6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Индия
  2. Гоа
  3. Экскурсии

  4. Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре

Погружение в традиции индуизма и путешествие к местам силы штата Карнатаки

Елена
Задать вопрос
Елена – экскурсионное агентство
Это путешествие приведет вас в индийский штат Карнатака, где сотни лет назад рождались и угасали империи и царства, а сейчас находятся важнейшие реликвии шиваитов.

Вы побываете в городе Мурдешвар и деревушке Гокарна, куда стремятся паломники со всего мира в поисках истины и просветления.

Приготовьтесь побывать в музее восковых фигур внутри статуи Шивы, пройти вдоль священного озера, посетить башню гопурам и аутентичные храмы.

А главное — познакомимся с индуистскими традициями, которыми пронизана вся культура Индии.
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре

Что вас ожидает

Святыни и традиции шиваитов в Мурдешваре
После утреннего завтрака в традиционном индийском кафе мы отправимся из Гоа в соседний штат Карнатака. Именно здесь расположился город Мурдешвар, где с древних времен хранятся реликвии, значимые для почитания Шивы, одного из трех главных богов индуистского пантеона. Мы поговорим об особенностях философии шиваитов и поклонении сакральному камню Шива-лингаму, один из фрагментов которого находится именно в Мурдешваре. Вы увидите самую высокую в мире статую Шивы и посетите находящийся внутри музей восковых фигур, которые по-индийски эмоционально рассказывают историю Шива-лингама. А после поднимемся на башню гопурам 16 века, с которой вам откроется замечательный вид на город, и посетим знаменитый Золотой храм Шивы.

Гокарна — индуистское место силы
Путь из Мурдешвара в небольшую деревушку Гокарну, где, по преданию, Шива впервые явил себя миру. Светлая энергетика и атмосфера этого места не оставят у вас сомнений в том, что Гокарна — не только центр паломничества, но и настоящее место силы. Вы прогуляетесь у священного озера и зайдете в несколько самобытных храмов. В храме Ганеши — сына бога Шивы — ближе познакомитесь с религиозным ритуалом пуджа и другими традициями индуизма. А в завершение нашего путешествия вы сможете отдохнуть и искупаться на пляже Гокарны.

Кому подойдет экскурсия

Поездка будет в равной степени интересна и тем, кому близок индуизм, и тем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и традициями Индии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Бесплатный трансфер из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер из других мест Северного и Южного Гоа — от 5$ до 20$.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: завтрак, вход в музей и храмы, а также подъем на башню
  • Дополнительно оплачивается обед
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
Святыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 05:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2019
Шикарная экскурсия, мне понравилось очень! Спасибо большое!
19 января 2019
Экскурсия очень понравилась. Море положительных эмоций. Соглашусь с предыдущими отзывами: поездка показывает кусочек настоящей Индии, а рассказ гида помогает хоть немного понять эту замечательную страну. Отдельное спасибо гиду Александре за ее интерес, неравнодушие и позитив. В следующиц визит на Гоа обязательно поеду в Хампи с вами!
31 декабря 2018
Если говорить о содержательной части экскурсии, то, конечно, она замечательная. Но очень все впечатления портит дорога. Если брать то, что общее время составило более 12 часов, то сама содержательная часть около 4... Было замечательно заехать на традиционный завтрак, посмотреть статую Шивы и особенно Гокарну (за нее можно многое простить), послушать интересные истории гида Оксаны. Основной минус - это дорога (движение крайне оригинально, а и времени очень много занимает). Второе, что не понравилось: заезд под конец на пляж палолем: во-первых, несколько поздновато (уже на самом закате), а в это время всегда толпы народа, нормально не посмотреть ничего, во-вторых, ну не очень там шеки (и дороже, чем на юге Гоа, и не вкусно, ну как можно жёсткие момо принести!!!), но, может, нам просто не повезло с последним. Возможно правильнее было бы все таки на Ом поехать...
5 декабря 2018
В общем и целом безумно понравилось. Гид очень приятная и обоятельная девушка, которая заряжает и заражает своей любовью к Индии. Очень ёмко по информации, много всего интересного и без перегруза. Организованно все отлично и право выбора в каких-то моментах оставалось за нами, что порадовало. Спасибо)
3 декабря 2018
Экскурсия нас просто впечатлила,незабываемый день с экскурсоводом Александрой останется надолго в памяти.Нам показали настоящую Индию, увлекательно рассказали про историю, провели по многим паломническим местам.Александра преподносит материал очень познавательно и необычно, отвечает на любые вопросы.Описать словами это невозможно-нужно просто побывать на этой экскурсии с Александрой!Не сомневаюсь, что и другие экскурсии она проводит также нестандартно и очень интересно.Всем рекомендую экскурсии по Индии с Tripster!!!
1 декабря 2018
Приятно были удивлены глубоким знанием и пониманием метакультуры Индии нашим гидом Александры. Спасибо за интересную и содержательную экскурсию. Всем рекомендуем! Андрей и Ирина.

Елена проводит ещё 10 экскурсий

Аюрведический массаж в ГоаАюрведический массаж в ГоаАюрведический массаж в Гоа
$25 за человека
1.5 часа
1 отзыв
Пройти целебный сеанс и прикоснуться к ведическим традициям гармонии тела и духа
Аюрведа — древняя система «знания жизни», происхождение которой теряется в глубине веков. Считается, что она оказала огромное влияние на современную медицину, а аюрведический массаж сегодня — один из наиболее популярных способов гармонизировать баланс энергии в организме и подарить своему телу глубокое расслабление. Мы отвезем вас в местный проверенный центр, где вы сможете пройти 1,5- или 2х-часовой сеанс, а также, при желании, получить консультацию доктора.
Гоа — первое знакомствоГоа — первое знакомствоГоа — первое знакомство
$40 за человека
9 часов
19 отзывов
Сафари на джипах, водопад, храмы и плантация специй за один день
Вы посетите все самые интересные и красивые места удивительного и очень живописного штата Гоа: один из крупнейших водопадов Индии Дудхсагар, Базилику Бом Иисуса, индуистский храм Ганеши, плантацию с экзотическими деревьями и травами. А еще увидите местные деревни и рисовые поля, отведаете пряную гоанскую еду, искупаетесь в прохладной горной воде и узнаете, как растет кешью. Я расскажу историю Гоа, в которой чередуются индийские и португальские страницы, и познакомлю вас с местными традициями и легендами.
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествиеВолшебный мир Хампи: двухдневное путешествиеВолшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
$110 за человека
13 часов
10 отзывов
Открыть наследие империи Виджаянагар, красоту древних храмов и «место силы» среди могучих гор
К берегам реки Тунгабхадра — именно туда вы отправитесь на два дня, чтобы рядом с поселением Хампи исследовать исторические памятники: храмовые комплексы Виттала и Вирупакша, каменную колесницу и настенные письмена. В компании проводника вы заберётесь к «месту силы», встретите рассвет и проводите солнечный диск за горизонт. Узнаете сюжет древнего эпоса, примерите роль шиваистского паломника и, если повезёт, получите слоновье благословение.
Морская прогулка в ГоаМорская прогулка в ГоаМорская прогулка в Гоа
$30 за человека
4 часа
1 отзыв
Снорклинг среди рыбок и кораллов, наблюдение за дельфинами и рыбалка в открытом море
В этом путешествии вам откроются все грани спокойного и гостеприимного Аравийского моря, ради которого путешественники стремятся в Гоа. Вы исследуете морские глубины, рассматривая подводных обитателей и причудливые кораллы. Отдохнете на уединенном пляже, попробуете блюда из свежих морепродуктов, увидите маяк Агуада и понаблюдаете за дельфинами. А желающие смогут порыбачить в открытом море, вооружившись удочкой и наживкой из креветок.
Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»
$30 за человека
11 часов
3 отзыва
Провести день в райских местах и почувствовать истинную гоанскую безмятежность
Удивительно, но в таком популярном штате как Гоа до сих пор существуют по-настоящему райские места, словно уцелевшие декорации к фильму «Голубая лагуна»! Мы отвезем вас к уединенным пляжам Палолем и Агонда, где вы сможете оценить красоту побережья Аравийского моря и получить удовольствие от нетронутой экзотической природы. Также вы посетите великолепный Баттерфляй Бич на необитаемом острове и побываете у руин одного из крупнейших фортов Гоа — Кабо да Рама.
Неизведанные пляжи Северного ГоаНеизведанные пляжи Северного ГоаНеизведанные пляжи Северного Гоа
$30 за человека
11 часов
Насладиться первозданной гоанской природой и ласковым морем на уединенных пляжах Парадайз и Керим
Приготовьтесь провести день наедине с райскими пейзажами и теплым морем северного побережья Гоа. Вы побываете в захваченном индийскими лесами форте Реди, а затем скроетесь от туристов и шумных торговцев на труднодоступных пляжах Парадайз и Керим. Ничего лишнего — только хвойные деревья и высокие пальмы, бархатистый песок, ошеломляющий морской закат и абсолютная гармония.
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглямОткрыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглямОткрыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
$60 за человека
8 часов
4 отзыва
Прогуляться по тропическому лесу, искупаться в изумительном водопаде и посетить древнейший храм Гоа
Вы мечтаете побывать в настоящих джунглях, где лиановые сети оплетают сочно-зеленые деревья, диковинные пернатые заливаются песнями и водопады редкой красоты обрушиваются в экзотический мир? В компании профессионального проводника вы увидите эти нетронутые уголки природы, пройдете по нетуристическим тропинкам и познакомитесь с живописным индуистским храмом Махадева. А на плантации специй вас будет ждать ароматный обед и мороженое — идеальный десерт после активной прогулки по тропическим зарослям.
«Охота» на крабов«Охота» на крабов«Охота» на крабов
$30 за человека
7 часов
Отправиться в путешествие по реке Нерул и выловить ужин собственными руками
Отдых на Гоа — отличное время, чтобы попробовать новое хобби. Например, освоить местный промысел. Примерьте на себя роль ловца крабов в путешествии по реке Нерул: вы познакомитесь с фауной мангровых зарослей, насладитесь лодочной прогулкой, а в конце экскурсии поужинаете своим же уловом!
Гоа — маленькая ПортугалияГоа — маленькая ПортугалияГоа — маленькая Португалия
$60 за человека
8 часов
Отыскать наследие «индийского Лиссабона» и прикоснуться к колониальной истории страны
Это путешествие перенесет вас в эпоху, когда Гоа называли «Лиссабоном Востока», а по индийским улочкам прогуливались португальские сеньоры. Вы познакомитесь с самыми яркими образцами колониальной архитектуры, прогуляетесь по непривычному Латинскому кварталу и увидите изнутри быт европейских колонизаторов 16 века. А главное — найдете в сердце Индии колоритный кусочек португальской культуры.
Древние столицы империи: Бадами, Паттадакал, АйхолеДревние столицы империи: Бадами, Паттадакал, АйхолеДревние столицы империи: Бадами, Паттадакал, Айхоле
$160 за человека
13 часов
Посетить храмы, прикоснуться к святыням и узнать об архитектуре и религии Индии
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по трем столицам империи Чалукья — великой династии, время правления которой можно назвать индийским «Возрождением» . Это период расцвета искусства, литературы, торговли — и  архитектурного новаторства. Вы узнаете о различных стилях и формах строительства, увидите огромное количество потрясающе красивых храмов, сможете дотронуться до них и ощутить величие этой эпохи.

Экскурсии по пригородам Гоа

Авторский ГоаАвторский ГоаАвторский Гоа
$60 за человека
10 часов
1 отзыв
Исследовать нетуристические уголки штата и ощутить местный колорит в групповом авторском туре
За один день вы проникнете в самые укромные и незаезженные локации Гоа в компании знатока-индолога. Изучите церкви, мечети и самобытные индуистские храмы, пройдете по разношерстным колониальным кварталам и навестите местных жителей на старинной вилле Фигурейдо. А краски индийской природы раскроются в парке Бондла и у заповедного водопада Арвалем.

Выбирайте и другие экскурсии в Гоа

ОбзорныеГрупповыеНа корабликеНеобычные маршрутыНа автомобилеИстория и архитектураВсеИндивидуальныеЗа городомНа автобусе