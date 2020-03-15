88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Иерусалим – настоящая колыбель религий, святой город для миллионов людей разных вероисповеданий.

Именно здесь происходили события еврейского Танаха, христианского Нового Завета, мусульманского Корана, которые на многие поколения определили историю человечества.

На прогулке по легендарным местам вы откроете и почувствуете удивительную связь времен между Старым Иерусалимом, который насчитывает более 3000 лет, и современной жизнью в древних стенах города, где жизнь не замирала со дня основания.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча возле Яффских ворот, у входа в Старый город
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У этой экскурсии88 отзывов
4.69
Ежедневная прогулка по Иерусалиму
Ежедневная прогулка по Иерусалиму

Что вас ожидает

Must-see места Иерусалима
Многие люди знакомы с библейскими сюжетами, но мало кто представляет, где и в каком окружении происходили легендарные события. На экскурсии вы побываете в местах, описанных в обеих частях Библии, Ветхом и Новом заветах, а также связанных с пророком Мухаммедом. По пути вы познакомитесь с историей Стены Плача и Храмовой горы – священных в иудейском и мусульманском мире. Записки с просьбами к Всевышнему, оставленные среди камней Стены, помогают всем, независимо от вероисповедания. Узнаете интересные факты о величайшей святыне христианства – Храме Гроба Господня, на территории которого находится Голгофа. Проследите остановки Крестного пути и взглянете на Масличную гору – место Вознесения Иисуса Христа.

Атмосфера города, аналогов которой нет ни в одной точке планеты
Вы успеете прогуляться по всем четырем кварталам Старого города – армянскому, мусульманскому, еврейскому и христианскому. Слушая удивительные истории тысячелетней давности и осматривая всемирно известные объекты, вы погрузитесь в атмосферу города, в котором живут обычной жизнью люди разных национальностей и вероисповеданий. Среди мировых святынь; мостовых, которые помнят Иисуса Христа; древних стен крепостей, уже разрушенных задолго до его рождения; следов пребывания римских легионеров кипит обычная современная жизнь: дети возвращаются из школы, местные жители спешат на рынки и в магазины, а кафе и рестораны полны посетителями…

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Иерусалиме, и тем, у кого совсем немного времени на посещение достопримечательностей города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников.
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы об Иерусалиме, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Иерусалиму
Ежедневная прогулка по Иерусалиму
Ежедневная прогулка по Иерусалиму
Ежедневная прогулка по Иерусалиму
Ежедневная прогулка по Иерусалиму

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле Яффских ворот, у входа в Старый город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Хорошая идея - познакомиться с основными достопримечательностями старого города за очень короткое время, всего за 2 часа, и она была прекрасно воплощена. Мы были в Иерусалиме не в самое лучшее время, из-за корона вируса народу на улицах почти не было и на экскурсию пришли только 8 человек, но это не помешало нам получить удовольствие от прогулки по старому городу. Наш гид, очень приятная женщина, к сожалению не запомнила её имя, использовала каждую минуту для того, чтобы поделиться с нами своими знаниями о тех замечательных местах по которым мы проходили. Башня царя Давида, все 4 квартала старого города, улица Кардо, Стена Плача, Храм гроба господня и это далеко не полный перечень мест, где мы побывали и услышали много интересной информации. Это экскурсия не по христианским местам, она не связана ни с какой религией, Это именно знакомство со старым городом. Мы были с внуком 10-ти лет и для него это тоже был хороший опыт. Рекомендуем эту зкскурсию всем русскоговорящим израильтянам и туристам.
13 марта 2020
Гид Сара. Отличный профессионал. Интеллигентная и грамотная. Настоятельно рекомендую взять у нее экскурсию!!! Могу всем рекомендовать, 100% не пожалеете
5 марта 2020
Все было прекрасно, место встречи нашел легко, экскурсия началась точно в указанное время, Сара отличный гид, с глубокими знаниями во всех аспектах, которые были затронуты во время экскурсии. Сара спасибо Вам огромное за проделанную работу!
27 февраля 2020
Сара прекрасно все рассказать. Было интересно и позновательно. Спасибо
24 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Гид Иосиф - очень много и интересно рассказал. Рекомендую в качестве ознакомительной прогулки.
10 февраля 2020
Все замечательно. Ходили на экскурсию семьёй
- 2 взрослых и дети 5 и 10 лет. Кроме нас никого не было. Дети шли бесплатно соответственно мы получили индивидуальную экскурсию за 60 евро.
Очень увлекательный рассказ, глубокое знание предмета.
Оптимально для того чтобы получить представление о старом город и продолжить его изучение самостоятельно.
9 февраля 2020
Все супер.Спасибо
30 января 2020
Ежедневная прогулка по Иерусалиму подойдёт людям, которые первый раз приехали в этот город, познакомиться с городом, понять о чем они хотят узнать больше. О Иерусалиме можно слушать бесконечно....Спасибо Юрию, об этом городе он рассказывал нам «с душой».
26 января 2020
Экскурсовод Алена. Сложные впечатления. Ни одного плохого слова не скажу - профессионализм, конкретика, ответы на вопросы. Всё хорошо. Не жалею, что купила. Но вот душой города я прониклась когда накачала экскурсии Владимира Мака и уже с ними ходила по улочкам Старого Города. Как-то так...
24 января 2020
Отличный экскурсовод Борис провёл для меня чудесную двухчасовую экскурсию, каких у меня раньше никогда не было, потому что, во-первых, она получилась персональной (никто, кроме меня, не пришёл), во-вторых, Борис - великолепный знаток материала и неплохой рассказчик. Очень советую.
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