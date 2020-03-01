Елена проводит ещё 17 экскурсий

В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями
По плотности населения Мумбаи занимает второе место в мире, трущобы здесь соседствуют с роскошными владениями и небоскрёбами, и, пожалуй, это эпицентр контрастов всей Индии. Вы исследуете главное достояние города — колониальной архитектурой старинных зданий; увидите огромную прачечную под открытым небом Дхоби Гхат; познакомитесь с индуистскими течениями в храмах Шивы и Кришны, а также увидите церковь Св. Имени и мечеть Хаджи Али; прогуляетесь по парку «Висячие сады», где занимаются йогой, и посмотрите на самое дорогое жилье в мире. Поговорим о том, чем живет столица Болливуда, что в ней притягивает людей со всей Южной Азии и в чем загадка культуры, удерживающей свои фундаментальные элементы неизменными в течение тысячелетий.