Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Полюбуемся видом с холма Позиллипо, посмотрим на панорамный Неаполь. Подышим морским воздухом на набережной Мерджелина, прогуляемся пешком до Замка дель Ово. В конце прогулки заглянем в частную винную, где специально для вас в отдельном зале проведут дегустацию вин (возможны другие напитки) опытные сомелье и эксперты винного дела. Отведаем закусок Неаполитанского региона. И просто отдохнем от дневного суетливого города.
Экскурсия по записи.
Стоимость может варьироваться, в зависимости от винной карты.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Дегустация — 30 евро за человека
Начало и место завершения
🚩 Naples
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.