Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Неаполь вечерний — это особый город 🏙️, романтичный и вдохновляющий.

Когда солнце ☀️ скрывается за горизонтом, а Неаполитанский залив наполняет улицы мелодией волн, Неаполь раскрывает все свои секреты.

Главное — выбрать правильный маршрут.

В этом я вам помогу.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €64 за человека

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Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Прогуляемся по Неаполю вечером?
Полюбуемся видом с холма Позиллипо, посмотрим на панорамный Неаполь. Подышим морским воздухом на набережной Мерджелина, прогуляемся пешком до Замка дель Ово. В конце прогулки заглянем в частную винную, где специально для вас в отдельном зале проведут дегустацию вин (возможны другие напитки) опытные сомелье и эксперты винного дела. Отведаем закусок Неаполитанского региона. И просто отдохнем от дневного суетливого города.
Экскурсия по записи.
Стоимость может варьироваться, в зависимости от винной карты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация — 30 евро за человека
Начало и место завершения
🚩 Naples
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин
Вечерняя прогулка по Неаполю + дегустация вин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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