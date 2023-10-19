Посетить крупнейший буддийский храм мира, средневековый индуистский комплекс и резиденцию султана
А также побываете в действующей резиденции султана и познакомитесь с историей величественного дворца.
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Описание
Что вас ожидает
Комфортное однодневное путешествие
- Рано утром я встречу вас у гостиницы и доставляю в аэропорт в Денпасаре. По дороге расскажу о традициях и образе жизни балийцев, а также о местной культуре и религии. В аэропорту вы самостоятельно регистрируетесь на рейс и отправляетесь в Джокьякарту.
- Короткий перелёт (1,5 часа) — и вы на острове Ява.
- На месте вас встретит русскоговорящий гид из моей команды, который будет сопровождать вас весь день.
- Вечером он вас отвезёт в аэропорт, а я встречу в Денпасаре и отвезу в отель.
Сердце острова Ява
Вы познакомитесь с историей древней Джокьякарты, или «Процветающего города», расположенного в 30 км от вулкана Мерапи. Узнаете о периоде, когда он был столицей яванско-индийского царства Матарам, и судьбе самого царства.
Храм Прамбанан
Сначала вы отправитесь в раннесредневековый индуистский храм. Оцените величие постройки и рассмотрите богатые на сюжеты и композиции барельефы. Перенесётесь во времена, когда на Яве формировалась пёстрая религиозная картина из разных вероисповеданий. Будет рассказ о культе Шивы на острове, предание о статуе богини Дурги и другие интересные детали о Прамбанане.
Храм Боробудур
Далее вас ждёт восьмое чудо света. Вы познакомитесь с культовым памятником 9 века и национальным достоянием Индонезии. Осматривая невероятный храм-пирамиду, узнаете, что означают система её конструкции и детали сооружения. Гид расскажет о символике статуй 500 Будд. Также вы услышите легенду об основании комплекса и историю его обнаружения.
Дворец султана
По дороге в исторический район Кота-Геде мы остановимся в одном из аутентичных заведений, где вы отведаете блюда местной кухни. А затем вы осмотрите Кратон, или Дворец султана. Гуляя по доступной части территории, представите, как живут правители Индонезии, и попутно разберётесь в политическом устройстве страны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из отеля до аэропорта и обратно на Бали, трансфер и экскурсия на Яве, все входные билеты и обед
- Отдельно оплачиваются авиабилеты Бали — Джокьякарта — Бали
- На Бали я могу забрать вас в районах Нуса-Дуа, Танджунг Беноа, Джимбаран, Кута, Семиньяк и Санур
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.