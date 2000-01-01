Еврейский квартал Иерусалима.

Незабываемое путешествие по еврейскому кварталу старого города Иерусалима. Мы подойдем к стене плача. Желающие смогут написать записки со своими пожеланиями. Мы пройдемся по улочкам старого города. Узнаем о традициях евреев. Увидим архитектуру синагог. Поговорим о их историях. Увидим улицу Кардо римского периода.

Будет очень интересно и познавательно.

Вы увидите:

Стена плача

Синагога Хурва( развалины)

Улица Кардо

Смотровая площадка на мечеть Аль Акса и купол над скалой

Важно знать:• Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;