Оксана Ж. – Гид из Гоа

Гоа славится своими тусовками и вечеринками.



За пределами ночных клубов множество интересных мест.



Одно из них — река Мандови.



Приглашаю вас на лодочную прогулку 👣 по самой длинной реке штата.



Вас ждут быстрые течения, водопады, поразительные пейзажи и дикие животные в естественной среде обитания!