2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Каждый четверг, всю ночь напролёт работают Иерусалимские пекарни, готовясь к Субботе. Мы пройдемся от рынка Махане Ехуда в Меа Шеарим, прогуляемся по одному из самых религиозных еврейских кварталов города, где время остановилось со времен Шолом Алейхема, и посетим пекарни, в которых сохранилось столетнее оборудование, и те, что открылись совсем недавно.

Вы посмотрите на процесс выпечки субботних халл и заодно узнаете о значении субботы в иудаизме и об обычаях ортодоксальных евреев. А также сможете купить и попробовать различные виды выпечки.