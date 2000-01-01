Экскурсию в крепость Массада и на Мертвое море 🌊 из Иерусалима можно назвать настоящим путешествием к самой низкой точке на Земле. Эта программа будет интересна путешественникам, увлекающимся историей 📖 и любителям природы.

Сначала Вы побываете с экскурсией в старинной крепости, находящейся на южном побережье знаменитого Мертвого моря. На территории этого уникального архитектурно-исторического памятника можно увидеть руины древнего дворца, синагоги, бывших складов оружия и хозяйственно-бытовых построек. Это место считается символом поразительного героизма еврейского народа, ведь люди, защищавшие ее от римской осады, не сдались врагам и предпочли смерть в сражении или самоубийство, лишь бы не оказаться в плену захватчиков. На экскурсии 🧭 Вы узнаете подробнее об этих событиях далекого прошлого.

После прогулки у крепости Вас ждет отдых на Мертвом море, вода которого обладает целебными свойствами. Вы прекрасно проведете время на благоустроенном пляже с чудесными видами на окрестности и сможете посетить фирменный магазин косметики Мертвого моря и купить что-нибудь на память об экскурсии.