие профессии запрещает религия и почему некоторые ее последователи ходят голыми.
  • Мечеть Сафа Масджид — самая древняя мечеть в Гоа. К сожалению, большая часть комплекса была разрушена, но впоследствии восстановлена. Пруд с зеленой водой, на котором расположена мечеть, а также удивительное гостеприимство этого места подарят вам ощущение покоя и умиротворения. Я расскажу, что такое Джихад, стоит ли бояться индийских мусульман, каково положение женщины в исламе и другие интересные факты об этой религии.
  • Сикхская Гурудвара — храм сикхов, последователей одной из самых молодых религий в мире. Все мужчины в ней носят фамилию Лев (Сингх), а женщины — Принцесса (Каур). Сикхи — потрясающие воины, доблестные и бесстрашные. Они очень гостеприимны — вас удивит, что в знаменитом Золотом Храме в Армитсаре двери всегда открыты и в обеденное время всех пришедших бесплатно кормят обедом. Вы узнаете, как священная книга Грант Сахиб стала последним и вечным Гуру, зачем сикхи носят огромные тюрбаны и кинжалы и почему так трудно выучить их язык Гурмукхи.
  • Индуистский храм Марути посвящен Хануману, богу с головой обезьяны. Вы узнаете, как он появился на свет и какую роль сыграл в великом индийском эпосе «Рамаяна». Богослужение в индуизме называется пуджа, традиции ее проведения в каждом храме хранятся у священнослужителей и передаются из поколения в поколение. Я расскажу и покажу вам, как правильно в Индии поклоняться божествам. По желанию, вы совершите весь обряд: обойдете алтарную часть, получите благословение огнем и святой водой, поставите на лоб особый знак паломника — «теллак», поднесете божеству цветы или небольшое пожертвование на содержание храма. А еще насладитесь прекрасным видом на реку и город со смотровой площадки храма.
  • Индийская православная церковь — несмотря на небольшое количество последователей, в ней регулярно ведутся службы и верующие собираются для общения и молитвы. Возможно, если вы привыкли к полумраку, запаху ладана и обилию старинных икон в русских соборах, интерьер гоанской церкви покажется вам непривычным. Я расскажу, как возникла индийская ветвь православной церкви и чем она отличается от русского православия. А еще отведу вас на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на реку и пальмы.
  • Католический храм в Олд Гоа — у подножия одного из португальских храмов вы насладитесь закатом и «выдохните» после насыщенной экскурсии.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты и обед
  • Бесплатный трансфер — из Кандолима, Калангута, Баги, Арпоры. Доплата за трансфер из других мест Южного и Северного Гоа — от 5 до 20$ с человека.
Сакральный Гоа
Сакральный Гоа
Сакральный Гоа
Сакральный Гоа
Сакральный Гоа

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура у рецепшена вашего отеля. Точное место встречи и контакты гида мы вышлем вам сразу после бронирования..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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Елена проводит ещё 17 экскурсий

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Мир животных и паломнические места Индии за два дняМир животных и паломнические места Индии за два дняМир животных и паломнические места Индии за два дня
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