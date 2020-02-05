10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

День 1: Вирупакша и другие храмы Хампи

Поездка познакомит вас с наследием империи Виджаянагар — её главными памятниками и намоленными уголками. Первым делом вы посетите комплекс Виттала, где «сыграете» на необычном «музыкальном инструменте»: колонны храма издают звуки разной тональности, стоит лишь ударить по ним определёнными способами (я покажу как!). Далее отправимся к каменной колеснице и владениям правителей. Вы узнаете, чем служил для императрицы небольшой домик, где находилась купальня госпожи, а где — беседка Лотоса. На стенах Храма Тысячи Рам «прочтёте» сюжет древнего эпоса «Рамаяна», а у храмового комплекса Вирупакша услышите о мудреце, предсказавшем становление Виджаянагар. А кульминацией первого дня в Хампи станет прогулка по поселению и закат в долине Тунгабхадры.

День 2: Рассвет в горах и прогулка на лодках

Вдохновившись атмосферой шиваистских мест, на следующее утро вы отправитесь в паломничество не только к духовным, но и природным богатствам. Мы выйдем совсем рано, чтобы застать в горах Хампи рассвет. Вы посетите «место силы» Индии, забравшись на вершины гигантских каменных валунов. Горы Хампи словно «сложены» великанами, их энергетика и величие известны на весь мир. Увидев, как поднялось солнце, вы сможете сесть в плетёную лодку и проплыть по реке, любуясь зеленью пейзажей; конечной точкой плавания станет пещерный грот. Напоследок — вкусный обед, а дальше — живописная обратная дорога и возвращение в штат Гоа.