Валерий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие в историю

Приготовьтесь прикоснуться к искусству создания и росписи карнавальной маски! Перед началом мастер-класса вы познакомитесь с историей карнавала: узнаете, как появились маски и почему их можно было надевать только в ночь торжества, откуда пошла эта традиция и как она живет сейчас. Мастер откроет секреты техники изготовления и декорирования карнавальных масок и предоставит на выбор различные модели из папье-маше.

Авторские шедевры

Следуя за рукой профессионала и своей фантазией, вы создадите уникальную маску, идеально подходящую вам и отражающую внутренний мир. Вы сможете примерить любое амплуа: почувствовать себя гордой Венецианской дамой или озорным Казановой. И, кончено же, ощутите легкий азарт и проникнитесь праздничным настроением.