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Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)

5
1 отзыв
Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Как устроена древняя крепость, сколько лет древнейшим синагогам, где хранилось золото Ирода — все это вы узнаете во время экскурсии 🧭 в Масаду.

Автобус будет ждать группу на остановке на улице Ицхак Карив.

Часть поездки мы проведем в крепости Масада, куда поднимемся на фуникулере.

После экскурсии отправимся на пляж 🏖️.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $106 за человека

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Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)
Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Крепость Массада
  • Мертвое море
  • Магазин косметики Мертвого моря.
Экскурсию в крепость Массада и на Мертвое море 🌊 из Иерусалима можно назвать настоящим путешествием к самой низкой точке на Земле. Эта программа будет интересна путешественникам, увлекающимся историей 📖 и любителям природы.
Сначала Вы побываете с экскурсией в старинной крепости, находящейся на южном побережье знаменитого Мертвого моря. На территории этого уникального архитектурно-исторического памятника можно увидеть руины древнего дворца, синагоги, бывших складов оружия и хозяйственно-бытовых построек. Это место считается символом поразительного героизма еврейского народа, ведь люди, защищавшие ее от римской осады, не сдались врагам и предпочли смерть в сражении или самоубийство, лишь бы не оказаться в плену захватчиков. На экскурсии 🧭 Вы узнаете подробнее об этих событиях далекого прошлого.
После прогулки у крепости Вас ждет отдых на Мертвом море, вода которого обладает целебными свойствами. Вы прекрасно проведете время на благоустроенном пляже с чудесными видами на окрестности и сможете посетить фирменный магазин косметики Мертвого моря и купить что-нибудь на память об экскурсии.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
  • Дополнительная оплата за подъем на фуникулере на Массаду — 20$/80 шек
  • СПА Эйн Геди:
  • Камера хранения — 18 шекелей, залог — 150 шекелей Полотенца — 18 шекелей, без залога Халаты — 99 шекелей, без залога.
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, ул. Ицхак Карив
Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)
Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)
Крепость Масада и Мёртвое море (из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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1 отзыв оставили туристы

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