Валерий проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски

Познакомиться с историей великолепного карнавала и смастерить венецианскую маску на свой вкус

Валерий
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Валерий – ваш гид
Кто не слышал о легендарном венецианском карнавале! Быть может, вы даже приехали в город именно из-за него? Мы посвятим экскурсию символу праздника и поговорим о гильдиях мастеров-ремесленников и видах масок, а после профессионал поможет вам создать собственную «maschera veneziana»!
40 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча — площадь Сан Марко
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Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски

Что вас ожидает

Путешествие в историю
Приготовьтесь прикоснуться к искусству создания и росписи карнавальной маски! Перед началом мастер-класса вы познакомитесь с историей карнавала: узнаете, как появились маски и почему их можно было надевать только в ночь торжества, откуда пошла эта традиция и как она живет сейчас. Мастер откроет секреты техники изготовления и декорирования карнавальных масок и предоставит на выбор различные модели из папье-маше.

Авторские шедевры
Следуя за рукой профессионала и своей фантазией, вы создадите уникальную маску, идеально подходящую вам и отражающую внутренний мир. Вы сможете примерить любое амплуа: почувствовать себя гордой Венецианской дамой или озорным Казановой. И, кончено же, ощутите легкий азарт и проникнитесь праздничным настроением.

Организационные детали

  • Готовую маску можно будет забрать сразу после мастер-класса
  • Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски
Мастер-класс по изготовлению карнавальной маски

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Сан Марко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Валерий
Валерий
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
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Валерий проводит ещё 3 экскурсии

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Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и ТорчеллоВенецианское трио: острова Мурано, Бурано и ТорчеллоВенецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
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Нетуристическая Венеция в центре городаНетуристическая Венеция в центре городаНетуристическая Венеция в центре города
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