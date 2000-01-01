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Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)

3.9
22 отзыва
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Город 🏙️ Иерусалим – не только столица ⭐️ Израиля.

Это центр христианства, в котором находятся важнейшие святыни.

Во время автобусной экскурсии 🧭 по Иерусалиму вы осмотрите архитектурные памятники и познакомитесь с историей 📖 христиан.

Гид покажет вам место, где распяли Иисуса Христа, «Путь Скорби», храм Гроба Господня.

Вы пройдетесь по всем местам, ради которых паломники ежедневно приезжают в древний город
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $43 за человека

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Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Старый город в Иерусалиме
  • Масличная гора
  • Крёстный путь. Виа Долороса
  • Горница Тайной Вечери
  • Гефсиманский сад. Церковь Всех Наций
  • Стена Плача
  • Храм Гроба Господня
  • Смотровая площадка на Елионской горе
  • Кувуклия
  • Голгофа
Панорама Иерусалима откроется со смотровой площадки Маслиничной горы ⛰️, склоны которой по сей день засажены оливковой рощей, Гефсиманский сад - место, где Иисус молился со своими учениками. В центре сада - Церковь ⛪ Страстей Господних (Церковь всех наций). У подножия западного склона Вы сможете увидеть величайшую христианскую святыню - Храм Успения Богородицы, в котором погребена Богоматерь.
На Сионской горе находится Горница Тайной Вечери - место последней трапезы Иисуса Христа со своими двенадцатью учениками.
Трагический путь - путь Скорби.
Храм Гроба Господня - одна из величайших святынь в Христианстве. Современный Храм Гроба Господня состоит из трех основных сооружений: храма на Голгофе, часовни Гроба Господня и храма Воскресения. Также в состав Храма Гроба Господня входят многочисленные приделы, часовни и монастыри, принадлежащие разным конфессиям.
Стена Плача - самое священное место в Иудаизме.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, Карта, ул. Ицхак Карив
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)
Христианский Иерусалим (выезд из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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22 отзыва оставили туристы

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