6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Святыни и традиции шиваитов в Мурдешваре

После утреннего завтрака в традиционном индийском кафе мы отправимся из Гоа в соседний штат Карнатака. Именно здесь расположился город Мурдешвар, где с древних времен хранятся реликвии, значимые для почитания Шивы, одного из трех главных богов индуистского пантеона. Мы поговорим об особенностях философии шиваитов и поклонении сакральному камню Шива-лингаму, один из фрагментов которого находится именно в Мурдешваре. Вы увидите самую высокую в мире статую Шивы и посетите находящийся внутри музей восковых фигур, которые по-индийски эмоционально рассказывают историю Шива-лингама. А после поднимемся на башню гопурам 16 века, с которой вам откроется замечательный вид на город, и посетим знаменитый Золотой храм Шивы.

Гокарна — индуистское место силы

Путь из Мурдешвара в небольшую деревушку Гокарну, где, по преданию, Шива впервые явил себя миру. Светлая энергетика и атмосфера этого места не оставят у вас сомнений в том, что Гокарна — не только центр паломничества, но и настоящее место силы. Вы прогуляетесь у священного озера и зайдете в несколько самобытных храмов. В храме Ганеши — сына бога Шивы — ближе познакомитесь с религиозным ритуалом пуджа и другими традициями индуизма. А в завершение нашего путешествия вы сможете отдохнуть и искупаться на пляже Гокарны.

Кому подойдет экскурсия

Поездка будет в равной степени интересна и тем, кому близок индуизм, и тем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и традициями Индии.