5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Новый Иерусалим — разнообразный, живой и интересный!

На прогулке по новым улицам Иерусалима вы узнаете о том, как отразилась на облике города борьба европейских держав за Святую Землю. Вы откроете существование английского, немецкого, французского Иерусалима, а сама экскурсия пройдет по «русскому» маршруту. Вы увидите расположенные вокруг Московской площади строения во главе с Троицким Собором. Возле Русского подворья, на эфиопской улице, вы исследуете необычную Эфиопскую православную церковь, которая, вероятно, вас удивит своим интерьером и местом расположения алтаря. А рядом с храмом осмотрите дворцы, принадлежавшие эфиопской императорской семье. Особе внимание уделим любимой улице иерусалимцев — Бен Иехуде: вы узнаете, как здесь любят проводить время местные жители и чем вообще живут горожане.

Кухня более 100 еврейских общин мира

После знакомства с городом вы отправитесь в знаменитый рынок Махане Иеуда, которой просто нельзя обойти стороной, если вы оказались в Иерусалиме. В местных лавках торгуют целыми династями, и это настоящее удовольствие — пройтись по ароматному и, к слову сказать, очень чистому и аккуратному восточному базару. Даже если вы ничего не собирались покупать — вам гарантированы дегустации, а само общение с продавцами — соприкосновение с истинным искусством торговли! Сотни видов потрясающей халвы, фрукты, сладости, орехи, множество видом бочковых маслин и оливок — все это погрузит вас в мир иерусалимского рынка, слава о котором гремит на всю страну.