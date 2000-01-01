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Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)

Atlantis V.
Atlantis V. – Гид из Иерусалима
Способности еврейского народа к выживанию известны по всему миру.

Стойкость их характера веками ковалась в испытаниях, о которых вам поведает опытный гид.

За шестичасовую автобусно-пешеходную экскурсию ⛳ вы увидите панораму Израиля, прогуляетесь 👣 по Старому городу, прикоснётесь к Стене плача и восхититесь архитектурой музея Катастрофы.

Обещаем трогательные эмоции даже самым опытным и закалённым туристам.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $42 за человека

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Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)
Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)

Что вы увидите

  • Панорама Иерусалима
  • Старый город: улица Кардо, Еврейский квартал, Стена Плача
  • Мемориальный комплекс катастрофы еврейского народа Яд ва-Шем
Панорама Иерусалима: исторические и современные районы, а так же обзор еврейских и христианских святынь.
Старый город: еврейский квартал, римская улица Кардо, Стена Плача.
Яд Вашем: музей 🖼 Катастрофы и героизма европейского еврейства.
На горе Памяти (Хар а-Зикарон) в Иерусалиме расположился Яд Вашем – Мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа. Яд Вашем бережно хранит память о Шоа и является всемирно известным центром увековечения и изучения трагедии. Яд ва-Шем состоит из мемориала и музея, который открылся для посещения в 2005 году. Значительное внимание уделено архитектуре объекта, именно поэтому сейчас комплекс привлекает ежегодно более миллиона посетителей не только с исторической точки зрения, но и с эстетической. Посетители имеют возможность постепенно ознакомиться с различными периодами Холокоста. Музей имеет уникальную форму призмы и располагается фактически внутри горы ⛰️. Внутреннее пространство разделено на девять галерей, каждая из которых посвящена определённой еврейской общине.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • обед
  • аудиогид в комплексе ЯдВашем
Начало и место завершения
🚩 Иерусалим, "Карта" ул. Ицхак Карив
Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)
Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)
Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)
Панорама Иерусалима, старый город и музей Катастрофы (из Иерусалима)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Atlantis V.
Atlantis V.
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