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Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)

3
1 отзыв
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Вы отправитесь в древние города Хайфа и Акко, расположенные на расстоянии двадцати минут езды друг от друга и всего в часе езды от Тель-Авива.

В них находятся Бахайские висячие сады и пещерные гроты Рош-ха-Никра.

Это одни из самых посещаемых достопримечательностей 🏛️ Израиля.

Вы доберетесь туда на автобусе 🚌 в сопровождении гида.

Все путешествие займет 9 часов.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $161 за человека

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Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Акко
  • Бахайские сады
  • Хайфа
  • Заповедник Рош-ха-Никра
Хайфа - столица ⭐️ севера страны.
В Хайфе расположен центр мировой религии бахаев - Бахайские (Персидские сады) - чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс, поражающий красотой и величием. Прекрасно спланированный ухоженный парк 🌳, украшенный причудливыми вазонами и светильниками, расположенный на склоне горы ⛰️ Кармель. Панорамный обзор с верхней и средней площадки (без спуска по ступенькам парка).
  • Скромная одежда обязательна.
Внимание! 13 и 14 ноября 2018 Бахайские сады закрыты. Объект будет заменен на монастырь "Стелла Марис"
Акко - столица крестоносцев- город-порт, упоминаемый еще в папирусах 19 века до н. э. Древний город-крепость хранит память о былом величии: старинные оборонительные укрепления, древний порт, восточный базар, старый город 🏙️, турецкие караван-сараи - все это можно увидеть и сегодня.
На территории, граничащей с Ливаном, расположен необыкновенный грот, вымытый Средиземным морем в меловой скале. Многие историки сходятся во мнении, что когда-то самим Александром Македонским в скале был проложен тоннель, через который могла пройти вся его многочисленная армия. Это место открыто для туристов. Канатная дорога ведёт в 400-метровый туннель рукотворной работы, откуда можно увидеть всё великолепие необыкновенных пещер.
Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову при входе в храмы и другие святые места. Мы рекомендуем брать с собой на экскурсию ⛳ питьевую воду, головной убор, солнцезащитные очки.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, ул. Ицхак Карив
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)
Хайфа. Акко. Заповедник Рош-ха-Никра (выезд из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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1 отзыв оставили туристы

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