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В поисках крокодила.

Оксана Ж.
Оксана Ж. – Гид из Гоа
Гоа славится своими тусовками и вечеринками.

За пределами ночных клубов множество интересных мест.

Одно из них — река Мандови.

Приглашаю вас на лодочную прогулку 👣 по самой длинной реке штата.

Вас ждут быстрые течения, водопады, поразительные пейзажи и дикие животные в естественной среде обитания!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $25 за человека

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В поисках крокодила.
В поисках крокодила.

Что вы увидите

  • Река Мандови
Прогулка на лодке ⚓ по живописной реке Мандови, одной из двух крупнейших рек в Гоа. Обзор птиц и красивых 🤩 видов. Наблюдение за крокодилами в их естественной среде обитания. Продолжительность прогулки на лодке полтора-два часа.
Что входит
  • Трансфер до лодки и обратно
  • прогулка по реке
  • напитки
  • закуски.
Что не входит
  • Сопровождение гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
В поисках крокодила.
В поисках крокодила.
В поисках крокодила.
В поисках крокодила.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ж.
Оксана Ж.
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