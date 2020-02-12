5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть жизнь вне крепостных стен и побывать на лучшем рынке Израиля

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Знали ли вы, что за последние 150 лет площадь Иерусалима увеличилась почти в 150 раз? А вплоть до середины 19 века город находился в пределах крепостных стен? На экскурсии вы откроете легендарный город с новой стороны: прогуляетесь по любимым улицам местных жителей, на примере построек познакомитесь с историей борьбы европейских держав за Святую Землю и посетите лучший рынок Израиля, где представлена кухня более 100 еврейских общин.
70 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча в районе улицы Яффо в Иерусалиме
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Новый Иерусалим и ароматы восточного рынка
Новый Иерусалим и ароматы восточного рынка

Что вас ожидает

Новый Иерусалим — разнообразный, живой и интересный!
На прогулке по новым улицам Иерусалима вы узнаете о том, как отразилась на облике города борьба европейских держав за Святую Землю. Вы откроете существование английского, немецкого, французского Иерусалима, а сама экскурсия пройдет по «русскому» маршруту. Вы увидите расположенные вокруг Московской площади строения во главе с Троицким Собором. Возле Русского подворья, на эфиопской улице, вы исследуете необычную Эфиопскую православную церковь, которая, вероятно, вас удивит своим интерьером и местом расположения алтаря. А рядом с храмом осмотрите дворцы, принадлежавшие эфиопской императорской семье. Особе внимание уделим любимой улице иерусалимцев — Бен Иехуде: вы узнаете, как здесь любят проводить время местные жители и чем вообще живут горожане.

Кухня более 100 еврейских общин мира
После знакомства с городом вы отправитесь в знаменитый рынок Махане Иеуда, которой просто нельзя обойти стороной, если вы оказались в Иерусалиме. В местных лавках торгуют целыми династями, и это настоящее удовольствие — пройтись по ароматному и, к слову сказать, очень чистому и аккуратному восточному базару. Даже если вы ничего не собирались покупать — вам гарантированы дегустации, а само общение с продавцами — соприкосновение с истинным искусством торговли! Сотни видов потрясающей халвы, фрукты, сладости, орехи, множество видом бочковых маслин и оливок — все это погрузит вас в мир иерусалимского рынка, слава о котором гремит на всю страну.

Организационные детали

  • Доставка к месту проведения экскурсии не включена в стоимость. По запросу возможно организовать трансфер. Подробности уточняйте при бронировании.
Новый Иерусалим и ароматы восточного рынка
Новый Иерусалим и ароматы восточного рынка

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе улицы Яффо в Иерусалиме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я живу в нашей прекрасной стране 22 года и 16 из них занимаюсь тем, что делюсь своим восхищением ею с нашими гостями. По образованию я — историк, и это чрезвычайно помогает в работе. Экскурсии провожу вместе с командой гидов. За годы работы мы показывали Израиль паломникам и православным, и католическим, и протестантским. В работе мне также очень помогают мои хобби: библейская археология, горный туризм, яхтенный спорт. Если расслабленной прогулке вы предпочитаете походы в горы, а кондиционированному воздуху автобуса — морской бриз, и при этом хотите получить ответы на все интересующие вас вопросы по истории страны, — мы с вами прекрасно проведём время.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Прекрасная, содержательная экскурсия! Гид Марина эмоциональна, отлично владеет материалом! Большое спасибо!
22 апреля 2019
Все хорошо.
22 февраля 2019
Всем добрый день! Мы выбрали эту экскурсию , потому что хотели узнать Иерусулим не только с религиозной стороны. И не ошиблись) Нашим гидом была Алёна! Она нам рассказала про современный город. Было очень интересно, а местами удивительно). Всем рекомендуем эту экскурсию!
24 октября 2018
Очень познавательная экскурсия и замечательный профессиональный гид Ольга
9 января 2018
Экскурсию вела гид Алёна. Прекрасная подача информации погружающая в пласты истории на современных улицах Иерусалима. Очень образно. Рынок добавил впечатлений:) Колорит и вкус - незабываемы.
Алёна отличный гид и очень душевный, открытый и позитивный человек. Время пролетело мгновенно и было жаль расставаться. Мой совет - выбирать эту экскурсию и присоединять к ней другую, которую ведёт тоже Алёна - это 2 часовая экскурсия "Ежедневная экскурсия по Иерусалиму в 15:15" Эти две экскурсии вместе показывают жизнь города современного и жизнь Старого города простым доступным языком без сильного уклона в религиозные течения.
Экскурсии рекомендую для первых впечатлений об Иерусалиме и выбора последующих, более узко тематических экскурсий. Так же для тех, у кого один день в городе.
Физическая нагрузка: 3/5. Нужна удобная не скользящая обувь (кроссовки), солнцезащитные очки,вода.
Хорошее настроение и интересные истории гарантированы:)

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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