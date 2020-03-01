Елена проводит ещё 17 экскурсий

  1. Индия
  2. Гоа
  3. Экскурсии

  4. В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Ошеломительная встреча с концентрированной Индией: ее архитектурой, религиями и социальными реалиями

Елена
Задать вопрос
Елена – экскурсионное агентство
По плотности населения Мумбаи занимает второе место в мире, трущобы здесь соседствуют с роскошными владениями и небоскрёбами, и, пожалуй, это эпицентр контрастов всей Индии. Вы исследуете главное достояние города — колониальной архитектурой старинных зданий; увидите огромную прачечную под открытым небом Дхоби Гхат; познакомитесь с индуистскими течениями в храмах Шивы и Кришны, а также увидите церковь Св. Имени и мечеть Хаджи Али; прогуляетесь по парку «Висячие сады», где занимаются йогой, и посмотрите на самое дорогое жилье в мире. Поговорим о том, чем живет столица Болливуда, что в ней притягивает людей со всей Южной Азии и в чем загадка культуры, удерживающей свои фундаментальные элементы неизменными в течение тысячелетий.
$190 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на рецепшене вашего отеля
Забронировать экскурсию
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Что вас ожидает

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, полный день в Мумбае.

История и архитектура
Самое выдающееся в Мумбае — британское наследие, выраженное в архитектуре зданий колониальной эпохи. Вы осмотрите известнейший образец колониального стиля в Индии — вокзал «Виктория», или Чатрапати Шиваджи, созданный в традициях викторианской готики. Увидите монументальные Ворота Индии и легендарный отель Тадж-Махал, где гостили всемирно известные деятели культуры, ученые и политики. А также побываете у руин португальской крепости с видом на мост, похожий на бруклинский. Облик этих построек станет фоном для экскурса в историю Мумбая, играющего важную торговую и стратегическую роль в стране. А из современных визитных карточек мы покажем здание «Антилия», или т.н. дом миллиардера — самое дорогое жилье в мире.

Святыни города
Вы побываете в древнем храме, посвященном Шиве, где узнаете об индуистском божестве, символизирующем противоречивость мира, и распространенности его культа. В мраморном индуистском храме Искон, посвященном Кришне, поговорим о направлении кришнаизма и его основах. Также вы увидите мусульманскую святыню и место поклонения индийцев-суннитов: гробницу и мечеть Хаджи Али, расположенную на островке. И дополните представление о всесторонней религиозной развитости города, встретив католическую церковь Святого Имени. А на одной из священных скал вас будет ждать прекрасный панорамный вид на город, где часто загадывают желание.

Местный колорит
Острота индийского колорита будет сопровождать вас весь день, но есть места, без которых аутентичный Мумбаи раскроется не полностью. Одно из них — знаменитая прачечная под открытым небом Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную — живая иллюстрация застывшего времени и уровня жизни многих индийских женщин. Также вы пройдете вдоль рыбацкого поселка, доберетесь до городского пляжа и погуляете в парке «Висячие сады», куда приходят позаниматься йогой, спортом и помедитировать.

👉 Возможно посещение музея Принца Уэльского — главного археологического и художественного музея города с внушительной коллекцией предметов искусства из Индии, Непала и Тибета.

Расширенная версия на 2 дня/3 ночи

Формат поездки: 2 ночных переезда на автобусе класса «слипер» Гоа-Мумбаи-Гоа, 2 дня и 1 ночь в Мумбае, размещение в отеле 3*.

В дополнение к первому варианту мы можем предложить вам на выбор посещение острова Элефанта или Национального парка им. Санджай Ганди. На острове вы побываете в знаменитых храмовых пещерах, посвященных Шиве. Либо проведете время в парке в восточной части города, где познакомитесь с представителями индийской фауны, подышите чистым воздухом и насытитесь живописными пейзажами.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Возможна организация экскурсии с авиаперелетом с доплатой — стоимость на интересующие вас даты уточняйте при бронировании
  • Бесплатный трансфер — из Кандолима, Арпоры. Доплата за трансфер с дальних пляжей Северного и Южного Гоа — от 5$ до 25$.​ Стоимость зависит от количества человек, которые записались вместе с вами на этот день, и расположения вашего отеля.
  • Стоимость программы на 2 дня/3 ночи составляет 290$/чел

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на автобусе класса «слипер» (с комфортабельными лежачими местами и кондиционером)
  • Отдельно оплачивается: питание, входные билеты (около 20$)

Подробности по таймингу

  • Однодневная поездка: в 18-19:00 трансфер из отеля Гоа до автостанции, в 20-21:00 выезд в Мумбаи на автобусе, в 9:00 прибытие. Полный день в городе. В 19-20:00 трансфер на автостанцию, отъезд в Гоа, прибытие в 8:00.
  • Двухдневная поездка: в 18-19:00 трансфер из отеля Гоа до автостанции, в 20-21:00 выезд в Мумбаи на автобусе, в 9:00 прибытие. Полный день в городе. Ночь в отеле. Посещение парка или острова в первой половине дня. После обеда трансфер на автостанцию и возвращение в Гоа на дневном автобусе. Прибытие в 23:00.
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день
В контрастный Мумбаи из Гоа на один день

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на рецепшене вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Елена проводит ещё 17 экскурсий

Аюрведический массаж в ГоаАюрведический массаж в ГоаАюрведический массаж в Гоа
$25 за человека
1.5 часа
1 отзыв
Пройти целебный сеанс и прикоснуться к ведическим традициям гармонии тела и духа
Аюрведа — древняя система «знания жизни», происхождение которой теряется в глубине веков. Считается, что она оказала огромное влияние на современную медицину, а аюрведический массаж сегодня — один из наиболее популярных способов гармонизировать баланс энергии в организме и подарить своему телу глубокое расслабление. Мы отвезем вас в местный проверенный центр, где вы сможете пройти 1,5- или 2х-часовой сеанс, а также, при желании, получить консультацию доктора.
Гоа — первое знакомствоГоа — первое знакомствоГоа — первое знакомство
$40 за человека
9 часов
19 отзывов
Сафари на джипах, водопад, храмы и плантация специй за один день
Вы посетите все самые интересные и красивые места удивительного и очень живописного штата Гоа: один из крупнейших водопадов Индии Дудхсагар, Базилику Бом Иисуса, индуистский храм Ганеши, плантацию с экзотическими деревьями и травами. А еще увидите местные деревни и рисовые поля, отведаете пряную гоанскую еду, искупаетесь в прохладной горной воде и узнаете, как растет кешью. Я расскажу историю Гоа, в которой чередуются индийские и португальские страницы, и познакомлю вас с местными традициями и легендами.
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествиеВолшебный мир Хампи: двухдневное путешествиеВолшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
$110 за человека
13 часов
10 отзывов
Открыть наследие империи Виджаянагар, красоту древних храмов и «место силы» среди могучих гор
К берегам реки Тунгабхадра — именно туда вы отправитесь на два дня, чтобы рядом с поселением Хампи исследовать исторические памятники: храмовые комплексы Виттала и Вирупакша, каменную колесницу и настенные письмена. В компании проводника вы заберётесь к «месту силы», встретите рассвет и проводите солнечный диск за горизонт. Узнаете сюжет древнего эпоса, примерите роль шиваистского паломника и, если повезёт, получите слоновье благословение.
Морская прогулка в ГоаМорская прогулка в ГоаМорская прогулка в Гоа
$30 за человека
4 часа
1 отзыв
Снорклинг среди рыбок и кораллов, наблюдение за дельфинами и рыбалка в открытом море
В этом путешествии вам откроются все грани спокойного и гостеприимного Аравийского моря, ради которого путешественники стремятся в Гоа. Вы исследуете морские глубины, рассматривая подводных обитателей и причудливые кораллы. Отдохнете на уединенном пляже, попробуете блюда из свежих морепродуктов, увидите маяк Агуада и понаблюдаете за дельфинами. А желающие смогут порыбачить в открытом море, вооружившись удочкой и наживкой из креветок.
Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»Лучшие пляжи Южного Гоа: отдохнуть в стиле «Баунти»
$30 за человека
11 часов
3 отзыва
Провести день в райских местах и почувствовать истинную гоанскую безмятежность
Удивительно, но в таком популярном штате как Гоа до сих пор существуют по-настоящему райские места, словно уцелевшие декорации к фильму «Голубая лагуна»! Мы отвезем вас к уединенным пляжам Палолем и Агонда, где вы сможете оценить красоту побережья Аравийского моря и получить удовольствие от нетронутой экзотической природы. Также вы посетите великолепный Баттерфляй Бич на необитаемом острове и побываете у руин одного из крупнейших фортов Гоа — Кабо да Рама.
Неизведанные пляжи Северного ГоаНеизведанные пляжи Северного ГоаНеизведанные пляжи Северного Гоа
$30 за человека
11 часов
Насладиться первозданной гоанской природой и ласковым морем на уединенных пляжах Парадайз и Керим
Приготовьтесь провести день наедине с райскими пейзажами и теплым морем северного побережья Гоа. Вы побываете в захваченном индийскими лесами форте Реди, а затем скроетесь от туристов и шумных торговцев на труднодоступных пляжах Парадайз и Керим. Ничего лишнего — только хвойные деревья и высокие пальмы, бархатистый песок, ошеломляющий морской закат и абсолютная гармония.
Святыни шиваитов в Гокарне и МурдешвареСвятыни шиваитов в Гокарне и МурдешвареСвятыни шиваитов в Гокарне и Мурдешваре
$60 за человека
13 часов
6 отзывов
Погружение в традиции индуизма и путешествие к местам силы штата Карнатаки
Это путешествие приведет вас в индийский штат Карнатака, где сотни лет назад рождались и угасали империи и царства, а сейчас находятся важнейшие реликвии шиваитов. Вы побываете в городе Мурдешвар и деревушке Гокарна, куда стремятся паломники со всего мира в поисках истины и просветления. Приготовьтесь побывать в музее восковых фигур внутри статуи Шивы, пройти вдоль священного озера, посетить башню гопурам и аутентичные храмы. А главное — познакомимся с индуистскими традициями, которыми пронизана вся культура Индии.
Открыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглямОткрыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглямОткрыть первозданную природу Индии с опытным проводником по джунглям
$60 за человека
8 часов
4 отзыва
Прогуляться по тропическому лесу, искупаться в изумительном водопаде и посетить древнейший храм Гоа
Вы мечтаете побывать в настоящих джунглях, где лиановые сети оплетают сочно-зеленые деревья, диковинные пернатые заливаются песнями и водопады редкой красоты обрушиваются в экзотический мир? В компании профессионального проводника вы увидите эти нетронутые уголки природы, пройдете по нетуристическим тропинкам и познакомитесь с живописным индуистским храмом Махадева. А на плантации специй вас будет ждать ароматный обед и мороженое — идеальный десерт после активной прогулки по тропическим зарослям.
«Охота» на крабов«Охота» на крабов«Охота» на крабов
$30 за человека
7 часов
Отправиться в путешествие по реке Нерул и выловить ужин собственными руками
Отдых на Гоа — отличное время, чтобы попробовать новое хобби. Например, освоить местный промысел. Примерьте на себя роль ловца крабов в путешествии по реке Нерул: вы познакомитесь с фауной мангровых зарослей, насладитесь лодочной прогулкой, а в конце экскурсии поужинаете своим же уловом!
Гоа — маленькая ПортугалияГоа — маленькая ПортугалияГоа — маленькая Португалия
$60 за человека
8 часов
Отыскать наследие «индийского Лиссабона» и прикоснуться к колониальной истории страны
Это путешествие перенесет вас в эпоху, когда Гоа называли «Лиссабоном Востока», а по индийским улочкам прогуливались португальские сеньоры. Вы познакомитесь с самыми яркими образцами колониальной архитектуры, прогуляетесь по непривычному Латинскому кварталу и увидите изнутри быт европейских колонизаторов 16 века. А главное — найдете в сердце Индии колоритный кусочек португальской культуры.
Древние столицы империи: Бадами, Паттадакал, АйхолеДревние столицы империи: Бадами, Паттадакал, АйхолеДревние столицы империи: Бадами, Паттадакал, Айхоле
$160 за человека
13 часов
Посетить храмы, прикоснуться к святыням и узнать об архитектуре и религии Индии
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по трем столицам империи Чалукья — великой династии, время правления которой можно назвать индийским «Возрождением» . Это период расцвета искусства, литературы, торговли — и  архитектурного новаторства. Вы узнаете о различных стилях и формах строительства, увидите огромное количество потрясающе красивых храмов, сможете дотронуться до них и ощутить величие этой эпохи.
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из ГоаДели и Тадж-Махал: поездка на два дня из ГоаДели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
$248 за человека
13 часов
1 отзыв
Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии
Где бы вы ни остановились в Индии, пару дней стоит уделить «индийской жемчужине» — величественному Тадж-Махалу, и Дели, одному из самых древних и крупных городов мира. Это не просто must-see места, а возможность прикоснуться к великим сооружениям и истории человечества; почувствовать ритм настоящей Индии на улицах столицы; поразиться духовной «всепронизанностью» и попытаться понять, как живут эти удивительные люди. В Дели вы узнаете о мировых памятниках «столицы семи империй» и познакомитесь с основами сикхизма, индуизма и бахаи. А в Агре встретитесь с легендой о потомке Тамерлана и его последнем подарке покойной жене, оцените роскошь мавзолея и изучите исламо-индуистское зодчество на примере Красного форта.
По следам Битлз: северный ГоаПо следам Битлз: северный ГоаПо следам Битлз: северный Гоа
$50 за человека
12 часов
1 отзыв
Стиль жизни хиппи, путь к древу мудреца и танцы на пляже под «Yellow submarine»
По легенде, песню о жёлтой подводной лодке Джон Леннон написал именно в северном Гоа под арамбольским деревом. В этой экскурсии собраны интереснейшие уголки края, где, глядя на умиротворённых местных жителей, вы тоже ощутите себя немножечко хиппи. Окинете взглядом просторы океана со стен португальского форта, найдёте что-нибудь для души на пляжном блошином рынке, прогуляетесь через джунгли за советом мудреца и встретите закат под ритм барабанов!
Сакральный ГоаСакральный ГоаСакральный Гоа
$49 за человека
13 часов
Посетить храмы разных религий и узнать их историю
На небольшой территории Гоа мирно уживаются представители разных религий: индуисты и католики, сикхи и джайны, мусульмане и сторонники индийской православной церкви. Вы посетите храмы Гоа, принадлежащие разным конфессиям, познакомитесь с традициями и верованиями пяти религий и узнаете их самые интересные особенности. Я расскажу, почему сикхи носят тюрбаны и кинжалы, а джайны — белые повязки, как правильно поклоняться индийским богам и что означает точка на лбу индуистов.
Мир животных и паломнические места Индии за два дняМир животных и паломнические места Индии за два дняМир животных и паломнические места Индии за два дня
$140 за человека
13 часов
Наблюдение за слонами и тиграми, достопримечательности Мурдешвара и кришнаитская служба
За два дня вы посетите главные места паломничества индусов, слоновий заповедник, биологический парк в Шивамоге и самый высокий в Индии водопад. Вас ждет знаменитый храмовый комплекс в Мурдешваре, музей восковых фигур внутри огромной статуи Шивы и праздничное шествие, возглавляемое нарядно украшенным слоном. Вы получите незабываемые впечатления и сможете сполна насладиться духовной жизнью и природой страны!
В Махабалешвар из Гоа на два дняВ Махабалешвар из Гоа на два дняВ Махабалешвар из Гоа на два дня
$195 за человека
13 часов
Посетить древние храмы и увидеть «тигровые» горы в краю клубники — популярном курорте Западных Гхат
Соседний с Гоа штат Махараштра славится живописными дорогами, фантастическими пейзажами, древними храмами и ягодными плантациями. В двухдневном путешествии вы получите самые яркие впечатления, которые возможны в этом регионе. Посетите шиваистские памятники 11-13 вв. и услышите сакральную историю о богине Махалакшми в крупном духовном центре всей Индии, в городе Колхапура. Встретите рассвет на площадке средневекового форта и рассмотрите коллекцию личных вещей поколений махарадж. Сможете приобрести гору свежих, недорогих фруктов и, конечно, отведаете фирменный клубничный десерт.
Хампи и Бадами за два дняХампи и Бадами за два дняХампи и Бадами за два дня
$150 за человека
13 часов
Посетить штат Карнатака и насладиться великолепием древних скальных пещер, храмов и дворцов.
Вы познакомитесь с изумительной многовековой индийской архитектурой, рассказывающей с помощью изящных барельефов, высеченных из цельного камня изваяний богов и причудливых росписей о мифологии, быте и культуре страны. Я помогу «прочитать» изображения на старинных зданиях, колесницах и стенах пещер и разгадать загадочную индийскую душу. Вы ощутите непередаваемую атмосферу погружения в далекое волшебное прошлое и надолго запомните эту поездку!

Выбирайте и другие экскурсии в Гоа

ОбзорныеГрупповыеНа корабликеНеобычные маршрутыНа автомобилеИстория и архитектураВ другой городВсеИндивидуальныеЗа городомНа автобусе