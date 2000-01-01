Смотровая площадка на мечеть Аль Акса и купол над скалой
Еврейский квартал Иерусалима.
Незабываемое путешествие по еврейскому кварталу старого города Иерусалима. Мы подойдем к стене плача. Желающие смогут написать записки со своими пожеланиями. Мы пройдемся по улочкам старого города. Узнаем о традициях евреев. Увидим архитектуру синагог. Поговорим о их историях. Увидим улицу Кардо римского периода.
Будет очень интересно и познавательно.
Вы увидите:
Стена плача
Синагога Хурва( развалины)
Улица Кардо
Смотровая площадка на мечеть Аль Акса и купол над скалой
Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.