Прогулка на лодке ⚓ по живописной реке Мандови, одной из двух крупнейших рек в Гоа. Обзор птиц и красивых 🤩 видов. Наблюдение за крокодилами в их естественной среде обитания. Продолжительность прогулки на лодке полтора-два часа.
Что входит
Трансфер до лодки и обратно
прогулка по реке
напитки
закуски.
Что не входит
Сопровождение гида
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.