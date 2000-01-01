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Джераш и Аджлун

Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi – Гид из Иерусалима
Джераш и Аджлун
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $95 за экскурсию

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Джераш и Аджлун
Джераш и Аджлун

Что вы увидите

  • Древний римский город Джераш
  • замок в Ажлун
Этот тур проходит в 2 городах северной части Иордании:Джераш и Аджлун
Вы начнете с посещения Джераш, увидите древние руины, оставшиеся после греко-римской эпохи. Вы увидите арку Адриана, ипподром, храм Артемиды, улицу с колоннами, Южный театр и собор.
В завершении экскурсии 🧭 Вы посетите Аджлун, увидите знаменитый замок 🏰 Аджлун, который был построен в 12 веке в веке в мусульманскую эпоху. Вы посмотрите музейную экспозицию с множеством интересных экспонатов из различных периодов времени
Мы используем только самые современные виды транспорта-вид транспрта зависит от количества участников
1-3 участников легковой автомобиль Hyundai Sonata or KIA OPTIMA
4-6 участников Hyundai H1
7-10 участников минибус Mercedes
12-18 участников минибус Toyota Coaster
20-30 участниов автобус Mercedes Elba
Что входит
  • транспорт
  • входные билеты
Что не входит
  • Услуги русскоязычного гида (115 долларов США в день)
  • Трапезы и напитки
  • Личные расходы
  • Чаевые водителю и гиду
Начало
🚩 Забираем из отеля в Аммане или в Акабе
Место завершения
🏁 Привозим обратно в отель в Аммане или в Акабе
Джераш и Аджлун
Джераш и Аджлун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Renaissanceviaggi
Renaissanceviaggi
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