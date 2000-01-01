Этот тур проходит в 2 городах северной части Иордании:Джераш и Аджлун

Вы начнете с посещения Джераш, увидите древние руины, оставшиеся после греко-римской эпохи. Вы увидите арку Адриана, ипподром, храм Артемиды, улицу с колоннами, Южный театр и собор.

В завершении экскурсии 🧭 Вы посетите Аджлун, увидите знаменитый замок 🏰 Аджлун, который был построен в 12 веке в веке в мусульманскую эпоху. Вы посмотрите музейную экспозицию с множеством интересных экспонатов из различных периодов времени

Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников

1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA

4-6 участников Hyundai H1

7-10 участников минибус Mercedes

12-18 участников минибус Toyota Coaster

20-30 участниов автобус Mercedes Elba