Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон

Посетить крупнейший буддийский храм мира, средневековый индуистский комплекс и резиденцию султана

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Приглашаю ненадолго отвлечься от балийских красот и разведать другой потрясающий уголок Индонезии — остров Ява. Вы исследуете архитектуру и символику храмов разных религий. И увидите особый духовный путь страны: ведь оба памятника построили в одно время и совсем рядом.

А также побываете в действующей резиденции султана и познакомитесь с историей величественного дворца.
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ява одним днём: Боробудур, Прамбанан и Кратон
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортное однодневное путешествие

  • Рано утром я встречу вас у гостиницы и доставляю в аэропорт в Денпасаре. По дороге расскажу о традициях и образе жизни балийцев, а также о местной культуре и религии. В аэропорту вы самостоятельно регистрируетесь на рейс и отправляетесь в Джокьякарту.
  • Короткий перелёт (1,5 часа) — и вы на острове Ява.
  • На месте вас встретит русскоговорящий гид из моей команды, который будет сопровождать вас весь день.
  • Вечером он вас отвезёт в аэропорт, а я встречу в Денпасаре и отвезу в отель.

Сердце острова Ява

Вы познакомитесь с историей древней Джокьякарты, или «Процветающего города», расположенного в 30 км от вулкана Мерапи. Узнаете о периоде, когда он был столицей яванско-индийского царства Матарам, и судьбе самого царства.

Храм Прамбанан

Сначала вы отправитесь в раннесредневековый индуистский храм. Оцените величие постройки и рассмотрите богатые на сюжеты и композиции барельефы. Перенесётесь во времена, когда на Яве формировалась пёстрая религиозная картина из разных вероисповеданий. Будет рассказ о культе Шивы на острове, предание о статуе богини Дурги и другие интересные детали о Прамбанане.

Храм Боробудур

Далее вас ждёт восьмое чудо света. Вы познакомитесь с культовым памятником 9 века и национальным достоянием Индонезии. Осматривая невероятный храм-пирамиду, узнаете, что означают система её конструкции и детали сооружения. Гид расскажет о символике статуй 500 Будд. Также вы услышите легенду об основании комплекса и историю его обнаружения.

Дворец султана

По дороге в исторический район Кота-Геде мы остановимся в одном из аутентичных заведений, где вы отведаете блюда местной кухни. А затем вы осмотрите Кратон, или Дворец султана. Гуляя по доступной части территории, представите, как живут правители Индонезии, и попутно разберётесь в политическом устройстве страны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из отеля до аэропорта и обратно на Бали, трансфер и экскурсия на Яве, все входные билеты и обед
  • Отдельно оплачиваются авиабилеты Бали — Джокьякарта — Бали
  • На Бали я могу забрать вас в районах Нуса-Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Семиньяк и Санур

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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