Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Прогуляемся по Неаполю вечером?

Полюбуемся видом с холма Позиллипо, посмотрим на панорамный Неаполь. Подышим морским воздухом на набережной Мерджелина, прогуляемся пешком до Замка дель Ово. В конце прогулки заглянем в частную винную, где специально для вас в отдельном зале проведут дегустацию вин (возможны другие напитки) опытные сомелье и эксперты винного дела. Отведаем закусок Неаполитанского региона. И просто отдохнем от дневного суетливого города.

Экскурсия по записи.

Стоимость может варьироваться, в зависимости от винной карты.