Этот тур проходит в 2 городах северной части Иордании:Джераш и Аджлун
Вы начнете с посещения Джераш, увидите древние руины, оставшиеся после греко-римской эпохи. Вы увидите арку Адриана, ипподром, храм Артемиды, улицу с колоннами, Южный театр и собор.
В завершении экскурсии 🧭 Вы посетите Аджлун, увидите знаменитый замок 🏰 Аджлун, который был построен в 12 веке в веке в мусульманскую эпоху. Вы посмотрите музейную экспозицию с множеством интересных экспонатов из различных периодов времени
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba