88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Иерусалима

Многие люди знакомы с библейскими сюжетами, но мало кто представляет, где и в каком окружении происходили легендарные события. На экскурсии вы побываете в местах, описанных в обеих частях Библии, Ветхом и Новом заветах, а также связанных с пророком Мухаммедом. По пути вы познакомитесь с историей Стены Плача и Храмовой горы – священных в иудейском и мусульманском мире. Записки с просьбами к Всевышнему, оставленные среди камней Стены, помогают всем, независимо от вероисповедания. Узнаете интересные факты о величайшей святыне христианства – Храме Гроба Господня, на территории которого находится Голгофа. Проследите остановки Крестного пути и взглянете на Масличную гору – место Вознесения Иисуса Христа.

Атмосфера города, аналогов которой нет ни в одной точке планеты

Вы успеете прогуляться по всем четырем кварталам Старого города – армянскому, мусульманскому, еврейскому и христианскому. Слушая удивительные истории тысячелетней давности и осматривая всемирно известные объекты, вы погрузитесь в атмосферу города, в котором живут обычной жизнью люди разных национальностей и вероисповеданий. Среди мировых святынь; мостовых, которые помнят Иисуса Христа; древних стен крепостей, уже разрушенных задолго до его рождения; следов пребывания римских легионеров кипит обычная современная жизнь: дети возвращаются из школы, местные жители спешат на рынки и в магазины, а кафе и рестораны полны посетителями…

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Иерусалиме, и тем, у кого совсем немного времени на посещение достопримечательностей города.