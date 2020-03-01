Елена проводит ещё 17 экскурсий

Программа

Формат поездки: ранний трансфер на микроавтобусе (10 часов), прибытие днем в Махабалешвар, экскурсии, ночь в отеле, продолжение программы следующим утром, обратный трансфер в Гоа (прибытие в 21:00).

1 день — символы Махабалешвара

Живописная природа

Рано утром мы встретим вас в отеле Гоа и отправимся в 10-часовую поездку в Махабалешвар. Большую часть времени будет светло, поэтому вы сможете наблюдать за красивыми панорамами из окна. А подъезжая к городу, увидите места, где снималось большинство болливудских фильмов, взглянете на величественные горы и одинокие хижины на их склонах. По программе в течение дня предусмотрены остановки на лучших смотровых площадках.

Древние шиваистские храмы

Пообедав и немного отдохнув, вы поедете к знаковым храмам штата, посвященным одному из ключевых богов в индуизме — Шиве. Вы узнаете о преданиях, связанных с возникновением религиозных памятников 11-13 веков, и попробуете почувствовать атмосферу таинственности, величия духа и силы.

Клубничный рай

Вы узнаете об огромных клубничных плантациях штата и его фабриках, где производятся ягодные джемы, конфеты, желе, соки, конфеты и т.д. Услышите историю развития этой отрасли в регионе и в кафе отведаете нежнейший десерт из взбитых сливок, мороженого и ягод. А на местных фруктово-овощных рынках сможете приобрести свежую продукцию, которой так славится штат.

2 день — дворцы и храмы Колхапура

Рано утром вы отправитесь встречать рассвет на средневековый форт Пратапгарх, построенный в 17 веке великим махараджей Шиваджи, с которого вы сможете оценить «тигровые» горы Западные Гаты. Затем посетите Дворец Махараджи, где познакомитесь с обширной коллекцией личных вещей нескольких поколений махарадж — костюмов, украшений, картин и оружия. Прогуляетесь в саду возле дворца, где можно встретить павлинов и оленей. А в завершение побываете в сердце древнего города — храме богини изобилия и процветания Махалакшми, построенном, по преданию, в начале 7 веке в честь победы над демоном. На территории важного духовного центра Индии поговорим о непростой индуистской иерархии и развитой системе культов отдельным божествам.