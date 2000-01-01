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Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»

Игорь С.
Игорь С. – Гид из Иерусалима
Незабываемое путешествие по еврейскому кварталу старого города Иерусалима.

Мы подойдем к Стене Плача.

Желающие смогут написать записки со своими пожеланиями.

Пройдемся по улочкам старого города.

Узнаем о традициях евреев.

Увидим архитектуру синагог и поговорим о их историях.

Осмотрим улицу Кардо римского периода.

Словом, познакомимся с самыми интересными достопримечательностями 🏛️ Иерусалима.

Будет интересно!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • $5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»
Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»

Что вы увидите

  • Стена плача
  • Синагога Хурва (развалины)
  • Улица Кардо
  • Смотровая площадка на мечеть Аль Акса и купол над скалой
Еврейский квартал Иерусалима.
Незабываемое путешествие по еврейскому кварталу старого города Иерусалима. Мы подойдем к стене плача. Желающие смогут написать записки со своими пожеланиями. Мы пройдемся по улочкам старого города. Узнаем о традициях евреев. Увидим архитектуру синагог. Поговорим о их историях. Увидим улицу Кардо римского периода.
Будет очень интересно и познавательно.

Вы увидите:

    Стена плача
    Синагога Хурва( развалины)
    Улица Кардо
    Смотровая площадка на мечеть Аль Акса и купол над скалой
    Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
    • Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон;
    • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра Youtube попросит Вас войти в Ваш гугл-аккаунт.
    • Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
    • На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
    Что входит
    • Услуги гида (онлайн)
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»
    Онлайн-экскурсия «Иерусалим — центр мира»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Игорь С.
    Игорь С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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