10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть наследие империи Виджаянагар, красоту древних храмов и «место силы» среди могучих гор

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
К берегам реки Тунгабхадра — именно туда вы отправитесь на два дня, чтобы рядом с поселением Хампи исследовать исторические памятники: храмовые комплексы Виттала и Вирупакша, каменную колесницу и настенные письмена.

В компании проводника вы заберётесь к «месту силы», встретите рассвет и проводите солнечный диск за горизонт.

Узнаете сюжет древнего эпоса, примерите роль шиваистского паломника и, если повезёт, получите слоновье благословение.
$110 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие

Что вас ожидает

День 1: Вирупакша и другие храмы Хампи
Поездка познакомит вас с наследием империи Виджаянагар — её главными памятниками и намоленными уголками. Первым делом вы посетите комплекс Виттала, где «сыграете» на необычном «музыкальном инструменте»: колонны храма издают звуки разной тональности, стоит лишь ударить по ним определёнными способами (я покажу как!). Далее отправимся к каменной колеснице и владениям правителей. Вы узнаете, чем служил для императрицы небольшой домик, где находилась купальня госпожи, а где — беседка Лотоса. На стенах Храма Тысячи Рам «прочтёте» сюжет древнего эпоса «Рамаяна», а у храмового комплекса Вирупакша услышите о мудреце, предсказавшем становление Виджаянагар. А кульминацией первого дня в Хампи станет прогулка по поселению и закат в долине Тунгабхадры.

День 2: Рассвет в горах и прогулка на лодках
Вдохновившись атмосферой шиваистских мест, на следующее утро вы отправитесь в паломничество не только к духовным, но и природным богатствам. Мы выйдем совсем рано, чтобы застать в горах Хампи рассвет. Вы посетите «место силы» Индии, забравшись на вершины гигантских каменных валунов. Горы Хампи словно «сложены» великанами, их энергетика и величие известны на весь мир. Увидев, как поднялось солнце, вы сможете сесть в плетёную лодку и проплыть по реке, любуясь зеленью пейзажей; конечной точкой плавания станет пещерный грот. Напоследок — вкусный обед, а дальше — живописная обратная дорога и возвращение в штат Гоа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Бесплатный трансфер — из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер с из других мест Северного и Южного Гоа — от 5$ до 20$.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проживание в отеле 3*, вход во все храмы и завтраки
  • Оплачивается дополнительно: катание на традиционных круглых плетеных лодочках (около 100 рупий/чел.), обед, ужин, посещение пещерного грота (200 рупий/чел.)
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие
Волшебный мир Хампи: двухдневное путешествие

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Невероятное место, а Роман не просто в теме, а глубоко в Индии и истории) было очень круто! Все в Хампи
16 января 2020
Всё супер! Гид Роман глубоко в теме, рассказал даже сверх тематики экскурсии. Спасибо!
22 марта 2019
Благодарю команду Трипстера и лично гида Романа за великолепную экскурсию!!!Мы в восторге и от гида и от экскурсии...Очень хорошо составлен маршрут(знаем,уже сравнили-Роман выше всех похвал).Успехов и процветания команде Трипстера!!!Всегда буду рекомендовать Вас.С ув.Людмила Зима и Кудрявцева Наталья.
28 февраля 2019
Интересно и познавательно, но оооочень долгий переезд
25 февраля 2019
Нашим гидом была Яна. Мы в восторге! Прекрасная подача информации! Ненавязчиво,в то же время увлекательно, предельно корректно, остроумно, живо. Чувствуется подход профессионала. Открыта к диалогу, растолковывает незнающим, уточняет понимающим. Все было отлично организовано. Выезд и Доставка в отель, ночь в неплохой гостинице. Рекомендуем!
22 февраля 2019
мы просто переполнились знаниями и эмоциями
8 февраля 2019
Гид прекрасно разбирается в материале, но не всегда можно структурировано донести до слушателей, не обладающих знаниями в этой области.
28 января 2019
Отзыв самый положительный. У нас была гид Ксения. Это просто волшебный гид! Понравилось безумно, рекомендуем ее всем друзьям и знакомым. Настоящий профессионал, заботливая, интересно рассказывает, отличное чувство юмора. Большое ей спасибо, мы в восторге!
28 января 2019
Экскурсия в Хампи в целом нам понравилась.
Организация хорошая. Трансферы были поданы вовремя. Но есть 2 существенных минуса.
Мы отправились в Кафе за обедом на обратном пути. Рис с креветками сразу вызвал подозрение. Это блюдо ели вдвоём и вдвоём на утро свалились с одинаковыми симптомами отравления! Поэтому не рекомендуем отправлять туда туристов.
Гид Хари отличный парень, забавный общительный, но очень скудный словарный запас, исторических знаний совсем никак не давал, очень сжато, сухо, факты на ломаном русском. На обратном пути рассказывал о традициях индийского народа на своём примере и о своих жизненных ситуациях, немного о современном быте. Видно было, он старался, но увы не увлекательно , хотя могла бы бы шикарная экскурсия.
15 января 2019
мне очень понравилось, всем рекомендую, не пожалеете)))

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