Панорама Иерусалима: исторические и современные районы, а так же обзор еврейских и христианских святынь.

Старый город: еврейский квартал, римская улица Кардо, Стена Плача.

Яд Вашем: музей 🖼 Катастрофы и героизма европейского еврейства.

На горе Памяти (Хар а-Зикарон) в Иерусалиме расположился Яд Вашем – Мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа. Яд Вашем бережно хранит память о Шоа и является всемирно известным центром увековечения и изучения трагедии. Яд ва-Шем состоит из мемориала и музея, который открылся для посещения в 2005 году. Значительное внимание уделено архитектуре объекта, именно поэтому сейчас комплекс привлекает ежегодно более миллиона посетителей не только с исторической точки зрения, но и с эстетической. Посетители имеют возможность постепенно ознакомиться с различными периодами Холокоста. Музей имеет уникальную форму призмы и располагается фактически внутри горы ⛰️. Внутреннее пространство разделено на девять галерей, каждая из которых посвящена определённой еврейской общине.