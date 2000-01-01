Хайфа - столица ⭐️ севера страны.

В Хайфе расположен центр мировой религии бахаев - Бахайские (Персидские сады) - чудо света, созданное в конце ХХ века. Уникальный архитектурный комплекс, поражающий красотой и величием. Прекрасно спланированный ухоженный парк 🌳, украшенный причудливыми вазонами и светильниками, расположенный на склоне горы ⛰️ Кармель. Панорамный обзор с верхней и средней площадки (без спуска по ступенькам парка).

Скромная одежда обязательна.

Внимание! 13 и 14 ноября 2018 Бахайские сады закрыты. Объект будет заменен на монастырь "Стелла Марис"

Акко - столица крестоносцев- город-порт, упоминаемый еще в папирусах 19 века до н. э. Древний город-крепость хранит память о былом величии: старинные оборонительные укрепления, древний порт, восточный базар, старый город 🏙️, турецкие караван-сараи - все это можно увидеть и сегодня.

На территории, граничащей с Ливаном, расположен необыкновенный грот, вымытый Средиземным морем в меловой скале. Многие историки сходятся во мнении, что когда-то самим Александром Македонским в скале был проложен тоннель, через который могла пройти вся его многочисленная армия. Это место открыто для туристов. Канатная дорога ведёт в 400-метровый туннель рукотворной работы, откуда можно увидеть всё великолепие необыкновенных пещер.

Просим обратить внимание: посещение святых мест разрешено только в скромной одежде. Не допускаются открытые майки, короткие шорты и юбки выше колена (плечи и колени должны быть закрыты), для женщин обязательно наличие платка на голову при входе в храмы и другие святые места. Мы рекомендуем брать с собой на экскурсию ⛳ питьевую воду, головной убор, солнцезащитные очки.