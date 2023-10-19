Приглашаю ненадолго отвлечься от балийских красот и разведать другой потрясающий уголок Индонезии — остров Ява. Вы исследуете архитектуру и символику храмов разных религий. И увидите особый духовный путь страны: ведь оба памятника построили в одно время и совсем рядом. А также побываете в действующей резиденции султана и познакомитесь с историей величественного дворца.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортное однодневное путешествие

Рано утром я встречу вас у гостиницы и доставляю в аэропорт в Денпасаре. По дороге расскажу о традициях и образе жизни балийцев, а также о местной культуре и религии. В аэропорту вы самостоятельно регистрируетесь на рейс и отправляетесь в Джокьякарту.

Короткий перелёт (1,5 часа) — и вы на острове Ява.

На месте вас встретит русскоговорящий гид из моей команды, который будет сопровождать вас весь день.

Вечером он вас отвезёт в аэропорт, а я встречу в Денпасаре и отвезу в отель.

Сердце острова Ява

Вы познакомитесь с историей древней Джокьякарты, или «Процветающего города», расположенного в 30 км от вулкана Мерапи. Узнаете о периоде, когда он был столицей яванско-индийского царства Матарам, и судьбе самого царства.

Храм Прамбанан

Сначала вы отправитесь в раннесредневековый индуистский храм. Оцените величие постройки и рассмотрите богатые на сюжеты и композиции барельефы. Перенесётесь во времена, когда на Яве формировалась пёстрая религиозная картина из разных вероисповеданий. Будет рассказ о культе Шивы на острове, предание о статуе богини Дурги и другие интересные детали о Прамбанане.

Храм Боробудур

Далее вас ждёт восьмое чудо света. Вы познакомитесь с культовым памятником 9 века и национальным достоянием Индонезии. Осматривая невероятный храм-пирамиду, узнаете, что означают система её конструкции и детали сооружения. Гид расскажет о символике статуй 500 Будд. Также вы услышите легенду об основании комплекса и историю его обнаружения.

Дворец султана

По дороге в исторический район Кота-Геде мы остановимся в одном из аутентичных заведений, где вы отведаете блюда местной кухни. А затем вы осмотрите Кратон, или Дворец султана. Гуляя по доступной части территории, представите, как живут правители Индонезии, и попутно разберётесь в политическом устройстве страны.

Организационные детали